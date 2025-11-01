Így ismerheted fel a legjobb, minőségi mézet! - Egy méhész tuti tippjei

A jó méz mindig a helyi mikroklímának az eredménye. A levegő tisztasága, a páratartalom és a talaj ásványianyag-tartalma mind befolyásolja a méz színét, ízét és jellegét. Európában minden országnak megvan a jellegzetes tájméze, amely a legjobb ízű. Magyarországon például a Kárpát-medencében termő akácméz kiemelkedő minőségű, mivel a homokos talaj és a megfelelő klíma ideális feltételeket biztosít az akácvirágok nektárjának – mondja Lódi József, székesfehérvári méhész, aki azt is elárulta, hogyan ismerhető fel a kiváló minőségű méz.

Ha jó minőségű mézet keresünk, válasszuk a helyi termelőket!

Forrás: Feol archív

A minőségi méz jelei

– A jó minőségű mézet már az első csepp ízlelésével felismerhetjük. A különböző fajtamézeknek egyedi ízvilága és színe van: a világos akácméztől a sötét, majdnem kávébarna erdei mézig terjedhet. A kristályosodás természetes folyamat, amely minden tiszta mézre jellemző. Az akácméz kristályosodik a leglassabban, míg a napraforgóméz rövid idő (1–3 hónap) alatt beköt, és éles kristályai kellemesen tisztítják a torkot. A hamisított vagy hígított méz ezzel szemben nem kristályosodik, így ez is árulkodó jel lehet – mondja a méhész, megjegyezve, hogy a vetett kultúrákról származó mézek mellett a réti és erdei virágmézek tartoznak a legmagasabb minőségi kategóriába.

Fejér Vármegyében például híresen kiváló a repce- és napraforgóméz. Vannak jó akácerdők és a Lódi Méhészet egyik legkiválóbb méze, az olajfűz (ezüstfűz) is Fejér vármegyéből származik, ami Aranykaptár díjat érdemelt, valamint a tavalyi évben Fejér Termék Díjat kapott.