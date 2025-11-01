48 perce
Így ismerheted fel a legjobb, minőségi mézet! - Egy méhész tuti tippjei
Tudatos választással biztosan a legjobb ízű, hazai termelőtől származó mézet vihetjük haza. A jó, minőségi méz fő ismérveit Lódi József méhész mondja el, aki idén is versenybe szállt mézeivel az Év Kiváló Magyar Méze 2025 elismerésért.
Forrás: Feol archív
A jó méz mindig a helyi mikroklímának az eredménye. A levegő tisztasága, a páratartalom és a talaj ásványianyag-tartalma mind befolyásolja a méz színét, ízét és jellegét. Európában minden országnak megvan a jellegzetes tájméze, amely a legjobb ízű. Magyarországon például a Kárpát-medencében termő akácméz kiemelkedő minőségű, mivel a homokos talaj és a megfelelő klíma ideális feltételeket biztosít az akácvirágok nektárjának – mondja Lódi József, székesfehérvári méhész, aki azt is elárulta, hogyan ismerhető fel a kiváló minőségű méz.
A minőségi méz jelei
– A jó minőségű mézet már az első csepp ízlelésével felismerhetjük. A különböző fajtamézeknek egyedi ízvilága és színe van: a világos akácméztől a sötét, majdnem kávébarna erdei mézig terjedhet. A kristályosodás természetes folyamat, amely minden tiszta mézre jellemző. Az akácméz kristályosodik a leglassabban, míg a napraforgóméz rövid idő (1–3 hónap) alatt beköt, és éles kristályai kellemesen tisztítják a torkot. A hamisított vagy hígított méz ezzel szemben nem kristályosodik, így ez is árulkodó jel lehet – mondja a méhész, megjegyezve, hogy a vetett kultúrákról származó mézek mellett a réti és erdei virágmézek tartoznak a legmagasabb minőségi kategóriába.
Fejér Vármegyében például híresen kiváló a repce- és napraforgóméz. Vannak jó akácerdők és a Lódi Méhészet egyik legkiválóbb méze, az olajfűz (ezüstfűz) is Fejér vármegyéből származik, ami Aranykaptár díjat érdemelt, valamint a tavalyi évben Fejér Termék Díjat kapott.
Tippek vásárlásához és tárolásához
Lódi József méhész a következőket javasolja annak, aki biztosra szeretne menni, és jó minőségű mézet vásárolna:
- Válasszunk helyi termelőket: A mézkóstolási lehetőségek segítenek megtalálni a saját ízlésünknek megfelelő mézet. A helyi méhészeknél leszlehetőségünk mézkóstolásra is, míg a szupermarketekben, üzletekben ezt nem tudjuk megtenni.
- A méz tárolása: Száraz, napfénytől védett helyen, szobahőmérsékleten őrizzük a mézet. Ügyeljünk arra, hogy mindig tiszta, száraz kanállal vegyük ki az üvegből a mézet, és ne hagyjuk hosszú ideig nyitva az üveget.
A minőségi méz kiválasztása nemcsak az ízekről szól, hanem az egészséges táplálkozásról és a helyi termelők támogatásáról is. A tudatos vásárlás biztosítja, hogy mindig tiszta, természetes és valóban értékes mézet vigyünk haza.
A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!