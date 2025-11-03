1 órája
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.
Gólyahír
Születések Székesfehérváron október 27. és november 2. között:
Október 27.
Brumbauer Liza – Brumbauer-Bencsik Renáta és Brumbauer Antal gyermeke
Véber Bence – Kovács Mónika és Véber Tamás gyermeke
Ács Letícia – Farkas Dorina és Ács Tibor Dániel gyermeke
Nemes Léna – Nemes-Harmath és Petra Nemes Attila gyermeke
Topos Nara – Topos Zsoltné és Topos Zsolt gyermeke
Balog Soma Flórián
Németh Barnabás – Kovács Krisztina és Németh János gyermeke
Veres Bendegúz – Veresné Gyenes és Henrietta Veres János gyermeke
Joó Bence – Kulikovszki Tímea és Joó Ádám gyermeke
Október 28.
Gyetvai Bertalan – Gyetvainé Dr.Baboth Adelin és Gyetvai Péter gyermeke
Preimayer Kende József – Preimayerné Druhapolcsik Adrienn és Preimayer Krisztián gyermeke
Grónás Zsófia – Grónás-Sallai Mária és Grónás Márk gyermeke
Sólyomi Lara – Sólyominé Stupián Patrícia és Sólyomi Csaba gyermeke
Fintor Ádám Péter – Nemes Maja és Fintor Péter gyermeke
Hervai Albert – Hervai-Gulyás Zsanett és Hervai Tamás gyermeke
Október 29.
Nyirfás Dominik – Nyirfásné Kovács Alíz Nóra és Nyirfás Tibor gyermeke
Balog Ármin – Balog-Palati Laura és Balog Patrik gyermeke
Balázs Dániel – Balázs-Nagy Berta és Balázs Dániel gyermeke
Nyerges Emma – Nyerges Gréta és Nyerges Viktor gyermeke
Cserháti-Nyerges Jázmin – Cserháti-Nyerges Nóra Adrienn és Cserháti-Nyerges Renátó gyermeke
Horváth Milán – Horváth Alexandra és Horváth Áron gyermeke
Bakos Dávid – Bakos Edina és Éva Bakos Miklós gyermeke
Soós Lara Izabella – Ruff Csilla és Soós Zoltán gyermeke
Október 30.
Gerlaki Zora,Gerlaki Panna – Gerlaki-Meizer Tímea és Gerlaki Dávid gyermekei
Orbán Bella Kinga – Orbánné Mohai Vivien és Orbán Zsolt gyermeke
Németh Noel – Némethné Tóth Zsuzsanna és Németh Gábor gyermeke
Sebestyén Leon Attila – Sebestyén Valentina és Sebestyén Lajos Attila gyermeke
Október 31.
Drága Eliot – Drága Katalin és Drága István József gyermeke
Vass Márton – Vass Melinda és Vass Ádám gyermeke
Filotás Benedikt Marcell – Filotás-Stéger Éva Annamária és Filotás Norbert gyermeke
Kovács Auróra Laura – Kovács Alexné és Kovács Alex gyermeke
Bédi Bálint – Bédi-Bíró Ivett Katalin és Bédi Sándor gyermeke
Németh Kendra Nazira – Németh Anita gyermeke
Vágvölgyi Zita – Vágvölgyi-Parittya Klaudia és Vágvölgyi István gyermeke
November 1.
Rohonczi Eliot István – Rohonczi-Simon Petra és Rohonczi Máté gyermeke
Osváth Zoé – Osváth-Deres Renáta és Osváth Zoltán gyermeke
Killer Zoé – Bór Brigitta és Killer Péter gyermeke
Nagy Olívia – Nagyné Kovács Kata és Nagy Balázs gyermeke
November 2.
Csuti Banjamin Olivér – Bányai Nikolett és Csuti István gyermeke
Vincze Elena – Varga Aliz Tíra és Vincze Ervin gyermeke
Sinkó Alexandra – Sinkó Katalin és Sinkó Zoltán gyermeke