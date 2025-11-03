november 3., hétfő

Isten Hozott Titeket!

1 órája

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Címkék#születés#Fejér Megyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórház#baba

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

gólyahír
Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron október 27. és november 2. között:

Október 27.

Brumbauer Liza – Brumbauer-Bencsik Renáta és Brumbauer Antal gyermeke

Véber Bence – Kovács Mónika és Véber Tamás gyermeke

Ács Letícia – Farkas Dorina és Ács Tibor Dániel gyermeke

Nemes Léna – Nemes-Harmath és Petra Nemes Attila gyermeke

Topos Nara – Topos Zsoltné és Topos Zsolt gyermeke

Balog Soma Flórián

Németh Barnabás – Kovács Krisztina és Németh János gyermeke

Veres Bendegúz – Veresné Gyenes és Henrietta Veres János gyermeke

Joó Bence – Kulikovszki Tímea és Joó Ádám gyermeke

Október 28.

Gyetvai Bertalan – Gyetvainé Dr.Baboth Adelin és Gyetvai Péter gyermeke

Preimayer Kende József – Preimayerné Druhapolcsik Adrienn és Preimayer Krisztián gyermeke

Grónás Zsófia – Grónás-Sallai Mária és Grónás Márk gyermeke

Sólyomi Lara – Sólyominé Stupián Patrícia és Sólyomi Csaba gyermeke

Fintor Ádám Péter – Nemes Maja és Fintor Péter gyermeke

Hervai Albert – Hervai-Gulyás Zsanett és Hervai Tamás gyermeke

Október 29.

Nyirfás Dominik – Nyirfásné Kovács Alíz Nóra és Nyirfás Tibor gyermeke

Balog Ármin – Balog-Palati Laura és Balog Patrik gyermeke

Balázs Dániel – Balázs-Nagy Berta és Balázs Dániel gyermeke

Nyerges Emma – Nyerges Gréta és Nyerges Viktor gyermeke

Cserháti-Nyerges Jázmin – Cserháti-Nyerges Nóra Adrienn és Cserháti-Nyerges Renátó gyermeke

Horváth Milán – Horváth Alexandra és Horváth Áron gyermeke

Bakos Dávid – Bakos Edina és Éva Bakos Miklós gyermeke

Soós Lara Izabella – Ruff Csilla és Soós Zoltán gyermeke

Október 30.

Gerlaki Zora,Gerlaki Panna – Gerlaki-Meizer Tímea és Gerlaki Dávid gyermekei

Orbán Bella Kinga – Orbánné Mohai Vivien és Orbán Zsolt gyermeke

Németh Noel – Némethné Tóth Zsuzsanna és Németh Gábor gyermeke

Sebestyén Leon Attila – Sebestyén Valentina és Sebestyén Lajos Attila gyermeke

Október 31.

Drága Eliot – Drága Katalin és Drága István József gyermeke

Vass Márton – Vass Melinda és Vass Ádám gyermeke

Filotás Benedikt Marcell – Filotás-Stéger Éva Annamária és Filotás Norbert gyermeke

Kovács Auróra Laura – Kovács Alexné és Kovács Alex gyermeke

Bédi Bálint – Bédi-Bíró Ivett Katalin és Bédi Sándor gyermeke

Németh Kendra Nazira – Németh Anita gyermeke

Vágvölgyi Zita – Vágvölgyi-Parittya Klaudia és Vágvölgyi István gyermeke

November 1.

Rohonczi Eliot István – Rohonczi-Simon Petra és Rohonczi Máté gyermeke

Osváth Zoé – Osváth-Deres Renáta és Osváth Zoltán gyermeke

Killer Zoé – Bór Brigitta és Killer Péter gyermeke

Nagy Olívia – Nagyné Kovács Kata és Nagy Balázs gyermeke

November 2.

Csuti Banjamin Olivér – Bányai Nikolett és Csuti István gyermeke

Vincze Elena – Varga Aliz Tíra és Vincze Ervin gyermeke

Sinkó Alexandra – Sinkó Katalin és Sinkó Zoltán gyermeke















 

 

 

 

