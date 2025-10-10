Fakanállal indultak bevetésre a dunaújvárosi tűzoltók

A dunaújvárosi tűzoltók legújabb TikTok-videójukban a Vas vármegyei ízekkel ismerkedtek, s készítették el közösen a vasi konyha legendás ételét, a vasi borzast. A közös főzőcskézés pedig igencsak vidámra sikeredetett – írja duol.hu.

Vasi borzast készítettek a dunaújvárosi tűzoltók

Tűzoltók a konyhában

A vasi borzas elkészítését bemutató videó elnyerte az internetezők tetszését, akik már tűkön ülve várják a folytatást. A dunaújvárosi tűzoltók nem először ragadtak fakanalat, korábban készítettek már palóclevest, dödöllét, kakaspörkölet, pacalt és pásztortarhonyát is.

Csapatépítésben nem csak a dunaújvárosi tűzoltók jók, Székesfehérváron húszéves hagyománya van a városi lecsófőző fesztiválnak, amely idén szeptemberben is több ezer embert vonzott. Mint 300 bográcsban készültek a lecsók, melyek közül végül szakértő zsűri választotta ki a lecsók királyát.