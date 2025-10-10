október 10., péntek

Tűzoltók kötényben

27 perce

Fakanállal indultak bevetésre a dunaújvárosi tűzoltók

Címkék#Tűzoltó#kakaspörkölet#palócleves#TikTok

A tűzoltó szakmában különösen fontos a csapatmuna, s jól tudják ezt a dunaújvárosi tűzoltók is, akik rendszeresen szerveznek csapatépítő jelleggel közös főzést. Mindezt pedig videóra is veszik, s közzéteszik TikTok-csatornájukon. Legutóbb a vasi borzas került terítékre.

Feol.hu

A dunaújvárosi tűzoltók legújabb TikTok-videójukban a Vas vármegyei ízekkel ismerkedtek, s készítették el közösen a vasi konyha legendás ételét, a vasi borzast. A közös főzőcskézés pedig igencsak vidámra sikeredetett – írja duol.hu.

Videón a dunújvárosi tűzoltók közös főzése
Vasi borzast készítettek a dunaújvárosi tűzoltók

Tűzoltók a konyhában

A vasi borzas elkészítését bemutató videó elnyerte az internetezők tetszését, akik már tűkön ülve várják a folytatást. A dunaújvárosi tűzoltók nem először ragadtak fakanalat, korábban készítettek már palóclevest, dödöllét, kakaspörkölet, pacalt és pásztortarhonyát is.

Csapatépítésben nem csak a dunaújvárosi tűzoltók jók, Székesfehérváron húszéves hagyománya van a városi lecsófőző fesztiválnak, amely idén szeptemberben is több ezer embert vonzott. Mint 300 bográcsban készültek a lecsók, melyek közül végül szakértő zsűri választotta ki a lecsók királyát.

@kubukubu01 A kihívás mostani részében a Vas vármegye ételét készítettük el a vasi borzast ami egy roppant finom étel nagyon könnyű elkészíti nem okoz gondod ennek az ételnek a főzese ebédre senkinek reméljük jól készítettük el #fyp #foruyou #fireman#viral #tiktokviral ♬ eredeti hang - Sándor Kaszás

 

 

