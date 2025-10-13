Szüreti felvonulás tánccal és lélekkel (galéria)

Már régóta a hegybíró szavára vártak Csókakőn, mert a szabályok szerint addig nem veheti kezdetét a szüret, amíg azt a falun körbejáró hegybíró ki nem hirdeti. A régi hagyomány továbbra is él Csókakőn és a Móri borvidéken, igaz, már csak játékos szinten. A Móri Borvidék Hegyközségének hegybírója valóban kitűzi a szüreti időpontokat, minden egyes borszőlő fajtára lebontva, ám maga a szüreti felvonulás minden évben október derekán zajlik, és így volt ez idén is.

Szüreti felvonulás Csókakőn

Fotó: Király Ferenc

Kimosták a hordót és a kádat

A csókakői borosgazdák valóban kimosták a hordót, és kimosták a kádat, de már csak a kisbíró szavára vártak, mert a hegybíró által kiadott engedélyek alapján a szüret nem most vette kezdetét, hanem most fejeződött be a Móri borvidéken. Ám szüreti felvonulás, a játék, a mulatság fontos része a hagyománynak, jelezve, hogy a szüret nem csak egy újabb nehéz munka a szőlőben, hanem egyben egy valódi népünnepély is.

Fotó: Király Ferenc

Szüreti felvonulás sok tánccal

Ahogy minden évben, úgy idén is szép hosszú menet állt össze Csókakő központjában, hogy onnan elindulva bejárják az egész falut, végigvonulva a fontosabb utcákon. A Csókakői Szent Donát Borrend lovagjai éppen úgy részei a felvonulásnak, mint az összes többi civil szervezet, de ezek közül is kiemelkedik a Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport, akik nem csak felvonultak, hanem minden megállónál tánccal, énekkel és nyitott lélekkel szórakoztatták a menet tagjait, nézőit, és egyáltalán nem utolsósorban azokat a lelkes és jószívű lakosokat, akik süteménnyel, pogácsával, különleges falatokkal kínálták meg a népes és a sok tánctól éhes sereget.

