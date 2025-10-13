53 perce
Szüreti felvonulás tánccal és lélekkel (galéria)
A Móri borvidéken továbbra is kitartóan él a hagyomány, mely szerint, a hegybíró szava és engedélye nélkül nem lehet megkezdeni a szüretet. Ha viszont eljön az idő, akkor az engedély közhírré tétetik. Így volt ez október 11-én Csókakőn is, ahol szüreti felvonulás keretében ünnepelték az érett szőlőt.
Fotó: Király Ferenc
Már régóta a hegybíró szavára vártak Csókakőn, mert a szabályok szerint addig nem veheti kezdetét a szüret, amíg azt a falun körbejáró hegybíró ki nem hirdeti. A régi hagyomány továbbra is él Csókakőn és a Móri borvidéken, igaz, már csak játékos szinten. A Móri Borvidék Hegyközségének hegybírója valóban kitűzi a szüreti időpontokat, minden egyes borszőlő fajtára lebontva, ám maga a szüreti felvonulás minden évben október derekán zajlik, és így volt ez idén is.
Kimosták a hordót és a kádat
A csókakői borosgazdák valóban kimosták a hordót, és kimosták a kádat, de már csak a kisbíró szavára vártak, mert a hegybíró által kiadott engedélyek alapján a szüret nem most vette kezdetét, hanem most fejeződött be a Móri borvidéken. Ám szüreti felvonulás, a játék, a mulatság fontos része a hagyománynak, jelezve, hogy a szüret nem csak egy újabb nehéz munka a szőlőben, hanem egyben egy valódi népünnepély is.
Szüreti felvonulás sok tánccal
Ahogy minden évben, úgy idén is szép hosszú menet állt össze Csókakő központjában, hogy onnan elindulva bejárják az egész falut, végigvonulva a fontosabb utcákon. A Csókakői Szent Donát Borrend lovagjai éppen úgy részei a felvonulásnak, mint az összes többi civil szervezet, de ezek közül is kiemelkedik a Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport, akik nem csak felvonultak, hanem minden megállónál tánccal, énekkel és nyitott lélekkel szórakoztatták a menet tagjait, nézőit, és egyáltalán nem utolsósorban azokat a lelkes és jószívű lakosokat, akik süteménnyel, pogácsával, különleges falatokkal kínálták meg a népes és a sok tánctól éhes sereget.
(Galéria a képre kattintva!)
Szüreti felvonulás CsókakőnFotók: Király Ferenc
Aranylik az érett óbor
Természetesen nem létezik szüreti felvonulás bor nélkül, így a menet megállóinál mindig volt frissítő. Itt is, ott is jöttek a gazdák a poharakkal, az egyiknél bor volt a másiknál szóda, így minden megvolt ahhoz, hogy jó legyen a hangulat. Az aranyló óbor, és az egyre inkább tisztuló újbor, és a sok-sok kilométer sem kezdte ki a táncosok és a velük vonulók kedvét és erejét, így még a zárásra is maradt energia a táncra.
