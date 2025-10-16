Megőrült a falu – így mulattak a szüreti felvonuláson! (videó, galéria)

Minden településnek az életében megvannak azok a jeles napok, ünnepek, amiket minden évben megünnepelnek. Igaron ilyen a szüreti felvonulás, amelyet ebben az évben is megszerveztek a helyiek ezúttal is hagyományteremtő céllal. Volt itt minden: lovasok és kocsisok, nagyszerű hangulat, friss bor és pálinka, valamint kivilágos virradatig álló bál.

Szép számú tömeg vett részt az igari szüreti felvonuláson

Fotó: Nagyné Bodnár Zsuzsanna

A szüreti felvonulás ezúttal is nagy siker volt

Nem is olyan rég, még a nyár végén a helyi kultúráért tenni akaró személyek megalapították a Sz.I.V. Kulturális Egyesületet, amelynek célja, hogy Igar, Igar-Vám és Igar-Vámszőlőhegy közösségi és kulturális életét felvirágoztassa. Ennek apropóján szervezte meg az egyesület a szüreti felvonulást október 11-én, szombaton. Bár az idő szeles volt, ennek ellenére jó kedvben, nagy énekszóval és jó hangulattal vonult végig Igaron a népes sereg.

– Lovasok és kocsisok is részt vettek a felvonuláson, minden állomáson sokan vártak bennünket különböző finomságokkal és italokkal. Hatalmas összefogás volt a faluban, nem csak a helyiek részéről, hanem a környező településeken élőktől is. Tánccsoportunk, a Napraforgó Néptánccsoport ismét saját koreográfiával készült. Szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónak és résztvevőnek a segítségért – nyilatkozta lapunknak a tánccsoport szóvivője, Hadi Éva. Hozzátette, az esti bálban szinte teltház volt, a hangulat pedig a tetőfokára hágott, olyannyira, hogy kivilágos virradatig tartott a buli.

A Napraforgó Néptánccsoport szóvivőjeként, aktív tagjaként is tevékenykedő Hadi Éva a település alpolgármestereként is elmondta véleményét a napról.

– Őszintén örülök annak, hogy az idei évben is ekkora összefogás övezte a szüreti felvonulást. Jó volt látni, hogy mindenki jól érzi magát kicsiktől a nagyokig. Bizakodva nézek a jövőre hiszen, mint már tavaly is elmondtam, fontos számomra, hogy a hagyományainkat felébresszük és ápoljuk – fogalmazott Hadi Éva.

Az igari Napraforgó Néptánccsoport külön koreográfiával készült a szüreti felvonulásra

Fotó: Nagyné Bodnár Zsuzsanna

Igar Község polgármestere, Molnár István is örömmel látta, hogy a településen ilyen sokan álltak be a program mögé és, hogy mindhárom településrészről érkeztek résztvevők nemcsak az esti bálra, hanem a napközben felvonulásra is.