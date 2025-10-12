október 12., vasárnap

Felperzselte az őszi estét az R-Go és a Bon-Bon – videóval, galériával

Székesfehérváron nem volt hűvös a szombat este október 11-én. A Szerencse Koncertek sorozat keretein belül az R-Go és a Bon-Bon gondoskodott arról, hogy ne fázzanak az emberek.

Szikora Robiék mindent megtettek, hogy felpezsdítssék a hűvös októberi szombat estét

Fotó: Nagy Norbert

Igazán sok ember gyűlt össze október 11-én, szombat este a hűvös, őszi idő ellenére is a székesfehérvári Zichy-ligetben, hiszen a Hatoslottó által indított Szerencse Koncertek sorozat keretein belül az R-Go és a Bon-Bon adott koncertet. Bár időközben a magyar örmény vb-selejtező mérkőzés is vonzhatta az embereket, de sokan felálltak a TV képernyő elől, hogy élőben bulizhassanak a legendákra. 

Szerencse Koncert székesfehérváron a bon-bonnal és szikora robival
Szikora Robiék mellett a Bon-Bon is felpezsdítette a hangulatot a székesfehérvári Szerencse Koncerten
Fotó: Nagy Norbert

Felcsendültek a legnagyobb slágerek a Szerencse Koncerten

Korábban már több helyen is megfordult a megyében a Szerencse Koncert sorozat, Sárbogárdon Nótár Mary, Fásy Ádám és Peter Sramek fokozta a hangulatot, Velencén már az Apostol is ott volt a fellépők között, most pedig az R-Go és a Bon-Bon klasszikus slágerei gondoskodtak az emberek jó hangulatáról, ezúttal Székesfehérváron. Ezúttal is ballagtak a katonák Szikora Robi jóvoltából, de azt is megtudtuk, hogy a szerelem mindig csak bolonddá tesz, de három elefánt is elfért a téren, miközben kiderült, hogy bár nem vagyunk James és nem vagyunk Bond, de a szívünk azért jó.

Felperzselte az őszi estét az R-Go és a Bon-Bon Székesfehérváron

Fotók: Nagy Norbert / FMH

A kilátogatók a koncertek elejétől a végéig üvöltötték a nagyobbnál nagyobb slágereket, a zenekarok pedig tényleg felfokozták a hangulatot, nem is fázott senki. Az biztos, hogy bánhatja, aki erről az élményről lemaradt. Bár volt, aki majdnem szerencsétlenül járt, hiszen a jobb látás érdekében felmászott volna egy vállra, de az akciót végül nem sikerült kivitelezni – szerencsére sérülés sem történt. .

 

