1 órája
Felperzselte az őszi estét az R-Go és a Bon-Bon – videóval, galériával
Székesfehérváron nem volt hűvös a szombat este október 11-én. A Szerencse Koncertek sorozat keretein belül az R-Go és a Bon-Bon gondoskodott arról, hogy ne fázzanak az emberek.
Szikora Robiék mindent megtettek, hogy felpezsdítssék a hűvös októberi szombat estét
Fotó: Nagy Norbert
Igazán sok ember gyűlt össze október 11-én, szombat este a hűvös, őszi idő ellenére is a székesfehérvári Zichy-ligetben, hiszen a Hatoslottó által indított Szerencse Koncertek sorozat keretein belül az R-Go és a Bon-Bon adott koncertet. Bár időközben a magyar örmény vb-selejtező mérkőzés is vonzhatta az embereket, de sokan felálltak a TV képernyő elől, hogy élőben bulizhassanak a legendákra.
Felcsendültek a legnagyobb slágerek a Szerencse Koncerten
Korábban már több helyen is megfordult a megyében a Szerencse Koncert sorozat, Sárbogárdon Nótár Mary, Fásy Ádám és Peter Sramek fokozta a hangulatot, Velencén már az Apostol is ott volt a fellépők között, most pedig az R-Go és a Bon-Bon klasszikus slágerei gondoskodtak az emberek jó hangulatáról, ezúttal Székesfehérváron. Ezúttal is ballagtak a katonák Szikora Robi jóvoltából, de azt is megtudtuk, hogy a szerelem mindig csak bolonddá tesz, de három elefánt is elfért a téren, miközben kiderült, hogy bár nem vagyunk James és nem vagyunk Bond, de a szívünk azért jó.
Felperzselte az őszi estét az R-Go és a Bon-Bon SzékesfehérváronFotók: Nagy Norbert / FMH
A kilátogatók a koncertek elejétől a végéig üvöltötték a nagyobbnál nagyobb slágereket, a zenekarok pedig tényleg felfokozták a hangulatot, nem is fázott senki. Az biztos, hogy bánhatja, aki erről az élményről lemaradt. Bár volt, aki majdnem szerencsétlenül járt, hiszen a jobb látás érdekében felmászott volna egy vállra, de az akciót végül nem sikerült kivitelezni – szerencsére sérülés sem történt. .