Így vegyük fel a harcot az őszi megbetegedésekkel – a háziorvos válaszol!

Csak egy kis nátha és köhögés, vagy influenza és covid, de még sorolhatnánk napestig a betegségeket. Tipikusan az őszi időszakhoz, az őszi megbetegedésekhez tartozó jelenségek. Tegye fel a kezét, aki még sosem esett át legalább az egyiken élete során. Mivel minden ősszel kihívást jelentenek ezek, úgy döntöttünk, hogy felkeressük a székesfehérvári háziorvost, Mosolygó Évát, és megpróbálunk választ kapni arra, hogyan is előzhetjük meg a bajt. Azért arra is kitértünk, mi a teendő, ha már nem tudjuk elkerülni a problémát.

Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvos az őszi megbetegedések megelőzéséről mesélt

Forrás: Mosolygó Éva

Sokkal több lehetőségünk van kivédeni az őszi megbetegedést

Ahogy a világ, úgy az orvosi technológiák és a gyógyszeripar is folyamatosan fejlődik minden évben. Ennek köszönhetően manapság már jóval több lehetőségünk van arra, hogy megelőzzük és kezeljük a különböző ősszel jellemző betegségeket, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt volt.

– Specifikus és nem specifikus eszközökről beszélhetünk. A specifikus az nagyon könnyű, hiszen védőoltással meg tudjuk előzni azokat a betegségeket, amik ide tartoznak. Például a koronavírus fertőzésre vagy az influenzavírusra remekül működő védőoltásunk van, ezeknek a felvételével mg tudjuk azt oldani, hogyha meg is fertőz minket ez a vírus, akkor ne legyünk betegek, mert nem fog bennünk szaporodni. Ráadásul, így mi sem leszünk olyan mértékben fertőzőképesek, mint védőoltás nélkül lennénk. Röviden: a specifikus védettséget a védőoltással érhetjük el – mondta lapunknak Mosolygó Éva. Hozzáteszi, akkor válhatunk igazán fertőzőképessé, ha szaporodni tud bennünk a vírus.

Az aspecifikus módszerek Mosolygó Éva szerint a koronavírusnak köszönhetően nagyon sokat fejlődtek. Ezek közé tartozik például a maszkviselés és a kézmosás, a felelősségteljes betegségviselés.

– Reményeim szerint ezekben sokat fejlődtünk az elmúlt években. Kifejezetten fontos, hogy ezeket betartsuk, valamint az is, hogyha betegek vagyunk, akkor otthon gyógyuljunk és még a családtagjainkat is védjük azzal, hogy elkülönülünk egy másik szobába, ahol gyakran cseréljük a levegőt. Fontos elmondani, hogy ezek a vírusok cseppfertőzéssel terjednek, a kiköhögött, kilehelt és kitüsszentett cseppekben van a kórokozó, illetve ezek rakódnak le a tárgyakra is – jelentette ki Mosolygó Éva, aki hangsúlyozza: ezek elkerülésével, gyakori kézmosással és felelősségteljes otthonmaradással lehet megelőzni a betegségeket.