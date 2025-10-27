30 perce
Így vegyük fel a harcot az őszi megbetegedésekkel – a háziorvos válaszol!
Már javában benne vagyunk az őszben, egyre jobban jön a hideg és a betegségek is. Most arra próbáltuk megtalálni a választ, hogyan előzhetjük meg az őszi megbetegedéseket, kérdéseinkre pedig Mosolygó Éva, székesfehérvári háziorvos válaszolt.
Csak egy kis nátha és köhögés, vagy influenza és covid, de még sorolhatnánk napestig a betegségeket. Tipikusan az őszi időszakhoz, az őszi megbetegedésekhez tartozó jelenségek. Tegye fel a kezét, aki még sosem esett át legalább az egyiken élete során. Mivel minden ősszel kihívást jelentenek ezek, úgy döntöttünk, hogy felkeressük a székesfehérvári háziorvost, Mosolygó Évát, és megpróbálunk választ kapni arra, hogyan is előzhetjük meg a bajt. Azért arra is kitértünk, mi a teendő, ha már nem tudjuk elkerülni a problémát.
Sokkal több lehetőségünk van kivédeni az őszi megbetegedést
Ahogy a világ, úgy az orvosi technológiák és a gyógyszeripar is folyamatosan fejlődik minden évben. Ennek köszönhetően manapság már jóval több lehetőségünk van arra, hogy megelőzzük és kezeljük a különböző ősszel jellemző betegségeket, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt volt.
– Specifikus és nem specifikus eszközökről beszélhetünk. A specifikus az nagyon könnyű, hiszen védőoltással meg tudjuk előzni azokat a betegségeket, amik ide tartoznak. Például a koronavírus fertőzésre vagy az influenzavírusra remekül működő védőoltásunk van, ezeknek a felvételével mg tudjuk azt oldani, hogyha meg is fertőz minket ez a vírus, akkor ne legyünk betegek, mert nem fog bennünk szaporodni. Ráadásul, így mi sem leszünk olyan mértékben fertőzőképesek, mint védőoltás nélkül lennénk. Röviden: a specifikus védettséget a védőoltással érhetjük el – mondta lapunknak Mosolygó Éva. Hozzáteszi, akkor válhatunk igazán fertőzőképessé, ha szaporodni tud bennünk a vírus.
Az aspecifikus módszerek Mosolygó Éva szerint a koronavírusnak köszönhetően nagyon sokat fejlődtek. Ezek közé tartozik például a maszkviselés és a kézmosás, a felelősségteljes betegségviselés.
– Reményeim szerint ezekben sokat fejlődtünk az elmúlt években. Kifejezetten fontos, hogy ezeket betartsuk, valamint az is, hogyha betegek vagyunk, akkor otthon gyógyuljunk és még a családtagjainkat is védjük azzal, hogy elkülönülünk egy másik szobába, ahol gyakran cseréljük a levegőt. Fontos elmondani, hogy ezek a vírusok cseppfertőzéssel terjednek, a kiköhögött, kilehelt és kitüsszentett cseppekben van a kórokozó, illetve ezek rakódnak le a tárgyakra is – jelentette ki Mosolygó Éva, aki hangsúlyozza: ezek elkerülésével, gyakori kézmosással és felelősségteljes otthonmaradással lehet megelőzni a betegségeket.
A vitaminok szedése nem használ?
Sokan az őszi időszakban mondhatni kicsit esztelen vitaminszedésbe kezdenek annak érdekében, hogy megvédjék magukat a különböző vírusoktól. Mosolygó Éva elmondta, nincsenek csodára képes vitaminok vagy vitaminvariációk.
– Ezekkel önmagában nem tudunk eredményt elérni, csak akkor van helyük, ha valamelyik vitaminból hiányállapot áll fenn és bizonyos krónikus betegségeknél is kell szedni őket, de ezt a háziorvos rendezni szokta. A téli hónapokban szedett C- és D-vitamin általánosságban jó állapotot teremthet, de ennél még sokkal fontosabb az okos étkezés, az elegendő mennyiségű és minőségű alvás és a mozgásnak a mindenhatósága. Ezek együttes ereje egy olyan egészséges állapotot teremthet a szervezetünkben amely segítségével ütőképessé válhat az immunrendszerünk – mesélte Mosolygó Éva.
A székesfehérvári háziorvos szerint, ha a korábban említett dolgok rendben vannak az életünkben, akkor ha meg is betegszünk, hamarabb gyógyulunk.
Immunerősítő vitaminok, amiket érdemes bevinni a szervezetbe
A kifáradt állapot a kórokozóknak kedvez, alábecsült a pihenés fontossága
A legnagyobb kérdés az, hogy az ember immunrendszere milyen állapotban van. A korábban említett aspecifikus módszerek nagyon sokat segíthetnek abban, hogy fejlesszük az immunrendszerünk.
– Kifáradt állapotban sokkal könnyebben betalál és szaporodik egy kórokozó, mint normális helyzetben. Ha valaki kipihent középállapotban van, akkor több esélye van arra, hogy kivédje a támadásokat. A pihenés jelentősége pedig kifejezetten alábecsült. Azt látom a rendelőben, hogy akitől megkérdezem, hogy otthon marad-e pihenni a munka helyett, akkor az a válasz, hogy muszáj dolgoznia. A tapasztalat mégis az, hogy ezek az emberek kétszer annyi ideig gyógyulnak, sokkal tovább tart a betegség – árulta el saját tapasztalatait Mosolygó Éva. Hozzáteszi, az ágynyugalom és a pihenés faktor is fontos betenni a gyógymódok sorába.
Természetesen a különböző gyógyszerekkel enyhíthetjük a helyzetet, mint a lázcsillapítókkal, vagy éppen az orrcseppekkel és az orrspray-ekkel, de a pihenés nélkül ezek sem érnek semmit.
A házi praktikákat sem lehet megkerülni, a nagy antibiotikum kérdés
Az évezredes praktikák közül mindenki tudna mondani legalább egyet, hiszen mindenki nagymamája, nagypapája tudott egy-egy különleges gyógymódot például a megfázásra. Ki ne ismerné a hagymatea gyógyhatásait, vagy éppen a kamillateával való gőzölést. Mégis azt kérdeztük a háziorvostól: vajon ezek használnak?
– Én mindent támogatok, amit a beteg jónak él meg vagy éppen jónak érez. Szokták is kérdezni, hogy gőzölhetnek-e, amire néhány kivételtől eltekintve azt mondom, hogy nem tilos. Ha ezek a módok javítanak a beteg közérzetén akkor érdemes használni főleg, hogy sokszor a valamiben való hit is gyógyító erővel bír. A házi praktikák is jók, azonban fontos a megfelelően elégséges és szükséges gyógyszermennyiség, azt sem kell túlzásba vinni – jelentette ki Mosolygó Éva.
A házi praktikák mellett sokan az antibiotikumokra esküsznek. A székesfehérvári háziorvos szerint a legkritikusabb kérdésnek számít a használata.
– Ha bakteriális jelenlét sejthető valamilyen gennyes váladékból, akkor használhatjuk, de ezt a háziorvos úgyis tudni fogja. A hurutoknak a legnagyobb része vírusos hátterű, olyankor pedig egyáltalán nem segít az antibiotikum szer, csak akkor, ha egy legyengült vírusállapotban felülfertőződünk baktériummal. Ilyen esetben valóban gyorsíthat a gyógyuláson, hogyha kívülről pusztítjuk a baktériumokat az antibiotikummal – vélekedett Mosolygó Éva.
Őszi betegségekről vallott a háziorvos, ezek az otthoni praktikák aranyat érnek
Forduljunk háziorvosunkhoz, amint lehet
Kétségkívül fontos az, hogy időben észrevegyük a jeleket és amint lehet forduljunk szakértő segítségért háziorvosunkhoz.
– Mindenképpen érdemes a háziorvosunkhoz fordulni, először tanácsért, és ha olyan jelet mondunk, akkor úgyis be fog minket hívni vizsgálatra – jelentette ki Mosolygó Éva.
Az orvosi vizsgálatok szerepe rendkívül fontos, főleg azért, hogy az esetleges szövődmények időben felismerhetőek legyenek – erre Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvos is mindenkit biztat, mert ha nem kerülnek időben felismerésre ezek, akkor az meghosszabbíthatja a gyógyulás idejét.