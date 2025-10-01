Virágot hozott a gránátalma bokra

A rávetődő fényben sárgás vagy narancsosvörösnek tűnő virág ilyenkor azért is számít ritkaságnak, mivel évente csak egyszer, tavasz végén vagy nyár elején borul virágba a gránátalma fája/bokra.

Különleges virág az őszi fényben.

Fotó: A szerző

A görög- és római mitológiában jelképként előforduló, valamint a Bibliában többször is említésre kerülő gránátalma jellegzetes, sokmagvas gyümölcsét az ókori kultúrnépek közül a rómaiak a gazdagság, bőség, termékenység és újjászületés szimbólumaként tisztelték. Palotáikat és villáikat díszítő freskókon, mozaikokon gyakran ábrázolták, gyümölcsként és ételeikben fogyasztották, gyógynövényként is használták.

Kedvező időjárásunk miatt nemcsak gazdagon virágzó, kerti díszcserjeként, de gyümölcstermőként is terjed nálunk. Bő létartalma révén főként gyümölcslét, szörpöt készítenek belőle, koktélok, valamint desszertek alkotóeleme. Gazdag vitaminforrás, számos jótékony egészségügyi hatásával támogathatja immunrendszerünk állóképességének a megőrzését a beköszöntő változékonyabb, hűvösebb napokban is.