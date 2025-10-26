október 26., vasárnap

Dömötör névnap

11°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elképesztő

12 perce

Brutális különbség, látványos videón az óraátállítás hatása

Címkék#téli óraátállítás#téli időszámítás#Székesfehérvár#óraátállítás

Vasárnap hajnalban átálltunk a téli időszámításra. Az óraátállításnak komoly hatása van a környezetünkre, például esténként jóval hamarabb sötétedik, mutatjuk az óriási különbségeket.

Kelemen Kornél

Évek óta rengeteg vita folyik az óraátállítással kapcsotban, szükség van-e rá, vagy felesleges. Egy dolog biztos, vasárnap hajnalban átálltunk a téli időszámításra, hiszen hajnali 3-kor vissza kellett tekerni az órát 2-re. 

Hihetetlen mekkora a különbség az óraátállítás előtt és után készült felvételek között
Hihetetlen mekkora a különbség az óraátállítás előtt és után készült felvételek között
Fotó: Kelemen Kornél

Hihetetlen változások az óraátállítás miatt

Bár egy óra nem tűnik olyan sok időnek, mégis rengeteget számít, különösen akkor, amikor mondjuk az ember hazafele tart munkából vagy iskolából. Péntek és vasárnap délután 17 órakor is készítettünk felvételeket Székesfehérváron, hiszen ez egy olyan időpont, amikor az emberek rendszeresen tartózkodnak még az otthonukon kívül, így remekül lehet szemléltetni, hogy az eddigiekhez képest mennyire más körülményekre számíthatnak a következő hónapokban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu