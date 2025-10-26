12 perce
Brutális különbség, látványos videón az óraátállítás hatása
Vasárnap hajnalban átálltunk a téli időszámításra. Az óraátállításnak komoly hatása van a környezetünkre, például esténként jóval hamarabb sötétedik, mutatjuk az óriási különbségeket.
Évek óta rengeteg vita folyik az óraátállítással kapcsotban, szükség van-e rá, vagy felesleges. Egy dolog biztos, vasárnap hajnalban átálltunk a téli időszámításra, hiszen hajnali 3-kor vissza kellett tekerni az órát 2-re.
Hihetetlen változások az óraátállítás miatt
Bár egy óra nem tűnik olyan sok időnek, mégis rengeteget számít, különösen akkor, amikor mondjuk az ember hazafele tart munkából vagy iskolából. Péntek és vasárnap délután 17 órakor is készítettünk felvételeket Székesfehérváron, hiszen ez egy olyan időpont, amikor az emberek rendszeresen tartózkodnak még az otthonukon kívül, így remekül lehet szemléltetni, hogy az eddigiekhez képest mennyire más körülményekre számíthatnak a következő hónapokban.
Eldőlt, hogy a téli vagy a tavaszi óraátállítást akarják megtartani
Jön az óraátállítás, még sosem kezdődött ilyen korán a téli időszámításMikor lesz az óraátállítás?