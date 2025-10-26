Brutális különbség, látványos videón az óraátállítás hatása

Évek óta rengeteg vita folyik az óraátállítással kapcsotban, szükség van-e rá, vagy felesleges. Egy dolog biztos, vasárnap hajnalban átálltunk a téli időszámításra, hiszen hajnali 3-kor vissza kellett tekerni az órát 2-re.

Hihetetlen mekkora a különbség az óraátállítás előtt és után készült felvételek között

Fotó: Kelemen Kornél

Hihetetlen változások az óraátállítás miatt

Bár egy óra nem tűnik olyan sok időnek, mégis rengeteget számít, különösen akkor, amikor mondjuk az ember hazafele tart munkából vagy iskolából. Péntek és vasárnap délután 17 órakor is készítettünk felvételeket Székesfehérváron, hiszen ez egy olyan időpont, amikor az emberek rendszeresen tartózkodnak még az otthonukon kívül, így remekül lehet szemléltetni, hogy az eddigiekhez képest mennyire más körülményekre számíthatnak a következő hónapokban.