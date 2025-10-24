1 órája
Megvan az óraátállítás időpontja!
Itt az ideje (?) az óraátállításnak
Évente kétszer megtapasztaljuk azt a jelenséget, ami hosszú ideje megosztja a társadalmat: az óraátállítást. Március utolsó vasárnapján előre állítjuk, október utolsó vasárnapján pedig visszaállítjuk az órát. Ez a rutin a nyári és téli időszámítás közötti váltást jelenti, de vajon miért van rá szükség, és tényleg megéri-e a kényelmetlenséget?
Megkérdeztük olvasóinkat az óraátállítás szükségességéről, pro és kontra is akadtak vélemények, volt, aki egészen sarkosan fogalmazott: "ne legyen már sötét 17 órakor", "betiltanám a telet" - olvasható a kommentek között. Ha kíváncsi a témában a többi véleményre, keresse fel posztunkat közösségi oldalunkon.
Az óraátállítás lényege: a spórolás
Az óraátállítás ötletének gyökerei egészen Benjamin Franklin 1784-es, bár szatirikus hangvételű, javaslatáig nyúlnak vissza, de a modern kori bevezetés az első világháború idején történt meg. Először 1916-ban a Német Császárságban, majd az Osztrák-Magyar Monarchiában is elrendelték, azzal a céllal, hogy a délutáni, esti órákban tovább tartó természetes világosság révén energiát takarítsanak meg a háborús erőfeszítésekhez.
Magyarországon az első átállításra 1916. április 30-án került sor. Később, a II. világháború után nem alkalmazták, majd az 1973-as olajválságot követően, 1980-ban vezették be újra, szintén a villamosenergia-megtakarítás reményében. A jelenlegi szabályozás szerint a nyári időszámítás március utolsó vasárnapjától október utolsó vasárnapjáig tart. Ez utóbbi az eredeti, közép-európai idő (téli időszámítás), ami közelebb áll a Föld keringéséhez igazodó normális időhöz.
Bár az Európai Unióban évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlése, 2025-ben is marad a régi rend. A tagállamok nem tudtak közös megegyezésre jutni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon-e a végleges.
Teendők az óraátállításkor
Tavaszi átállítás (Nyári időszámítás kezdete): 2025. március 30., vasárnap hajnalban 2:00 óráról 3:00 órára kell előreállítani az órát. Egy órával kevesebbet alszunk.
Őszi átállítás (Téli időszámítás kezdete): 2025. október 26., vasárnap hajnalban 3:00 óráról 2:00 órára kell visszaállítani az órát. Egy órával többet alszunk.
Az érem két oldala: Előnyök és Hátrányok
Az óraátállítás hívei továbbra is az energiamegtakarítást emlegetik, valamint azt, hogy a nyári időszámítással tovább élvezhetjük a világos estéket, ami kedvez a szabadidős tevékenységeknek és a közlekedésbiztonságnak.
Az ellenzők azonban számos érvet sorakoztatnak fel:
- Egészségügyi hatások: Az évenkénti kétszeri váltás felborítja a szervezet cirkadián ritmusát (biológiai óra), ami fáradtságot, koncentrációs nehézséget, alvászavarokat okozhat, különösen az első napokban.
- Megkérdőjelezhető energiamegtakarítás: A modern világban, a megváltozott fogyasztói szokások (pl. klímaberendezések, elektronikai eszközök egész napos használata) és a technológiai fejlődés (LED világítás) miatt az eredetileg elért energiamegtakarítás mértéke már nem olyan jelentős, mint bevezetésének idején.
- Közlekedési és logisztikai zavarok: Bár a legtöbb okoseszköz automatikusan átáll, a hagyományos órák, valamint a nemzetközi menetrendek (vasút, repülés) összehangolása minden évben kihívást jelent.
Hogyan tovább az óraátállítással?
Az Európai Parlament már 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, 2021-es határidővel. A tagállamoknak kellett volna dönteniük, hogy a nyári vagy a téli időszámítást választják-e véglegesnek. Az egyeztetések azonban megrekedtek, részben a COVID-19 járvány, részben a tagállamok közötti konszenzus hiánya miatt.
Magyarország hivatalosan a téli (normál) időszámítás megtartását támogatná, amennyiben az EU-s döntés megszületik. Amíg azonban nincs közös uniós álláspont, a kétévente esedékes rutin, az óraátállítás, továbbra is része marad az életünknek.