Megvan az óraátállítás időpontja!

Évente kétszer megtapasztaljuk azt a jelenséget, ami hosszú ideje megosztja a társadalmat: az óraátállítást. Március utolsó vasárnapján előre állítjuk, október utolsó vasárnapján pedig visszaállítjuk az órát. Ez a rutin a nyári és téli időszámítás közötti váltást jelenti, de vajon miért van rá szükség, és tényleg megéri-e a kényelmetlenséget?

Az okoseszközök automatikusan megoldják az óraátállítást, a klasszikus órák nem.

Óraátállítás: ezt gondolják olvasóink

Megkérdeztük olvasóinkat az óraátállítás szükségességéről, pro és kontra is akadtak vélemények, volt, aki egészen sarkosan fogalmazott: "ne legyen már sötét 17 órakor", "betiltanám a telet" - olvasható a kommentek között. Ha kíváncsi a témában a többi véleményre, keresse fel posztunkat közösségi oldalunkon.

Az óraátállítás lényege: a spórolás

Az óraátállítás ötletének gyökerei egészen Benjamin Franklin 1784-es, bár szatirikus hangvételű, javaslatáig nyúlnak vissza, de a modern kori bevezetés az első világháború idején történt meg. Először 1916-ban a Német Császárságban, majd az Osztrák-Magyar Monarchiában is elrendelték, azzal a céllal, hogy a délutáni, esti órákban tovább tartó természetes világosság révén energiát takarítsanak meg a háborús erőfeszítésekhez.

Magyarországon az első átállításra 1916. április 30-án került sor. Később, a II. világháború után nem alkalmazták, majd az 1973-as olajválságot követően, 1980-ban vezették be újra, szintén a villamosenergia-megtakarítás reményében. A jelenlegi szabályozás szerint a nyári időszámítás március utolsó vasárnapjától október utolsó vasárnapjáig tart. Ez utóbbi az eredeti, közép-európai idő (téli időszámítás), ami közelebb áll a Föld keringéséhez igazodó normális időhöz.

Bár az Európai Unióban évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlése, 2025-ben is marad a régi rend. A tagállamok nem tudtak közös megegyezésre jutni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon-e a végleges.

Teendők az óraátállításkor

Tavaszi átállítás (Nyári időszámítás kezdete): 2025. március 30., vasárnap hajnalban 2:00 óráról 3:00 órára kell előreállítani az órát. Egy órával kevesebbet alszunk.