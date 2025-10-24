október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltörlik, vagy örök életű marad?

1 órája

Megvan az óraátállítás időpontja!

Címkék#egészség#óraátállítás 2023#téli időszámítás

Évente kétszer megtapasztaljuk azt a jelenséget, ami hosszú ideje megosztja a társadalmat. Március utolsó vasárnapján előre állítjuk, október utolsó vasárnapján pedig visszaállítjuk a ketyegőket, de vajon mi a hasznossága az óraátállításnak? .

Németh Krisztián
Megvan az óraátállítás időpontja!

Itt az ideje (?) az óraátállításnak

Fotó: Pesti Tamás

Évente kétszer megtapasztaljuk azt a jelenséget, ami hosszú ideje megosztja a társadalmat: az óraátállítást. Március utolsó vasárnapján előre állítjuk, október utolsó vasárnapján pedig visszaállítjuk az órát. Ez a rutin a nyári és téli időszámítás közötti váltást jelenti, de vajon miért van rá szükség, és tényleg megéri-e a kényelmetlenséget?

óraátállítás, téli időszámítás, teendők óraátállításkor
Az okoseszközök automatikusan megoldják az óraátállítást, a klasszikus órák nem.
Fotó: Hegedűs Márk

Óraátállítás: ezt gondolják olvasóink

Megkérdeztük olvasóinkat az óraátállítás szükségességéről, pro és kontra is akadtak vélemények, volt, aki egészen sarkosan fogalmazott: "ne legyen már sötét 17 órakor", "betiltanám a telet" - olvasható a kommentek között. Ha kíváncsi a témában a többi véleményre, keresse fel posztunkat közösségi oldalunkon.

Az óraátállítás lényege: a spórolás

Az óraátállítás ötletének gyökerei egészen Benjamin Franklin 1784-es, bár szatirikus hangvételű, javaslatáig nyúlnak vissza, de a modern kori bevezetés az első világháború idején történt meg. Először 1916-ban a Német Császárságban, majd az Osztrák-Magyar Monarchiában is elrendelték, azzal a céllal, hogy a délutáni, esti órákban tovább tartó természetes világosság révén energiát takarítsanak meg a háborús erőfeszítésekhez.

Magyarországon az első átállításra 1916. április 30-án került sor. Később, a II. világháború után nem alkalmazták, majd az 1973-as olajválságot követően, 1980-ban vezették be újra, szintén a villamosenergia-megtakarítás reményében. A jelenlegi szabályozás szerint a nyári időszámítás március utolsó vasárnapjától október utolsó vasárnapjáig tart. Ez utóbbi az eredeti, közép-európai idő (téli időszámítás), ami közelebb áll a Föld keringéséhez igazodó normális időhöz.

Bár az Európai Unióban évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlése, 2025-ben is marad a régi rend. A tagállamok nem tudtak közös megegyezésre jutni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon-e a végleges.

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

Teendők az óraátállításkor

Tavaszi átállítás (Nyári időszámítás kezdete): 2025. március 30., vasárnap hajnalban 2:00 óráról 3:00 órára kell előreállítani az órát. Egy órával kevesebbet alszunk.

Őszi átállítás (Téli időszámítás kezdete): 2025. október 26., vasárnap hajnalban 3:00 óráról 2:00 órára kell visszaállítani az órát. Egy órával többet alszunk.

HM-1194
Felboríthatja a bioritmusunkat az óraátállítás.
Fotó: Hegedűs Márk

Az érem két oldala: Előnyök és Hátrányok

Az óraátállítás hívei továbbra is az energiamegtakarítást emlegetik, valamint azt, hogy a nyári időszámítással tovább élvezhetjük a világos estéket, ami kedvez a szabadidős tevékenységeknek és a közlekedésbiztonságnak.

Az ellenzők azonban számos érvet sorakoztatnak fel:

  • Egészségügyi hatások: Az évenkénti kétszeri váltás felborítja a szervezet cirkadián ritmusát (biológiai óra), ami fáradtságot, koncentrációs nehézséget, alvászavarokat okozhat, különösen az első napokban.
  • Megkérdőjelezhető energiamegtakarítás: A modern világban, a megváltozott fogyasztói szokások (pl. klímaberendezések, elektronikai eszközök egész napos használata) és a technológiai fejlődés (LED világítás) miatt az eredetileg elért energiamegtakarítás mértéke már nem olyan jelentős, mint bevezetésének idején.
  • Közlekedési és logisztikai zavarok: Bár a legtöbb okoseszköz automatikusan átáll, a hagyományos órák, valamint a nemzetközi menetrendek (vasút, repülés) összehangolása minden évben kihívást jelent.

Hogyan tovább az óraátállítással?

Az Európai Parlament már 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, 2021-es határidővel. A tagállamoknak kellett volna dönteniük, hogy a nyári vagy a téli időszámítást választják-e véglegesnek. Az egyeztetések azonban megrekedtek, részben a COVID-19 járvány, részben a tagállamok közötti konszenzus hiánya miatt.

Magyarország hivatalosan a téli (normál) időszámítás megtartását támogatná, amennyiben az EU-s döntés megszületik. Amíg azonban nincs közös uniós álláspont, a kétévente esedékes rutin, az óraátállítás, továbbra is része marad az életünknek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu