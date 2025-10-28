október 28., kedd

Megosztó válaszok

1 órája

Ezt gondolják olvasóink az óraátállításról

Megosztó vélemények. Olvasóink elárulták miképp élik meg az óraátállítást és az azzal kapcsolatos változásokat.

Feol.hu

Vasárnap délután a feol.hu megosztott egy videót, amelyben az óraátállítás okozta különbségeket mutattuk meg olvasóinknak, délutánonként teljesen más körülmények között mehetünk haza a munkából vagy az iskolából. 

Megosztotta olvasóinkat az óraátállítás
Fotó: Kelemen Kornél

Nem mindenki örül az óraátállításnak

Rengeteg embert foglalkoztat iyenkor az óraátállítás, hiszen rengeteg hatása van a mindennapokra. Délután szinte biztosan sötétben érünk haza, azonban előnyei is vannak, például reggelente a gyerekek világosban mehetnek iskolába. A kommentszekcióban olvasóink megosztották különböző nézeteiket, többen megjegyezték, hogy a téli időszámítás az eredeti, hiszen nyáron van előre állítva az óra. Voltak akik a téma kapcsán vicceskedve megjegyezték, hogy akkor az energiatakarékos megoldások mamár "csak átverések". Többen is amellett érveltek, hogy inkább a nyári időszámításnak kellene maradnia, hiszen így délután több ideje lesz a kicsiknek még világosban játszani. Ezekre a felvetésekre rendre érkezett a válasz, miszerint akkor reggelente kellene sötétben iskolába menniük, amire többeknek is az volt a reakciója, hogy a kisebb gyermekek többsége vagy autóval vagy a szülei kíséretében mennek tanulni. 

 

 

