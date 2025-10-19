Eldőlt, hogy a téli vagy a tavaszi óraátállítást akarják megtartani

A hírportálunk kérdésére – miszerint olvasóink inkább a nyári, vagy inkább a téli "időszámítást" pártolják – érkezett hozzászólások alapján egyértelmű, hogy a közösség többsége a világosabb, hosszabb napokat szeretné megőrizni. Az óraátállítás ellenzői közül sokan kiemelték, mennyire fárasztó évente kétszer hozzászokni az új ritmushoz; mások egyszerűen csak nem értik, miért kell még mindig ezzel bajlódni. Volt, aki szerint a téli az „igazi idő”, mert az felel meg a természetes napsütésnek, de a legtöbben a nyári hosszú esték mellett érveltek: "szeretem, ha este is van még fény", "ne legyen már sötét 17 órakor", "betiltanám a telet" – írták a kommentelők.

Az óraátállítás megosztja az embereket, de a többség már tudja, mit akar

Fotó: KinoMasterskaya / Forrás: Shutterstock

Óraátállítás: a tavaszi lenne az új időszámítás?

Akadtak persze olyanok is, akik már belefáradtak az egész vitába, és leginkább azt szeretnék, ha végre maradna valamelyik rendszer, akár a téli, akár a nyári. Mások humorral közelítették meg a témát: valaki például felemlegette, hogy egy ötlet szerint „a nyárihoz képest tekerjük előre az órát tavasszal, akkor nyáron este 10-kor is világos lenne!” Biztosan erre az ötletre gondolt az a hozzászóló is, aki mindössze annyit írt a kérdésre, hogy milyen legyen az óraátállítás időszámítása: "tavaszi".