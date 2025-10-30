október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Jó reggelt, Fejér vármegye!

45 perce

Nem én vagyok az

Címkék#Jó reggelt, Fejér vármegye!#félálomban#köd

Szabó Róbert

A hajnal még félálomban ring, a város lassan lélegzik. A kávé illata ködöt rajzol az ablakra, s a csendben valami mozdul bennem — egy ismerős, de elfeledett rezdülés. Nem nevezem nevén, nem merem, mintha a kimondás elriasztaná. Csak érzem, ahogy a szív újra figyelni kezd, mintha várna valamire, vagy valakire. A hangok, a fény, mindenben ott lappang egy halvány, gyönyörű bizonytalanság. Néha megijeszt, hogy ez talán több a megszokottnál. Mégsem tudom elengedni. Minden reggel egy kicsit jobban hiszek benne — míg aztán eszembe jut: lehet, hogy nem én vagyok az, akit ő keres. Zord, rideg csendje nem súg semmit fülembe — érzem, nem én vagyok az, akit keres. A fény azonban szívemben ismét megjelent, és távozni nem óhajt. Ugyanakkor eszem jelez: ne ess ugyanabba a hibába, mint eddig mindig.

 

