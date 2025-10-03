Móri Bornapok: Elfoglalta trónját az új királynő (galéria)

A Hársfa utcában magasodó Lamberg-pince egy kiváló rendezvénytér, de egyben a móri pincészetek, illetve a Móri borvidék bemutatóhelye is. A hosszú pincében tartották a Móri Bornapok egyik legérdekesebb eseményét, a borkirálynő választást.

A Móri Bornapok első estéjén a Lamberg-pincében zajlott a borkirálynő választás, ahol öt tagú zsűri döntötte el, ki kapja a koronát

Fotó: HRUBOSFOTO

Öt tagú bizottság döntött

Borkirálynőt minden második esztendőben választanak Móron, és ez alkalommal két jelentkező volt a címre. Hogy ki lehet a királynő, és ki az udvarhölgy, azt egy öt tagú bizottság dönti el. Idén Gábor Csaba, a Móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend nagymestere, Varga Máté Hegybíró, Négele Dóra 2023-25 között regnáló borkirálynő, és Bäcker Zsuzsanna, a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének vezetője alkotta a zsűrit. Az elnök Csákvári Ilona önkormányzati képviselő volt.

A trón várományosai

Kerpel Viktória Zsófia gyógypedagógiai szakon tanul. Mint elmondta, fontos számára a hagyomány, a néptánc, és a borhoz is kötődik, ugyanis három éve megörökölték a szőlőt a nagypapától. Hozzátette, hogy szeretné magát új területeken is kipróbálni.

A másik aspiráns Kegyes Lilla volt, aki két éve udvarhölgyként képviseli a rendezvényeket Mór városát, illetve a Móri borvidéket. Ő 1988-ban született, két gyermeke van és a férje Miklós Csabi, móri borász. Két éve jelentkezett először borkirálynőnek, mert fontos számára a borvidék és a bor. Mint elmondta számunkra a bor az életünket jelenti és szívesen képviselné borkirálynőként is a móri bort és a borvidéket.