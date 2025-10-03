Móri Bornapok: Elfoglalta trónját az új királynő (galéria, videó)

A Hársfa utcában magasodó Lamberg-pince egy kiváló rendezvénytér, de egyben a móri pincészetek, illetve a Móri borvidék bemutatóhelye is. A hosszú pincében tartották a Móri Bornapok egyik legérdekesebb eseményét, a borkirálynő választást.

A Móri Bornapok első estéjén a Lamberg-pincében zajlott a borkirálynő választás, ahol öt tagú zsűri döntötte el, ki kapja a koronát

Fotó: HRUBOSFOTO

Öt tagú bizottság döntött

Borkirálynőt minden második esztendőben választanak Móron, és ez alkalommal két jelentkező volt a címre. Hogy ki lehet a királynő, és ki az udvarhölgy, azt egy öt tagú bizottság dönti el. Idén Gábor Csaba, a Móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend nagymestere, Varga Máté Hegybíró, Négele Dóra 2023-25 között regnáló borkirálynő, és Bäcker Zsuzsanna, a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének vezetője alkotta a zsűrit. Az elnök Csákvári Ilona önkormányzati képviselő volt.