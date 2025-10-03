3 órája
Móri Bornapok: Elfoglalta trónját az új királynő (galéria, videó)
Sokan várták az izgalmas pillanatot a móri Lamberg-pince boltívei alatt, hogy kiderüljön, ki lesz az új móri borkirálynő. A 2025-ös Móri Bornapok négy napon át csábítja a legkülönbözőbb programokkal az érdeklődőket. A csütörtökön megválasztott borkirálynővel több helyszínen is találkozhatunk.
Fotó: HRUBOSFOTO
A Hársfa utcában magasodó Lamberg-pince egy kiváló rendezvénytér, de egyben a móri pincészetek, illetve a Móri borvidék bemutatóhelye is. A hosszú pincében tartották a Móri Bornapok egyik legérdekesebb eseményét, a borkirálynő választást.
Öt tagú bizottság döntött
Borkirálynőt minden második esztendőben választanak Móron, és ez alkalommal két jelentkező volt a címre. Hogy ki lehet a királynő, és ki az udvarhölgy, azt egy öt tagú bizottság dönti el. Idén Gábor Csaba, a Móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend nagymestere, Varga Máté Hegybíró, Négele Dóra 2023-25 között regnáló borkirálynő, és Bäcker Zsuzsanna, a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének vezetője alkotta a zsűrit. Az elnök Csákvári Ilona önkormányzati képviselő volt.
A trón várományosai
Kerpel Viktória Zsófia gyógypedagógiai szakon tanul. Mint elmondta, fontos számára a hagyomány, a néptánc, és a borhoz is kötődik, ugyanis három éve megörökölték a szőlőt a nagypapától. Hozzátette, hogy szeretné magát új területeken is kipróbálni.
A másik aspiráns Kegyes Lilla volt, aki két éve udvarhölgyként képviseli a rendezvényeket Mór városát, illetve a Móri borvidéket. Ő 1988-ban született, két gyermeke van és a férje Miklós Csabi, móri borász. Két éve jelentkezett először borkirálynőnek, mert fontos számára a borvidék és a bor. Mint elmondta számunkra a bor az életünket jelenti és szívesen képviselné borkirálynőként is a móri bort és a borvidéket.
Móri Bornapok: Elfoglalta trónját az új királynőFotók: Hrubos Zsolt
A Móri Bornapok új királynővel folyatódnak
Annak aki móri borkirálynő akar lenni, annak komolyan fel kell készülnie a megmérettetésre. Ebben mindig nagy segítség a jelöltek számára Bozóky Mónika, aki kétévente vállalja a felkészítő szerepét.
Elsőként két bor közül kellet bekötött szemmel megmondani, melyik az Ezerjó. Régi eszközöket kellett felismerni, lopóval kellett bort szívni, de tapostak szőlőt dézsában és ki kellett tölteni egy 12+1 kérdésből álló tesztet is. A kérdések abból azon 150 kérdés közül kerültek ki, amiket korábban meg kellett tanulniuk.
A cigányzenével és magyar nótával fűszerezett este kiemelkedő pillanata természetesen az volt, amikor Csákvári Ilona, a zsűri elnöke bejelentette: Kegyes Lilla az új móri borkirálynő.
– Sokat gondolkoztam rajta, majd végül úgy döntöttem, mégis elindulok, egyrészt a kislányom kérésére, másrészt meg úgy éreztem nem szeretném abbahagyni azt a munkát, amit két éve a borkirálynővel közösen végeztünk. Szívügyünk a Móri borvidék, amit meg akarunk ismertetni, szerettetni, illetve amit be akarunk mutatni határon innen és túl. A kedvenc feladatom a verseny során a lopózás volt – mondta Kegyes Lilla, borkirálynő, akinek Törő Gábor országgyűlési képviselő, és a Csókakői Szent Donát Borrend lovagja helyezte a fejére a koronát.