Minden jó, ha happy a vége

Szabó Róbert

Mindenki életében eljön az a pont, amikor nemes egyszerűséggel ki kell mondani: vége. Az élet kinek több, kinek kevesebb időt ad, ezt sosem tudhatjuk előre, hogy pontosan nekünk mennyi jut. Amikor pedig ott állunk az utolsó pillanatban akkor már késő, nem tudunk alakítani azon, hogy az azt megelőző 24 vagy éppen 80 évben mit csináltunk. Mennyire voltunk jók, mennyire voltunk rosszak. Van erre pontos mérőszám? Nem hiszem. Számít egyáltalán valamit? Ezt sem tudom. A saját lelkiismeretünknek biztosan. Hogyha holnap véget érne az én filmem, és kiírnák, hogy „The End”, akkor nem biztos, hogy azt mondanám minden „happy” volt. De ma is felkelt a nap, így felesleges ezen gondolkozni, nemcsak nekem, hanem mindenki másnak is.

 

