Különös veszélyben a kisbabák – így védhetjük gyermekeinket a betegségektől

Az őszi időszakban rengeteg családban hallani, hogy gyermekük betegséggel küzd, legyen szó akár egy kis megfázásról, köhögésről, vagy éppen nátháról. Mindenki kíváncsi arra, hogy milyen módszerekkel segíthetünk gyermekeinknek a betegségekkel szemben és hogyan erősíthetjük meg az immunrendszerüket. Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvos legutóbb arról mesélt nekünk, hogyan vegyük fel a harcot az őszi megbetegedésekkel, most pedig beavatott minket az immunrendszer megerősítésének részleteibe.

Immunrendszer erősítési praktikák, avagy mit tehetünk gyermekeink védelmének érdekében?

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Nehezen megfogható fogalom az immunrendszer

Sokszor kerül szóba és cikkünk témája is az, hogyan erősíthetjük meg az immunrendszerünket, de valójában miről is beszélünk akkor, amikor az immunrendszer szóba kerül? Mosolygó Éva határozottan kijelentette, ez egy nehezen megfogható dolog, nem olyan, mint például a máj vagy a vese.

– A májnál és a vesénél megvannak az azokat alkotó jellemző sejtek, az immunrendszernél azonban egy nagyobb, összetettebb dologról beszélünk. Az immunrendszer az egész testünket behálózó rendszer, amely többféle szövetből áll, például nyirokszövetekből, nyirokcsomóból, és arra hivatott, hogyha kívülről bekerül bármiféle kórokozó, akkor csatasorba állítja a fehérvérsejtjeinket és a falósejtek, valamint a védekező ellenanyagok termelésével elkezdi elpusztítani a bekerülő kórokozót – avatott be minket az immunrendszer működésébe a háziorvos.

Mosolygó Éva részletesen mesélt arról, hogyan tudhatjuk biztonságban kisbabánkat a betegségekkel teli időszakokban

Forrás: Mosolygó Éva

Különös veszélyben vannak a kisbabák

Talán az első és a legfontosabb, amit le kell szögeznünk: a legnagyobb veszélyben a kisbabák vannak, akiknek két hónapos korukig nincs semmi, ami megvédje őket a külső behatásoktól. Erre egyedül eddig a korig az anyatej képes, amelyben vannak ellenanyagok a kórokozók ellen.

– A piciknek nincs védekezőképessége a kórokozókkal szemben, az anyatej lehet a segítség. Kettő és hat hónapos kor között alakul ki az az apparátus, ami képes védőanyagokat és védekező sejteket termelni. Emiatt mi, felnőttek úgy tudjuk megvédeni a kicsiket, hogy egyrészt anyatajjel tápláljuk, ha esetleg az nincs, akkor csíraszegény, csíramentes környezetet kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy nem fordul meg a pici baba körül beteg ember – mondta el lapunknak Mosolygó Éva. Hozzátette, nem szabad olyan családhoz látogatóba vinni a kisbabát, akinél tudjuk, hogy beteg valaki, és hiába telik el hat hónap és alakul ki valamiféle védekező rendszer, az sem teljes értékű.