Különös veszélyben a kisbabák – így védhetjük gyermekeinket a betegségektől
Rendkívül fontos, hogy minden esetben odafigyeljünk gyermekeinkre. Most arról kérdeztük Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvost, hogyan erősíthetjük meg gyermekeink immunrendszerét és védhetjük meg őket a különböző betegségektől.
Az őszi időszakban rengeteg családban hallani, hogy gyermekük betegséggel küzd, legyen szó akár egy kis megfázásról, köhögésről, vagy éppen nátháról. Mindenki kíváncsi arra, hogy milyen módszerekkel segíthetünk gyermekeinknek a betegségekkel szemben és hogyan erősíthetjük meg az immunrendszerüket. Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvos legutóbb arról mesélt nekünk, hogyan vegyük fel a harcot az őszi megbetegedésekkel, most pedig beavatott minket az immunrendszer megerősítésének részleteibe.
Nehezen megfogható fogalom az immunrendszer
Sokszor kerül szóba és cikkünk témája is az, hogyan erősíthetjük meg az immunrendszerünket, de valójában miről is beszélünk akkor, amikor az immunrendszer szóba kerül? Mosolygó Éva határozottan kijelentette, ez egy nehezen megfogható dolog, nem olyan, mint például a máj vagy a vese.
– A májnál és a vesénél megvannak az azokat alkotó jellemző sejtek, az immunrendszernél azonban egy nagyobb, összetettebb dologról beszélünk. Az immunrendszer az egész testünket behálózó rendszer, amely többféle szövetből áll, például nyirokszövetekből, nyirokcsomóból, és arra hivatott, hogyha kívülről bekerül bármiféle kórokozó, akkor csatasorba állítja a fehérvérsejtjeinket és a falósejtek, valamint a védekező ellenanyagok termelésével elkezdi elpusztítani a bekerülő kórokozót – avatott be minket az immunrendszer működésébe a háziorvos.
Különös veszélyben vannak a kisbabák
Talán az első és a legfontosabb, amit le kell szögeznünk: a legnagyobb veszélyben a kisbabák vannak, akiknek két hónapos korukig nincs semmi, ami megvédje őket a külső behatásoktól. Erre egyedül eddig a korig az anyatej képes, amelyben vannak ellenanyagok a kórokozók ellen.
– A piciknek nincs védekezőképessége a kórokozókkal szemben, az anyatej lehet a segítség. Kettő és hat hónapos kor között alakul ki az az apparátus, ami képes védőanyagokat és védekező sejteket termelni. Emiatt mi, felnőttek úgy tudjuk megvédeni a kicsiket, hogy egyrészt anyatajjel tápláljuk, ha esetleg az nincs, akkor csíraszegény, csíramentes környezetet kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy nem fordul meg a pici baba körül beteg ember – mondta el lapunknak Mosolygó Éva. Hozzátette, nem szabad olyan családhoz látogatóba vinni a kisbabát, akinél tudjuk, hogy beteg valaki, és hiába telik el hat hónap és alakul ki valamiféle védekező rendszer, az sem teljes értékű.
Különösen fontos arról is beszélni, hogy az elmúlt időszakban megemelkedtek a szamárköhögéses esetek Magyarországon. Mint Mosolygó Éva azt lapunkkal megosztotta, kiderült, hogy az a védettség, amely a magyar lakosság teljességére igaz volt mára már megkapott, és akik pici babák közelében szeretnének menni, azoknak érdemes és ajánlott a szamárköhögés védőoltásokat felvenni és a védettségüket felfrissíteni. Erről hamarosan bővebben is olvashatnak a FEOL.hu-n, hiszen a picik akár életveszélyes állapotba is kerülhetnek.
Nincsenek immunrendszer erősítő gyógyszerek
A gyermekek esetében, de a felnőtteknél is, sokszor szóba kerül az immunrendszer erősítése. Mosolygó Évától megtudtuk, nincs olyan gyógyszerünk, ami immunrendszer erősítő, de van lehetőségünk arra, hogy a kórokozók elleni védelmet meg tudjuk erősíteni.
– Létezik olyan anyag a gyermekek számára is, ami tipikusan a légúti hurutokat okozó kórokozók kivonatait tartalmazza és ezeket ősszel, valamint tavasszal kúraszerűen alkalmazva felkészíthetjük a szervezetüket a valódi fertőzés nélkül is. Ezek nem aktuálisan, egy héten át tartó kúrák, hanem négy hónapig is eltarthatnak, és az a tapasztalat, hogy azoknál a gyermekeknél, akikél a szülők úgy vélik, hogy gyenge a gyermekük immunrendszere, határozott javulás látható és kevesebb fertőző betegség kiteljesedését látjuk – meséli a székesfehérvári háziorvos.
Mosolygó Éva arról is beszélt lapunknak, hogy két gyermek immunrendszere nem hasonlítható össze.
– Nagyon különbözik a genetika, amit magunkkal hozunk, és van ennek egy olyan része, ami genetikailag kódolva van és jól vagy rosszabbul működő mechanizmusok vannak bennünk, mint adottság. Nagyon függ egyébként a táplálásunktól is, mert ott például az anyatejjel táplált kisbabák védekezőképessége határozottan jobb. Az immunrendszerünk ütőképessége tehát attól is nagyban függ, hogy már babakortól kezdve milyen táplálást kaptunk, de például az otthon környezete és a levegő tisztasága is sok mindent befolyásol. Például kimutatott tény, hogy a dohányfüsttel terhelt környezetben a gyermekeknek a védekezőképessége nem működik olyan jól, és sokkal könnyebben üti fel a fejét a betegség, a kórokozók szaporodása – hívja fel a figyelmet a fontos dolgokra a háziorvos. Hozzáteszi, az egészséges táplálkozás sok mindennek az alapja, és a testsúlytól is több minden függ. Az alultáplált és a túltáplált gyermekeknél is rosszabbul reagál az immunrendszer a kórokozók behatolására.
A székesfehérvári háziorvos kijelentette: nincsenek csodaszerek, alapvetően az életmódbeli dolgoktól függ, hogy a gyermekünknek milyen lesz az immunrendszere.
Ha a gyerek homokot eszik, az erősíti az immunrendszerét! – vagy mégsem?
Úgymond városi legenda, hogy a gyerekeket nyugodtan hagyjuk a szabadban, egyenek homokot és akkor bizony erős lesz az immunrendszerük. Mit mond erre a háziorvos?
– Ha szó szerint akarom értelmezni, akkor nyilván nem igaz ez az állítás. Ha viszont szimbolikusan, hogy ott van a környezetben és kicsi adagban kap mindenféle kórokozót úgy, hogy észre sem vesszük, akkor ilyen értelemben fejlesztjük az immunrendszert. Szóval kijelenthetem, ha nem szó szerint értjük, akkor van igazságalapja ennek a kijelentésnek – vélekedett Mosolygó Éva.
Immunerősítő vitaminok, amiket érdemes bevinni a szervezetbe
Nem hagyhatunk plusz képernyőidőt a hiszti miatt, kell a mozgás
Akárcsak a felnőtteknél, a gyermekeknél is rendkívül fontos az immunrendszer erősségénél, hogy mennyire kipihentek. A székesfehérvári háziorvos külön felhívta a szülők figyelmét arra, hogy nem hagyhatják, hogy a gyermekek ne pihenjenek eleget.
– Sajnos a gyermekeknél is egyre több a képernyőidő, ami a mozgástól veszi el az időt. Az a tapasztalat, hogy a gyermekek kórosan sok időt töltenek képernyő előtt, ami a szabad levegőn töltött idő és mozgás kárára történik. A mozgás, a gyerekek udvaron való szaladgálása olyan értelemben erősíti az immunrendszert, hogy jó keringéssel élénken és ütőképesen tartja, emellett az anyagcserét is gyorsítja. Amelyik gyermek azzal van csendben tartva, hogy telefon van a kezébe nyomva, az bizony nem mozog eleget és emiatt rosszabbul is reagálhat a külső kórokozókra a szervezete – hívta fel a figyelmet az óriási problémára Mosolygó Éva.
A képernyőidő csökkentése és a több mozgás mellett a megfelelő alvásidő is rendkívül fontos. Ha reggel nem kipihenten ébred a gyermek, akkor egyértelműen korábbra kell hozni az esti lefekvést.
– Nem sok fekete-fehér tény van a gyermekeknél, de az alvásidő az egyértelműen ilyen, ott nincs pardon, vagy sírással kiharcolt, még fennmaradok idő. Nagyon fontos, hogy elegendő mennyiséget aludjanak – folytatja Mosolygó Éva.