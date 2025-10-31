14 perce
Könnyen átverés áldozatai lehetünk – tévhitek az immunrendszer erősítésével kapcsolatban a felnőtteknél
Az őszi időszakban akarva akaratlanul is utolérhet bennünket a megfázás vagy bármilyen más kellemetlen betegség. Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvos segítségével azt vizsgáltuk felnőttként milyen módszerekkel segíthetjük immunrendszerünket az erősödésben.
Még egy korábbi cikkünkben került szóba az, hogy milyen módon vehetjük fel a harcot az őszi megbetegedésekkel. Akkor azt írtuk, csodaszerek nincsenek, az életmódunkkal tudjuk segíteni az immunrendszerünket abban, hogy minél erősebb legyen. Ilyen például a megfelelő táplálkozás, a kellő mennyiségű és minőségű alvás, a rendszeres kézmosás és a maszk használata is. Emellett felvehetünk védőoltást is, hiszen annak a segítségével specifikus védettséget érhetünk el.
Az immunrendszerünk erősítésében önmagában nem segít a vitaminszedés
A vitaminok szedése régóta téma az emberek körében, van akik mértéktelenül fogyasztják őket annak reményében, hogy erősítsék immunrendszerünket. Mint azt korábban megtudtuk Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvostól, ez önmagabán nem sokat segít.
– Csak akkor van helyük, ha valamelyik vitaminból hiányállapot áll fenn és bizonyos krónikus betegségeknél is kell szedni őket, de ezt a háziorvos rendezni szokta. A téli hónapokban szedett C- és D-vitamin általánosságban jó állapotot teremthet, de ennél még sokkal fontosabb az okos étkezés, az elegendő mennyiségű és minőségű alvás és a mozgásnak a mindenhatósága. Ezek együttes ereje egy olyan egészséges állapotot teremthet a szervezetünkben amely segítségével ütőképessé válhat az immunrendszerünk – mesélte Mosolygó Éva.
A székesfehérvári háziorvos hangsúlyozza, fontos, hogy kellően kipihenjük magunkat, elegendő és minőségi alvassál immunrendszerünket erősíthetjük.
Különös veszélyben a kisbabák – így védhetjük gyermekeinket a betegségektől
Átverés áldozatai lehetünk, ha nem figyelünk oda
Az immunrendszer erősítésére több helyen is hirdetnek különböző bogyókat, szereket, azonban mint azt Mosolygó Évától megtudtuk, ha ilyennel találkozunk, akkor ne higyjünk el semmit.
– Az interneten sokmindent hirdetnek úgy, hogy immunerősítő. Arra kérek mindenkit, hogy ezeket a reklámokat hagyják figyelmen kívül, mert egyértelműen becsapás. Nem létezik ilyen, hogy immunerősítő szer. Olyan módszerek vannnak, amik egészségesen tartják a szervezetet, azok az immunrendszert is úgy tartják és segítik abban, hogy jól reagáljon a kórokozókra. Azonban azt már Zacher Gábor nyilatkozata óta tudjuk és hallhatták az emberek nagyon sokat tőle, hogy immunerősítő nincs, akárcsak méregtelenítő szer. Nincsenek bennünk mérgek, az immunrendszerőnket nem turbózni vagy erősíteni tudjuk, hanem egészségesen tartani – jelentette ki a háziorvos.
Ahogyan azt már korábban is írtuk: mindent meg kell adnunk a szervezetünknek ahhoz, hogy az immunrendszerünk jó legyen. Ilyen a kipihentség, az egészséges táplálkozás és a megfelelő vitaminbevitel, valamint a jó levegő.
Így vegyük fel a harcot az őszi megbetegedésekkel – a háziorvos válaszol!
Fontos az, hogy évente kivizsgáltassuk magunkat
Sok felnőtt küzd krónikus betegséggel, amelyek javarészt a középkorban indulnak el. Ezek a különböző megfázások, egyéb betegségek segíthetnek nekünk abban, hogy felhívják a figyelmünket: valami éppen zajlik a szervezetünkben.
– Elsősorban középkorban szoktak először felfigyelni az emberek, hogy rossz a közérzetük, nagyon gyakran betegszenek meg. Ez mindenképpen indokolja, hogy évente legalább egyszer menjünk el nagy laborra. Nagyon sokan okosan így csinálják már ezt évek óta, és fontos, hogy rendezzük is az ott felbukkanó eltéréseket. Emellett álljunk be a szűrővizsgálatokra is, mert az esetleges problémákra nagyon gyakran a fertőző betegségek hívják fel a figyelmet, hogy valami nem működik jól, például a pajzsmirigyünk, vagy éppen a vesénk – zárta gondolatait Mosolygó Éva.