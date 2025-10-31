Könnyen átverés áldozatai lehetünk – tévhitek az immunrendszer erősítésével kapcsolatban a felnőtteknél

Még egy korábbi cikkünkben került szóba az, hogy milyen módon vehetjük fel a harcot az őszi megbetegedésekkel. Akkor azt írtuk, csodaszerek nincsenek, az életmódunkkal tudjuk segíteni az immunrendszerünket abban, hogy minél erősebb legyen. Ilyen például a megfelelő táplálkozás, a kellő mennyiségű és minőségű alvás, a rendszeres kézmosás és a maszk használata is. Emellett felvehetünk védőoltást is, hiszen annak a segítségével specifikus védettséget érhetünk el.

Mosolygó Éva részletesen mesélt arról, hogyan tudjuk megerősíteni felnőttként az immnurendszerünket

Forrás: Mosolygó Éva

Az immunrendszerünk erősítésében önmagában nem segít a vitaminszedés

A vitaminok szedése régóta téma az emberek körében, van akik mértéktelenül fogyasztják őket annak reményében, hogy erősítsék immunrendszerünket. Mint azt korábban megtudtuk Mosolygó Éva székesfehérvári háziorvostól, ez önmagabán nem sokat segít.

– Csak akkor van helyük, ha valamelyik vitaminból hiányállapot áll fenn és bizonyos krónikus betegségeknél is kell szedni őket, de ezt a háziorvos rendezni szokta. A téli hónapokban szedett C- és D-vitamin általánosságban jó állapotot teremthet, de ennél még sokkal fontosabb az okos étkezés, az elegendő mennyiségű és minőségű alvás és a mozgásnak a mindenhatósága. Ezek együttes ereje egy olyan egészséges állapotot teremthet a szervezetünkben amely segítségével ütőképessé válhat az immunrendszerünk – mesélte Mosolygó Éva.

A székesfehérvári háziorvos hangsúlyozza, fontos, hogy kellően kipihenjük magunkat, elegendő és minőségi alvassál immunrendszerünket erősíthetjük.