október 22., szerda

Előd névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt, Fejér vármegye!

1 órája

Igaz barátra lelni

Címkék#hála#kincs#barátság

Ozsváth Zsuzsa
Igaz barátra lelni

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Sosem volt túl sok barátom. Gyakran csalódtam barátságokban, de mindig hittem az örökérvényű mondatban: „Nem a mennyiség, hanem a minőség számít.” Hálás vagyok az életnek, hogy ma már tényleg csak olyan emberek vesznek körül, akiknek a barátsága épít, támogat és felemel. Bízom abban, hogy ez az érzés kölcsönös az ő részükről is. Az én drága barátnőm egy igaz kincs, az egyik legtisztább emberi kapcsolatom. Akivel bármikor bármit kételyek nélkül meg lehet beszélni. Akivel az együtt töltött órák vagy akár percek is egyik pillanatról a másikra csapnak át a mély beszélgetésből a legnagyobb bolondozásba. Olyan barátság ez, amiben nincs helye egónak, csak őszinte szónak. Amiben a nevetés gyógyír a legnagyobb bánatra is. Amiben a kedvesség, támogatás és odafigyelés a legalapvetőbb mozgató rugó. Az ilyen barátság ritka gyöngyszem a mai világban, de ha megleled, becsüld meg nagyon és légy érte igazán hálás. Én az vagyok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu