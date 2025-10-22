Igaz barátra lelni

Sosem volt túl sok barátom. Gyakran csalódtam barátságokban, de mindig hittem az örökérvényű mondatban: „Nem a mennyiség, hanem a minőség számít.” Hálás vagyok az életnek, hogy ma már tényleg csak olyan emberek vesznek körül, akiknek a barátsága épít, támogat és felemel. Bízom abban, hogy ez az érzés kölcsönös az ő részükről is. Az én drága barátnőm egy igaz kincs, az egyik legtisztább emberi kapcsolatom. Akivel bármikor bármit kételyek nélkül meg lehet beszélni. Akivel az együtt töltött órák vagy akár percek is egyik pillanatról a másikra csapnak át a mély beszélgetésből a legnagyobb bolondozásba. Olyan barátság ez, amiben nincs helye egónak, csak őszinte szónak. Amiben a nevetés gyógyír a legnagyobb bánatra is. Amiben a kedvesség, támogatás és odafigyelés a legalapvetőbb mozgató rugó. Az ilyen barátság ritka gyöngyszem a mai világban, de ha megleled, becsüld meg nagyon és légy érte igazán hálás. Én az vagyok.