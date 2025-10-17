Fejérből hódították meg Hollywoodot, fergeteges hangulatot csináltak Amerikában – videóval

Bor, mámor, szerelem. Micsoda szép hármas ez. Most már az amerikai magyar közönség is tudja ezt, hiszen a Los Angeles-i Magyar Főkonzulátus vendégeiként adhatták elő a Fejér vármegyei művészek, köztük Horváth Elemér és testvére, Horváth Péter. Az összeszokott páros mellett ott volt állandó fellépőtársuk, Buch Tibor is, akivel meghódították Hollywoodot a magyar zene segítségével.

Horváth Péter (balra) és Horváth Elemér meghódították Hollywoodot

Hollywoodban is szólt a népszerű magyar klasszikus

„Nyisd ki babám az ajtód..." – csendül fel a nóta szinte minden rendes magyar lakodalomban a nap elején. Nos, Hollywoodban ehhez lakodalom sem kellett, csak három fantasztikus magyar művész, egy hegedű és egy gitár, és rögtön nagyszerű hangulat kerekedett egy hangszer boltban – derül ki a Horváth Elemér által közzétett videóból. A dalra először Buch Tibor kezdett rá, aztán a hegedűművész kezdte el játszani az örökzöld klasszikust és a végén Péter is becsatlakozott. A boldogság a tetőfokára hágott, az alábbi videóban ezt meg is tekinthetik.

A Bor, mámor, szerelem előadás is töretlen sikert aratott. A nagyszerű művet a Los Angeles-i Rose Center Theatre telt házas közönsége előtt adták elő a magyar művészek, amit a közönség vastapssal jutalmazott.