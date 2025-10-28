október 28., kedd

Isten Hozott Titeket!

1 órája

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Születések Székesfehérváron október 20. és október 26. között:

Október 20.

Pauer Lizbett – Czirák Zsuzsanna és Pauer János gyermeke

Krausz Hella Zoé – Krauszné Bakos Vivien és Krausz Zsolt gyermeke

Hallai Milán Máté – Hallai Ariella Mercédesz és Hallai Máté gyermeke

Ress Olivér – Szita Dorina és Ress Gábor gyermeke

Október 21.

Pusztai Emma – Pusztai Bianka és Pusztai János gyermeke

Szentgyörgyvölgyi Hanna – Szentgyörgyvölgyi Alexandra és Szentgyörgyvölgyi Ákos gyermeke

Szabó Noel – Szabó Ramóna és szabó Csaba László gyermeke

Bojtos Kolen – Bojtos Alexandra és Bojtos Csaba Zoltán gyermeke

Karczub Zente Olivér – Karczubné Németh Dorina és Karczub Gergely gyermeke

Molnár-Szilágyi Linett – Szilágyi Anett és Molnár István gyermeke

Vigh Zétény – Vigh Lilla és Vigh Krisztián gyermeke

Október 22.

Rippel Kornél – Rippel-Rausch Zsófia és Rippel Péter gyermeke

Varga Bence – Varga-Troják Mónika és Varga László Ádám gyermeke

Delczeg Nina – Delczeg Annamária gyermeke

Benedek Lilien – Benedekné Orova Zsófia és Benedek Csaba Róbert gyermeke

Juhász Márk – Juhász-Krauser Szilvia és Juhász Gergely gyermeke

Krain Eliz

Október 23.

Takács Dominik – Takácsné Kontra Gizella és Takács Péter gyermeke

Venter Doma – Bozsogi Nóra és Venter László gyermeke

Kovács Damira Eperke – László Ramóna  Nikolett és Kovács Roland gyermeke

Békefi Alíz – Dr. Pápai Réka és Dr. Békefi Zoltán gyermeke

Kányai Eleonóra – Kányai-Bagotai Ágnes és Kányai Ferenc Balázs

Október 24.  

Marton Félix – Antal Boglárka és Marton Dániel Zoltán gyermeke

Tóth Noel László – Tóth Vanda Natália és Tóth László gyermeke

Takács Panna – Sevinger Rebeka és Takács Patrik gyermeke

Adamik Donát – Adamik-Gróf Szabina és Adamik Bence gyermeke

Október 25. 

Vágenhoffer Ákos – Willner Tekla és Vágenhoffer Márk Péter gyermeke

Fábrik Ádám – Fábrik-Nagy Zsófia Erzsébet és Fábrik Krisztián Márió gyermeke

Béres Szofia Léna – Béres-Baranyi Dézi és Béres Benjámin Szilárd gyermeke

Október 26.  

Bálint Nóra – Bálint-Metnágel Judit és Bálint András gyermeke

Matics Ádám – Horváth Krisztina és Matics Roland  gyermeke

Huszti Milán – Németh Ramóna és Huszti Roland gyermeke

 

