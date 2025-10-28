1 órája
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.
Gólyahír
Születések Székesfehérváron október 20. és október 26. között:
Október 20.
Pauer Lizbett – Czirák Zsuzsanna és Pauer János gyermeke
Krausz Hella Zoé – Krauszné Bakos Vivien és Krausz Zsolt gyermeke
Hallai Milán Máté – Hallai Ariella Mercédesz és Hallai Máté gyermeke
Ress Olivér – Szita Dorina és Ress Gábor gyermeke
Október 21.
Pusztai Emma – Pusztai Bianka és Pusztai János gyermeke
Szentgyörgyvölgyi Hanna – Szentgyörgyvölgyi Alexandra és Szentgyörgyvölgyi Ákos gyermeke
Szabó Noel – Szabó Ramóna és szabó Csaba László gyermeke
Bojtos Kolen – Bojtos Alexandra és Bojtos Csaba Zoltán gyermeke
Karczub Zente Olivér – Karczubné Németh Dorina és Karczub Gergely gyermeke
Molnár-Szilágyi Linett – Szilágyi Anett és Molnár István gyermeke
Vigh Zétény – Vigh Lilla és Vigh Krisztián gyermeke
Október 22.
Rippel Kornél – Rippel-Rausch Zsófia és Rippel Péter gyermeke
Varga Bence – Varga-Troják Mónika és Varga László Ádám gyermeke
Delczeg Nina – Delczeg Annamária gyermeke
Benedek Lilien – Benedekné Orova Zsófia és Benedek Csaba Róbert gyermeke
Juhász Márk – Juhász-Krauser Szilvia és Juhász Gergely gyermeke
Krain Eliz
Október 23.
Takács Dominik – Takácsné Kontra Gizella és Takács Péter gyermeke
Venter Doma – Bozsogi Nóra és Venter László gyermeke
Kovács Damira Eperke – László Ramóna Nikolett és Kovács Roland gyermeke
Békefi Alíz – Dr. Pápai Réka és Dr. Békefi Zoltán gyermeke
Kányai Eleonóra – Kányai-Bagotai Ágnes és Kányai Ferenc Balázs
Október 24.
Marton Félix – Antal Boglárka és Marton Dániel Zoltán gyermeke
Tóth Noel László – Tóth Vanda Natália és Tóth László gyermeke
Takács Panna – Sevinger Rebeka és Takács Patrik gyermeke
Adamik Donát – Adamik-Gróf Szabina és Adamik Bence gyermeke
Október 25.
Vágenhoffer Ákos – Willner Tekla és Vágenhoffer Márk Péter gyermeke
Fábrik Ádám – Fábrik-Nagy Zsófia Erzsébet és Fábrik Krisztián Márió gyermeke
Béres Szofia Léna – Béres-Baranyi Dézi és Béres Benjámin Szilárd gyermeke
Október 26.
Bálint Nóra – Bálint-Metnágel Judit és Bálint András gyermeke
Matics Ádám – Horváth Krisztina és Matics Roland gyermeke
Huszti Milán – Németh Ramóna és Huszti Roland gyermeke