Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron szeptember 29. és október 5. között.

szeptember 29.

Kovács Dániel – Kovács-Tóth Dóra és Kovács Balázs gyermeke

Pintér Tamás János – Pintér-Horgosi Bettina és Pintér János gyermeke

Noga Izabella Szofia – Schneider Klaudia és Noga Richárd gyermeke

Magyar Lizabella – Magyarné Polai Afrodité és Magyar Roland gyermeke

Barna Lotti – Nagy Klaudia és Barna Ádám gyermeke

Tóth Botond – Tóthné Németh Piroska és Tóth László gyermeke

Horváth Liam – Horváth-Pánczél Vivien és Horváth Dániel

Molnár Sebestyén és Molnár Soma – Sebestyén Brigitta és Molnár Ádám gyermekei

Képesi-Gillányi Milán – Képesi-Gillányi Enikő és Képesi Martin gyermekei

szeptember 30.

Vörös Vince Róbert – Vörös-Herédi Rózsa Virág és Vörös Róbert gyermeke

Jaksi Endre – Jaksi Fanni és Jaksi Attila Márk gyermeke

Mészáros Dorka Hanna – Mészárosné Pataki Dzsenifer és Mészáros Dávid gyermeke

Balsai Medárd Dániel – Balsai-Biró Matild és Balsai Dániel gyermeke

október 1.

Álmos Jázmin – Gál Zsuzsanna és Álmos Dániel gyermeke

Kleisz Benett – Kleisz Lilla Imola és Kleisz Erik gyermeke

Nemes Fanni – Nemes Dorina és Nemes Gábor Máté gyermeke

Lengyel Zétény – Lengyelné Bodza Evelin és Lengyel Dávid gyermeke

Vörös Szeléna – Vörösné Molnár Gyöngyi és Vörös József gyermeke

Király Kornél – Király Klaudia és Király Zoltán gyermeke

Gerván László – Horváth Jázmin és Gerván László gyermeke

Sömjén Elizabet – Sömjén-Tunyogi Evelin és Sömjén Zoltán gyermeke

október 2.

Németh Tamara – Németh Rebeka és Németh Balázs gyermeke

Balogh Ájlin Tifani – Balogh Natasa gyermeke

Lakatos Linett Melodi – Lakatos Karolin gyermeke

Bali-Bartal Pelin – Bali-Bartal Beáta és Bali Attila Zoltán gyermeke

Steixner Dániel – Steixnerné Gálfi Adrienn és Steixner Zsolt gyermeke

Jónás Csaba Levente – Jónásné Németh Karolina és Jónás Csaba gyermeke

október 3.

Laki Botond – Pikó Alexandra és Laki Bertold gyermeke

Csizmadia Dániel János – Csizmadiáné Jorváth Nikolett és Csizmadia János gyermeke

Kovács Olivér és Kovács Benett – Kovács Atina Annamária és Kovács Levente gyermekei

Katona Göncöl Gergő – Katona-Molnár Kinga és Katona Gergő György gyermeke

Kolos Vencel – Kolos-Szöllősi Luca Vera és Kolos János Péter gyermeke

Timár Milán – Timár-Lévai Evelin és Timár Richárd gyermeke

Balassa Ronen – Balassáné Turula Bernadett és Balassa Szabolcs gyermeke

Kotlacsik Elena – Kotlacsikné Puskás Alexandra és Kotlacsik Tamás József gyermeke