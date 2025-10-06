október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten Hozott Titeket

2 órája

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Címkék#Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház#születés#gólyahír#baba

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Feol.hu

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

gólyahír
Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron szeptember 29. és október 5. között. 

szeptember 29.

Kovács Dániel – Kovács-Tóth Dóra és Kovács Balázs gyermeke
Pintér Tamás János – Pintér-Horgosi Bettina és Pintér János gyermeke
Noga Izabella Szofia – Schneider Klaudia és Noga Richárd gyermeke
Magyar Lizabella – Magyarné Polai Afrodité és Magyar Roland gyermeke
Barna Lotti – Nagy Klaudia és Barna Ádám gyermeke
Tóth Botond – Tóthné Németh Piroska és Tóth László gyermeke
Horváth Liam – Horváth-Pánczél Vivien és Horváth Dániel
Molnár Sebestyén és Molnár Soma – Sebestyén Brigitta és Molnár Ádám gyermekei
Képesi-Gillányi Milán – Képesi-Gillányi Enikő és Képesi Martin gyermekei

szeptember 30.

Vörös Vince Róbert – Vörös-Herédi Rózsa Virág és Vörös Róbert gyermeke
Jaksi Endre – Jaksi Fanni és Jaksi Attila Márk gyermeke
Mészáros Dorka Hanna – Mészárosné Pataki Dzsenifer és Mészáros Dávid gyermeke
Balsai Medárd Dániel – Balsai-Biró Matild és Balsai Dániel gyermeke

október 1.

Álmos Jázmin – Gál Zsuzsanna és Álmos Dániel gyermeke
Kleisz Benett – Kleisz Lilla Imola és Kleisz Erik gyermeke
Nemes Fanni – Nemes Dorina és Nemes Gábor Máté gyermeke
Lengyel Zétény – Lengyelné Bodza Evelin és Lengyel Dávid gyermeke
Vörös Szeléna – Vörösné Molnár Gyöngyi és Vörös József gyermeke
Király Kornél – Király Klaudia és Király Zoltán gyermeke
Gerván László – Horváth Jázmin és Gerván László gyermeke
Sömjén Elizabet – Sömjén-Tunyogi Evelin és Sömjén Zoltán gyermeke

október 2.

Németh Tamara – Németh Rebeka és Németh Balázs gyermeke
Balogh Ájlin Tifani – Balogh Natasa gyermeke
Lakatos Linett Melodi – Lakatos Karolin gyermeke
Bali-Bartal Pelin – Bali-Bartal Beáta és Bali Attila Zoltán gyermeke
Steixner Dániel – Steixnerné Gálfi Adrienn és Steixner Zsolt gyermeke
Jónás Csaba Levente – Jónásné Németh Karolina és Jónás Csaba gyermeke

október 3.

Laki Botond – Pikó Alexandra és Laki Bertold gyermeke
Csizmadia Dániel János – Csizmadiáné Jorváth Nikolett és Csizmadia János gyermeke
Kovács Olivér és Kovács Benett – Kovács Atina Annamária és Kovács Levente gyermekei
Katona Göncöl Gergő – Katona-Molnár Kinga és Katona Gergő György gyermeke
Kolos Vencel – Kolos-Szöllősi Luca Vera és Kolos János Péter gyermeke
Timár Milán – Timár-Lévai Evelin és Timár Richárd gyermeke
Balassa Ronen – Balassáné Turula Bernadett és Balassa Szabolcs gyermeke
Kotlacsik Elena – Kotlacsikné Puskás Alexandra és Kotlacsik Tamás József gyermeke

október 4.

Szabó Olivér – Szabóné Antal Krisztina Zsófia és Szabó Márk gyermeke
Csürök Nimród – Csürök-Hüvely Alexandra és Csürök György Dávid gyermeke
Kőműves Zsolt – Kőműves Krisztina Laura és Kőműves Sándor gyermeke
Györkő Izabella – Székely Eszter Brigitta és Györkő Péter gyermeke

október 5.

Diószegi Nóra – Diószeginé Szipőcs Gréta és Diószegi Ádám gyermeke
Schandl Alíz – Dr. Schandl-Miklós Sára és Dr. Schandl Márton Ferenc gyermeke
Gróber Márton Attila – Gróberné Nyul Klaudia Anita és Gróber Attila Martin gyermeke

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu