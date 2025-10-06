2 órája
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.
Gólyahír
Születések Székesfehérváron szeptember 29. és október 5. között.
szeptember 29.
Kovács Dániel – Kovács-Tóth Dóra és Kovács Balázs gyermeke
Pintér Tamás János – Pintér-Horgosi Bettina és Pintér János gyermeke
Noga Izabella Szofia – Schneider Klaudia és Noga Richárd gyermeke
Magyar Lizabella – Magyarné Polai Afrodité és Magyar Roland gyermeke
Barna Lotti – Nagy Klaudia és Barna Ádám gyermeke
Tóth Botond – Tóthné Németh Piroska és Tóth László gyermeke
Horváth Liam – Horváth-Pánczél Vivien és Horváth Dániel
Molnár Sebestyén és Molnár Soma – Sebestyén Brigitta és Molnár Ádám gyermekei
Képesi-Gillányi Milán – Képesi-Gillányi Enikő és Képesi Martin gyermekei
szeptember 30.
Vörös Vince Róbert – Vörös-Herédi Rózsa Virág és Vörös Róbert gyermeke
Jaksi Endre – Jaksi Fanni és Jaksi Attila Márk gyermeke
Mészáros Dorka Hanna – Mészárosné Pataki Dzsenifer és Mészáros Dávid gyermeke
Balsai Medárd Dániel – Balsai-Biró Matild és Balsai Dániel gyermeke
október 1.
Álmos Jázmin – Gál Zsuzsanna és Álmos Dániel gyermeke
Kleisz Benett – Kleisz Lilla Imola és Kleisz Erik gyermeke
Nemes Fanni – Nemes Dorina és Nemes Gábor Máté gyermeke
Lengyel Zétény – Lengyelné Bodza Evelin és Lengyel Dávid gyermeke
Vörös Szeléna – Vörösné Molnár Gyöngyi és Vörös József gyermeke
Király Kornél – Király Klaudia és Király Zoltán gyermeke
Gerván László – Horváth Jázmin és Gerván László gyermeke
Sömjén Elizabet – Sömjén-Tunyogi Evelin és Sömjén Zoltán gyermeke
október 2.
Németh Tamara – Németh Rebeka és Németh Balázs gyermeke
Balogh Ájlin Tifani – Balogh Natasa gyermeke
Lakatos Linett Melodi – Lakatos Karolin gyermeke
Bali-Bartal Pelin – Bali-Bartal Beáta és Bali Attila Zoltán gyermeke
Steixner Dániel – Steixnerné Gálfi Adrienn és Steixner Zsolt gyermeke
Jónás Csaba Levente – Jónásné Németh Karolina és Jónás Csaba gyermeke
október 3.
Laki Botond – Pikó Alexandra és Laki Bertold gyermeke
Csizmadia Dániel János – Csizmadiáné Jorváth Nikolett és Csizmadia János gyermeke
Kovács Olivér és Kovács Benett – Kovács Atina Annamária és Kovács Levente gyermekei
Katona Göncöl Gergő – Katona-Molnár Kinga és Katona Gergő György gyermeke
Kolos Vencel – Kolos-Szöllősi Luca Vera és Kolos János Péter gyermeke
Timár Milán – Timár-Lévai Evelin és Timár Richárd gyermeke
Balassa Ronen – Balassáné Turula Bernadett és Balassa Szabolcs gyermeke
Kotlacsik Elena – Kotlacsikné Puskás Alexandra és Kotlacsik Tamás József gyermeke
október 4.
Szabó Olivér – Szabóné Antal Krisztina Zsófia és Szabó Márk gyermeke
Csürök Nimród – Csürök-Hüvely Alexandra és Csürök György Dávid gyermeke
Kőműves Zsolt – Kőműves Krisztina Laura és Kőműves Sándor gyermeke
Györkő Izabella – Székely Eszter Brigitta és Györkő Péter gyermeke
október 5.
Diószegi Nóra – Diószeginé Szipőcs Gréta és Diószegi Ádám gyermeke
Schandl Alíz – Dr. Schandl-Miklós Sára és Dr. Schandl Márton Ferenc gyermeke
Gróber Márton Attila – Gróberné Nyul Klaudia Anita és Gróber Attila Martin gyermeke