Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron október 13. és október 19. között:

október 13.

Csik Dominik – Csik-Váczi Nikolett és Csik Ádám gyermeke

Hindulák Boglárka – Hindulákné Bartók Annamária és Hindulák Henrik gyermeke

Szabó Zselyke – Dobai Brigitta és Szabó Tamás gyermeke

október 14.

Bögös Bence Csanád – Bögösné Szabó Bianka és Bögös Bence gyermeke

Németh Zalán Olivér – Németh Ferencné és Németh Ferenc gyermeke

Lukács Amina Mária – Bartik Alexandra és Lukács Henrik gyermeke

Paudics Lotti Zoja – Lajkó Gina és Paudics Tibor gyermeke

Ihász Kornélia – Ihászné Fülöp Kitti Anasztázia és Ihász Zoltán gyermeke

Kövér Kármen Linda – Kövér Cintia gyermeke

október 15.

Horváth Kincső Enikő – Horváth Tímea és Horváth Martin gyermeke

Tőkés Letícia Anna – Tőkés-Dunai Lilla és Tőkés László gyermeke

Varga Bence – Lukács Zsófia és Varga Viktor gyermeke

Madarasi Léna

Chnupa Rebeka – Chnupa-Zsolnai Zsófia és Chnupa Máté István gyermeke

október 16.

Madarász Dávid Ármin – Madarász-Farkas Enikő és Madarász Dávid gyermeke

Takáts István Márk – Bank Henrietta és Takáts István gyermeke

Joszkin Panna – Joszkin-Láng Petra Dóra és Joszkin Richárd János gyermeke

Nagy Kornél – Hadnagy Flóra és Nagy Rajmund gyermeke

Teker Levente – Tekerné Márki Tünde és Teker András gyermeke

október 17.

Szuromi Liliána – Szurominé Jankovics Fanni és Szuromi Károly Róbert gyermeke

Bárkányi Bendegúz – Bárkányiné Papp Veronika és Bárkányi Roland gyermeke

Pálinkás Konor – Póth Daniella és Pálinkás Norbert gyermeke

Parrag Marcell – Parrag Anikó Nikolett és Parrag Marcell gyermeke

Puha Viktória – Puha Zsoltné és Puha Zsolt gyermeke

Tóth Natasa Alexandra – Tóthné Bartalos Alexandra Erika és Tóth Róbert gyermeke

október 18.

Fehér Izabella – Fehérné Huszár Erika és Fehér Gergely gyermeke

Rozgonyi Demir Erik – Rozgonyi Sándor Kevinné és Rozgonyi Sándor Kevin gyermeke

Rohacsek Levente István – Rohacsek-Nagy Alexandra és Rohacsek Attila gyermeke

Mezei-Pataki Berián – Mezei-Pataki Fanni és Mezei-Pataki Martin