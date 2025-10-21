október 21., kedd

Orsolya névnap

15°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten Hozott Titeket!

21 perce

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Címkék#Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház#születés#baba

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Szabó Róbert
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Gólyahír

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

gólyahír
Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron október 13. és október 19. között:

október 13.

Csik Dominik – Csik-Váczi Nikolett és Csik Ádám gyermeke
Hindulák Boglárka – Hindulákné Bartók Annamária és Hindulák Henrik gyermeke
Szabó Zselyke – Dobai Brigitta és Szabó Tamás gyermeke

október 14.

Bögös Bence Csanád – Bögösné Szabó Bianka és Bögös Bence gyermeke
Németh Zalán Olivér – Németh Ferencné és Németh Ferenc gyermeke
Lukács Amina Mária – Bartik Alexandra és Lukács Henrik gyermeke
Paudics Lotti Zoja – Lajkó Gina és Paudics Tibor gyermeke
Ihász Kornélia – Ihászné Fülöp Kitti Anasztázia és Ihász Zoltán gyermeke
Kövér Kármen Linda – Kövér Cintia gyermeke

október 15.

Horváth Kincső Enikő – Horváth Tímea és Horváth Martin gyermeke
Tőkés Letícia Anna – Tőkés-Dunai Lilla és Tőkés László gyermeke
Varga Bence – Lukács Zsófia és Varga Viktor gyermeke
Madarasi Léna
Chnupa Rebeka – Chnupa-Zsolnai Zsófia és Chnupa Máté István gyermeke

október 16.

Madarász Dávid Ármin – Madarász-Farkas Enikő és Madarász Dávid gyermeke
Takáts István Márk – Bank Henrietta és Takáts István gyermeke
Joszkin Panna – Joszkin-Láng Petra Dóra és Joszkin Richárd János gyermeke
Nagy Kornél – Hadnagy Flóra és Nagy Rajmund gyermeke
Teker Levente – Tekerné Márki Tünde és Teker András gyermeke

október 17.

Szuromi Liliána – Szurominé Jankovics Fanni és Szuromi Károly Róbert gyermeke
Bárkányi Bendegúz – Bárkányiné Papp Veronika és Bárkányi Roland gyermeke
Pálinkás Konor – Póth Daniella és Pálinkás Norbert gyermeke
Parrag Marcell – Parrag Anikó Nikolett és Parrag Marcell gyermeke
Puha Viktória – Puha Zsoltné és Puha Zsolt gyermeke
Tóth Natasa Alexandra – Tóthné Bartalos Alexandra Erika és Tóth Róbert gyermeke

október 18.

Fehér Izabella – Fehérné Huszár Erika és Fehér Gergely gyermeke
Rozgonyi Demir Erik – Rozgonyi Sándor Kevinné és Rozgonyi Sándor Kevin gyermeke
Rohacsek Levente István – Rohacsek-Nagy Alexandra és Rohacsek Attila gyermeke
Mezei-Pataki Berián – Mezei-Pataki Fanni és Mezei-Pataki Martin

október 19.

Kováts Eleonóra – Kovátsné Bélik Rebeka és Kováts Andor gyermeke
Málik Maja – Málik-Cseh Anna és Málik Dániel gyermeke
Kalányos Ajsa Mirella – Kalányos Hajnalka Anna gyermeke

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu