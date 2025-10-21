21 perce
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.
Születések Székesfehérváron október 13. és október 19. között:
október 13.
Csik Dominik – Csik-Váczi Nikolett és Csik Ádám gyermeke
Hindulák Boglárka – Hindulákné Bartók Annamária és Hindulák Henrik gyermeke
Szabó Zselyke – Dobai Brigitta és Szabó Tamás gyermeke
október 14.
Bögös Bence Csanád – Bögösné Szabó Bianka és Bögös Bence gyermeke
Németh Zalán Olivér – Németh Ferencné és Németh Ferenc gyermeke
Lukács Amina Mária – Bartik Alexandra és Lukács Henrik gyermeke
Paudics Lotti Zoja – Lajkó Gina és Paudics Tibor gyermeke
Ihász Kornélia – Ihászné Fülöp Kitti Anasztázia és Ihász Zoltán gyermeke
Kövér Kármen Linda – Kövér Cintia gyermeke
október 15.
Horváth Kincső Enikő – Horváth Tímea és Horváth Martin gyermeke
Tőkés Letícia Anna – Tőkés-Dunai Lilla és Tőkés László gyermeke
Varga Bence – Lukács Zsófia és Varga Viktor gyermeke
Chnupa Rebeka – Chnupa-Zsolnai Zsófia és Chnupa Máté István gyermeke
október 16.
Madarász Dávid Ármin – Madarász-Farkas Enikő és Madarász Dávid gyermeke
Takáts István Márk – Bank Henrietta és Takáts István gyermeke
Joszkin Panna – Joszkin-Láng Petra Dóra és Joszkin Richárd János gyermeke
Nagy Kornél – Hadnagy Flóra és Nagy Rajmund gyermeke
Teker Levente – Tekerné Márki Tünde és Teker András gyermeke
október 17.
Szuromi Liliána – Szurominé Jankovics Fanni és Szuromi Károly Róbert gyermeke
Bárkányi Bendegúz – Bárkányiné Papp Veronika és Bárkányi Roland gyermeke
Pálinkás Konor – Póth Daniella és Pálinkás Norbert gyermeke
Parrag Marcell – Parrag Anikó Nikolett és Parrag Marcell gyermeke
Puha Viktória – Puha Zsoltné és Puha Zsolt gyermeke
Tóth Natasa Alexandra – Tóthné Bartalos Alexandra Erika és Tóth Róbert gyermeke
október 18.
Fehér Izabella – Fehérné Huszár Erika és Fehér Gergely gyermeke
Rozgonyi Demir Erik – Rozgonyi Sándor Kevinné és Rozgonyi Sándor Kevin gyermeke
Rohacsek Levente István – Rohacsek-Nagy Alexandra és Rohacsek Attila gyermeke
Mezei-Pataki Berián – Mezei-Pataki Fanni és Mezei-Pataki Martin
október 19.
Kováts Eleonóra – Kovátsné Bélik Rebeka és Kováts Andor gyermeke
Málik Maja – Málik-Cseh Anna és Málik Dániel gyermeke
Kalányos Ajsa Mirella – Kalányos Hajnalka Anna gyermeke