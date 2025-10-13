2 órája
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.
Gólyahír
Születések Székesfehérváron október 6. és október 12. között:
október 6.
Stubics Márk és Stubics Adél – Stubics Ildikó és Stubics Ádám gyermeke
Hevér Johanna – Dr. Kalóczkai Viktória és Hevér Bence gyermeke
Varga Zita – Vargáné Kovács Enikő és Varga Tamás gyermeke
Kovács Zoja – Benke Regina és Kovács György gyermeke
Barna Emília – Stadler Nikolett és Barna Csaba gyermeke
Urfi Kornél – Urfi Edina és Urfi Dávid gyermeke
október 7.
Karsai Zselyke Lilien – Karsainé Budai Hanna Anna és Karsai Tamás gyermeke
Vass Lotti – Vass Nóra és Vass Tamás gyermeke
Király Kristóf Tamás – Király Kitti és Király Kristóf gyermeke
Szabó Liliána – Mayer Bernadett és Szabó Tamás gyermeke
Csizmarik Zejnep Milla – Csizmarikné Romsics Klaudia és Csizmarik Tamás gyermeke
Tégen Csenge Kincső – Papová Aneta és Tégen Tomás gyermeke
október 8.
Bolgár Mátyás – Bolgár-Hegedüs Virág Ágnes és Bolgár Dávid gyermeke
Fenyvesi Anasztázia – Hochstein Krisztina és Fenyvesi Tamás gyermeke
Horváth Győző Nikolasz – Koza Petra és Horváth Ferenc Győző gyermeke
Treiber Csanád – Treiber-Dévény Fruzsina és Treiber János gyermeke
október 9.
Sárvári Diána – Sárváriné Katona Olga és Sárvári Bence gyermeke
Stefanovszky Baltazár – Stefanovszky Angelika és Stefanovszky Roland gyermeke
Horváth Lara – Horváthné Árvai Klaudia Ivett és Horváth Zsolt gyermeke
Horváth Nolen – Major Cintia Ilona és Horváth Zsolt gyermeke
október 10.
Magyar Maja – Ónodi Eleonóra és Magyar János gyermeke
Fridrich Zente – Fridrich-Krampelsdorfer Fanni és Fridrich Marcell gyermeke
Szabó Merse – Szabó-Gecseg Petra és Szabó Ákos gyermeke
Kardos Frida – Kardos-Szabó Judit és Kardos Márton gyermeke
október 11.
Bagotai Olivér – Bagotainé Szalai Vanda és Bagotai Csaba gyermeke
Jábor Bíborka – Gulyás Lilla és Jábor Tamás gymeke
október 12.
Nikolausz Dominik – Fehér Renáta és Nikolausz Kristóf gyermeke
Németh Kloé – Németh Dzsenifer és Németh Tamás Imre gyermeke
Mihályka János Zalán – Mihályka Zsuzsa és Mihályka János gyermeke
Ember Milán Dominik – Emberné Batha Adrienn és Ember László Tamás gyermeke
Süveges Konor – Süveges-Tombor Krisztina és Süveges Krisztián gyermeke