Isten Hozott Titeket!

3 órája

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Címkék#Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház#születés#gólyahír#baba

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Szabó Róbert

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Születések Székesfehérváron október 6. és október 12. között:

október 6.

Stubics Márk és Stubics Adél – Stubics Ildikó és Stubics Ádám gyermeke
Hevér Johanna – Dr. Kalóczkai Viktória és Hevér Bence gyermeke
Varga Zita – Vargáné Kovács Enikő és Varga Tamás gyermeke
Kovács Zoja – Benke Regina és Kovács György gyermeke
Barna Emília – Stadler Nikolett és Barna Csaba gyermeke
Urfi Kornél – Urfi Edina és Urfi Dávid gyermeke

október 7.

Karsai Zselyke Lilien – Karsainé Budai Hanna Anna és Karsai Tamás gyermeke
Vass Lotti – Vass Nóra és Vass Tamás gyermeke
Király Kristóf Tamás – Király Kitti és Király Kristóf gyermeke
Szabó Liliána – Mayer Bernadett és Szabó Tamás gyermeke
Csizmarik Zejnep Milla – Csizmarikné Romsics Klaudia és Csizmarik Tamás gyermeke
Tégen Csenge Kincső – Papová Aneta és Tégen Tomás gyermeke

október 8.

Bolgár Mátyás – Bolgár-Hegedüs Virág Ágnes és Bolgár Dávid gyermeke
Fenyvesi Anasztázia – Hochstein Krisztina és Fenyvesi Tamás gyermeke
Horváth Győző Nikolasz – Koza Petra és Horváth Ferenc Győző gyermeke
Treiber Csanád – Treiber-Dévény Fruzsina és Treiber János gyermeke

október 9.

Sárvári Diána – Sárváriné Katona Olga és Sárvári Bence gyermeke
Stefanovszky Baltazár – Stefanovszky Angelika és Stefanovszky Roland gyermeke
Horváth Lara – Horváthné Árvai Klaudia Ivett és Horváth Zsolt gyermeke
Horváth Nolen – Major Cintia Ilona és Horváth Zsolt gyermeke

október 10.

Magyar Maja – Ónodi Eleonóra és Magyar János gyermeke
Fridrich Zente – Fridrich-Krampelsdorfer Fanni és Fridrich Marcell gyermeke
Szabó Merse – Szabó-Gecseg Petra és Szabó Ákos gyermeke
Kardos Frida – Kardos-Szabó Judit és Kardos Márton gyermeke

október 11.

Bagotai Olivér – Bagotainé Szalai Vanda és Bagotai Csaba gyermeke
Jábor Bíborka – Gulyás Lilla és Jábor Tamás gymeke

október 12.

Nikolausz Dominik – Fehér Renáta és Nikolausz Kristóf gyermeke
Németh Kloé – Németh Dzsenifer és Németh Tamás Imre gyermeke
Mihályka János Zalán – Mihályka Zsuzsa és Mihályka János gyermeke
Ember Milán Dominik – Emberné Batha Adrienn és Ember László Tamás gyermeke
Süveges Konor – Süveges-Tombor Krisztina és Süveges Krisztián gyermeke

 

