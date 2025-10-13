Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Születések Székesfehérváron október 6. és október 12. között:

október 6.

Stubics Márk és Stubics Adél – Stubics Ildikó és Stubics Ádám gyermeke

Hevér Johanna – Dr. Kalóczkai Viktória és Hevér Bence gyermeke

Varga Zita – Vargáné Kovács Enikő és Varga Tamás gyermeke

Kovács Zoja – Benke Regina és Kovács György gyermeke

Barna Emília – Stadler Nikolett és Barna Csaba gyermeke

Urfi Kornél – Urfi Edina és Urfi Dávid gyermeke

október 7.

Karsai Zselyke Lilien – Karsainé Budai Hanna Anna és Karsai Tamás gyermeke

Vass Lotti – Vass Nóra és Vass Tamás gyermeke

Király Kristóf Tamás – Király Kitti és Király Kristóf gyermeke

Szabó Liliána – Mayer Bernadett és Szabó Tamás gyermeke

Csizmarik Zejnep Milla – Csizmarikné Romsics Klaudia és Csizmarik Tamás gyermeke

Tégen Csenge Kincső – Papová Aneta és Tégen Tomás gyermeke

október 8.

Bolgár Mátyás – Bolgár-Hegedüs Virág Ágnes és Bolgár Dávid gyermeke

Fenyvesi Anasztázia – Hochstein Krisztina és Fenyvesi Tamás gyermeke

Horváth Győző Nikolasz – Koza Petra és Horváth Ferenc Győző gyermeke

Treiber Csanád – Treiber-Dévény Fruzsina és Treiber János gyermeke

október 9.

Sárvári Diána – Sárváriné Katona Olga és Sárvári Bence gyermeke

Stefanovszky Baltazár – Stefanovszky Angelika és Stefanovszky Roland gyermeke

Horváth Lara – Horváthné Árvai Klaudia Ivett és Horváth Zsolt gyermeke

Horváth Nolen – Major Cintia Ilona és Horváth Zsolt gyermeke

október 10.

Magyar Maja – Ónodi Eleonóra és Magyar János gyermeke

Fridrich Zente – Fridrich-Krampelsdorfer Fanni és Fridrich Marcell gyermeke

Szabó Merse – Szabó-Gecseg Petra és Szabó Ákos gyermeke

Kardos Frida – Kardos-Szabó Judit és Kardos Márton gyermeke

október 11.

Bagotai Olivér – Bagotainé Szalai Vanda és Bagotai Csaba gyermeke

Jábor Bíborka – Gulyás Lilla és Jábor Tamás gymeke

október 12.

Nikolausz Dominik – Fehér Renáta és Nikolausz Kristóf gyermeke

Németh Kloé – Németh Dzsenifer és Németh Tamás Imre gyermeke

Mihályka János Zalán – Mihályka Zsuzsa és Mihályka János gyermeke

Ember Milán Dominik – Emberné Batha Adrienn és Ember László Tamás gyermeke

Süveges Konor – Süveges-Tombor Krisztina és Süveges Krisztián gyermeke