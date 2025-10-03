1 órája
Egy sapka Székesfehérvárnak: a 67Sigma a Gault&Millau étteremkalauzban (Videó)
Évek után ismét megjelent a patinás nemzetközi gasztronómiai útmutató, a Gault&Millau. Gault&Millau étteremkalauz listájára négy Fejér megyei étterem is felkerült, köztük a székesfehérvári 67Sigma, amely egy sapkás minősítést és 12,5 pontot kapott. Az elismerés nemcsak az étterem csapatának munkáját dicséri, hanem Székesfehérvár belvárosát is újra felhelyezte a gasztronómiai térképre.
Horváth Bence Séf egy gyors előételt készített nekünk!
Fotó: Bokányi Zsolt
A belváros varázslatos utcái és a történelmi hangulat tökéletes környezetet biztosítanak a 67Sigma számára, amely a város egyik kiemelkedő gasztronómiai helyszíneként évek óta stabil bázisa a minőségi vendéglátásnak. A Gault&Millau étteremkalauz értékelése kiemeli a stílusos belsőt, a kifogástalan tisztaságot és a kényelmes berendezést, amelyhez udvarias, figyelmes kiszolgálás társul. A borlap ugyan szűkebb, de igényes, magyar tételekkel és dicséretes poharazott választékkal, míg az italválasztékban a koktélok és röviditalok mellett házi szörpök is megjelennek.
Az ételek között akadnak kiemelkedő fogások: a lassan omló sertéspofa vagy az elegánsan komponált előételek mind a séf kreativitását dicsérik. Bár az értékelés megjegyezte, hogy a konyha teljesítménye időnként hullámzó lehet, a 67Sigma továbbra is az egyik legjobb választás, ha valaki Székesfehérváron elegáns, mégis barátságos hangulatban szeretne vacsorázni.
„A sapka a csapaté” – beszélgetés Horváth Bence séffel
Az elismerés kapcsán Horváth Bence séfet kérdeztük:
– Mi érte most pontosan az éttermet? Mit jelent ez az egy sapka?
– Úgy gondolom, hogy a Gault&Millau sapkáját közös munkával értük el. Nagyon fontos számunkra a csapatszellem. A kollégákkal régóta együtt dolgozunk, stabil és összetartó közösség alakult ki, amit a vendégek is érzékelnek. Az éttermet a feleségemmel vezetem már hét éve, és mindig családias hangulatban működünk.
– Hogyan épül fel a mindennapi munka?
– A nap sokszor a beszerzéssel kezdődik, hiszen igyekszünk minőségi alapanyagokkal dolgozni. Ezután a csapattal megbeszéljük az aznapi feladatokat. A felszolgálók előkészítik a vendégtér minden részletét, a konyhában pedig indul a munka: előkészítjük a fogásokat, figyelünk a csoportokra, rendezvényekre. Nagy előny, hogy mindenkire önállóan is lehet számítani, mert szívvel-lélekkel végzik a feladataikat.
– Sokszor említi a helyi alapanyagokat. Ez tudatos döntés?
– Abszolút. Igyekszünk magyar gyökereinket a jövő felé vinni. Nagyon sokféle magyar borral dolgozunk, és támogatjuk a helyi termelőket is: például rendszeresen használunk etyeki sajtokat, vagy Pátkáról szerezzük be a kiváló mangalicatermékeket. Ezek mind hozzátesznek ahhoz, hogy az étlapunk egyszerre legyen kreatív és hiteles.
– Mit jelent a jelölés a jövőre nézve?
– Ez az elismerés természetesen emeli az elvárásokat is, de mindig hangsúlyozom:
Soha nem a díjakért dolgozunk, hanem a vendégekért!
A Michelin-ajánlás, a Gault&Millau sapka mind nagy büszkeség, de a célunk ugyanaz marad: minőségi vendéglátást adni, szívvel-lélekkel.
Gasztronómiai és városi büszkeség a Gault&Millau jelölés!
A 67Sigma története egy családias csapat sikertörténete, amely tökéletesen illeszkedik Székesfehérvár patinás belvárosának varázslatos hangulatához. A Gault&Millau étteremkalauzban megszerzett sapka nem csupán egy gasztronómiai minősítés: üzenet arról, hogy a városban a hagyomány és a modern vendéglátás kéz a kézben jár.