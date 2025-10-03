Egy sapka Székesfehérvárnak: a 67Sigma a Gault&Millau étteremkalauzban (Videó)

A belváros varázslatos utcái és a történelmi hangulat tökéletes környezetet biztosítanak a 67Sigma számára, amely a város egyik kiemelkedő gasztronómiai helyszíneként évek óta stabil bázisa a minőségi vendéglátásnak. A Gault&Millau étteremkalauz értékelése kiemeli a stílusos belsőt, a kifogástalan tisztaságot és a kényelmes berendezést, amelyhez udvarias, figyelmes kiszolgálás társul. A borlap ugyan szűkebb, de igényes, magyar tételekkel és dicséretes poharazott választékkal, míg az italválasztékban a koktélok és röviditalok mellett házi szörpök is megjelennek.

A séf, a Gault&Millau étteremkalauz által jelölt étterem bejáratánál fogadott benünket!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az ételek között akadnak kiemelkedő fogások: a lassan omló sertéspofa vagy az elegánsan komponált előételek mind a séf kreativitását dicsérik. Bár az értékelés megjegyezte, hogy a konyha teljesítménye időnként hullámzó lehet, a 67Sigma továbbra is az egyik legjobb választás, ha valaki Székesfehérváron elegáns, mégis barátságos hangulatban szeretne vacsorázni.

„A sapka a csapaté” – beszélgetés Horváth Bence séffel

Az elismerés kapcsán Horváth Bence séfet kérdeztük:

– Mi érte most pontosan az éttermet? Mit jelent ez az egy sapka?

– Úgy gondolom, hogy a Gault&Millau sapkáját közös munkával értük el. Nagyon fontos számunkra a csapatszellem. A kollégákkal régóta együtt dolgozunk, stabil és összetartó közösség alakult ki, amit a vendégek is érzékelnek. Az éttermet a feleségemmel vezetem már hét éve, és mindig családias hangulatban működünk.

– Hogyan épül fel a mindennapi munka?

– A nap sokszor a beszerzéssel kezdődik, hiszen igyekszünk minőségi alapanyagokkal dolgozni. Ezután a csapattal megbeszéljük az aznapi feladatokat. A felszolgálók előkészítik a vendégtér minden részletét, a konyhában pedig indul a munka: előkészítjük a fogásokat, figyelünk a csoportokra, rendezvényekre. Nagy előny, hogy mindenkire önállóan is lehet számítani, mert szívvel-lélekkel végzik a feladataikat.

– Sokszor említi a helyi alapanyagokat. Ez tudatos döntés?

– Abszolút. Igyekszünk magyar gyökereinket a jövő felé vinni. Nagyon sokféle magyar borral dolgozunk, és támogatjuk a helyi termelőket is: például rendszeresen használunk etyeki sajtokat, vagy Pátkáról szerezzük be a kiváló mangalicatermékeket. Ezek mind hozzátesznek ahhoz, hogy az étlapunk egyszerre legyen kreatív és hiteles.