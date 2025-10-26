Megmutatta gyönyörű arcát az ősz, festői látkép tárul elénk Fejér vármegye ezen útszakaszán (videó, galéria)

Fejér vármegye telis-tele van szemet gyönyörködtető tájakkal, most egy ezek közül is kiemelkedőt hoztunk el, amely az őszi színes köntöst magára húzva, igazi csodává vált.

Fejér vármegye egyik, ha nem a legszebb útszakasza

Fotó: Kelemen Kornél

Fejér vármegye autósai, útra fel!

A természet gyönyörű. Ezzel a kijlentéssel nehéz vitatkozni, azonban ez hatványozódik, amikor a fenséges zöld tájat fokozatosan ellepik a színek, ilyenkor igazi álomvilágba csöppen az, aki ezt saját szemével pillanthatja meg. Az élmény méginkább földöntúli, ha az ember a finoman kanyargó tökéletes aszfalton teheti ezt meg. A képzeletedben valami távoli helyszín jelent meg igaz? Pedig ehhez a szívbemarkoló élményhez, még a megyét sem kell elhagyni.