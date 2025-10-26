október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívmelengető látvány

1 órája

Megmutatta gyönyörű arcát az ősz, festői látkép tárul elénk Fejér vármegye ezen útszakaszán (videó, galéria)

Címkék#gyönyörű#útszakasz#Fejér vármegye#festőiség#táj

Sok szempontból az ősz az egyik, ha nem a legszebb évszak, hiszen ekkor a természet színpompás köntöst húz magára. Fejér vármegye egyik legszebb útszakasza igazi festői látványt nyújt az arrafelé autózóknak.

Kelemen Kornél

Fejér vármegye telis-tele van szemet gyönyörködtető tájakkal, most egy ezek közül is kiemelkedőt hoztunk el, amely az őszi színes köntöst magára húzva, igazi csodává vált. 

Fejér vármegye egyik, ha nem a legszebb útszakasza
Fejér vármegye egyik, ha nem a legszebb útszakasza
Fotó: Kelemen Kornél

Fejér vármegye autósai, útra fel!

A természet gyönyörű. Ezzel a kijlentéssel nehéz vitatkozni, azonban ez hatványozódik, amikor a fenséges zöld tájat fokozatosan ellepik a színek, ilyenkor igazi álomvilágba csöppen az, aki ezt saját szemével pillanthatja meg. Az élmény méginkább földöntúli, ha az ember a finoman kanyargó tökéletes aszfalton teheti ezt meg. A képzeletedben valami távoli helyszín jelent meg igaz? Pedig ehhez a szívbemarkoló élményhez, még a megyét sem kell elhagyni.

Festői környezet Etyek és Alcsútdoboz között

Fotók: Kelemen Kornél - FMH

Az útszakasz, amit nem felejtünk el

Biatorbágy felől érkezve Etyekre ér be először az ember Fejérben. Ha innen továbbállunk Alcsútdoboz felé, egy óriási élményben lehet részünk, hiszen az útmenti táj végig gyönyörű, azonban ahogy közeledünk úticélunk felé valami csoda tárul elénk. Az út óriási platánfák között vezet minket, melyek az őszi sárgás-vöröses színekbe borulva könnyeket csalnak az mber szemébe. A következő hetekben érdemes erre autózni, ha valami maradandó élményt szeretnénk átélni, igazi festői látkép tárul elénk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu