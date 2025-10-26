1 órája
Megmutatta gyönyörű arcát az ősz, festői látkép tárul elénk Fejér vármegye ezen útszakaszán (videó, galéria)
Sok szempontból az ősz az egyik, ha nem a legszebb évszak, hiszen ekkor a természet színpompás köntöst húz magára. Fejér vármegye egyik legszebb útszakasza igazi festői látványt nyújt az arrafelé autózóknak.
Fejér vármegye telis-tele van szemet gyönyörködtető tájakkal, most egy ezek közül is kiemelkedőt hoztunk el, amely az őszi színes köntöst magára húzva, igazi csodává vált.
Fejér vármegye autósai, útra fel!
A természet gyönyörű. Ezzel a kijlentéssel nehéz vitatkozni, azonban ez hatványozódik, amikor a fenséges zöld tájat fokozatosan ellepik a színek, ilyenkor igazi álomvilágba csöppen az, aki ezt saját szemével pillanthatja meg. Az élmény méginkább földöntúli, ha az ember a finoman kanyargó tökéletes aszfalton teheti ezt meg. A képzeletedben valami távoli helyszín jelent meg igaz? Pedig ehhez a szívbemarkoló élményhez, még a megyét sem kell elhagyni.
Festői környezet Etyek és Alcsútdoboz közöttFotók: Kelemen Kornél - FMH
Az útszakasz, amit nem felejtünk el
Biatorbágy felől érkezve Etyekre ér be először az ember Fejérben. Ha innen továbbállunk Alcsútdoboz felé, egy óriási élményben lehet részünk, hiszen az útmenti táj végig gyönyörű, azonban ahogy közeledünk úticélunk felé valami csoda tárul elénk. Az út óriási platánfák között vezet minket, melyek az őszi sárgás-vöröses színekbe borulva könnyeket csalnak az mber szemébe. A következő hetekben érdemes erre autózni, ha valami maradandó élményt szeretnénk átélni, igazi festői látkép tárul elénk.