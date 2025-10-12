október 12., vasárnap

Európai Sporthét

1 órája

Mozgásra hangolva – igazi sportünnep a Szalki-szigeten

Friss levegő, lendület, jókedv és közösségi élmény jellemezte a szombati Mozd’Újváros mezei akadályfutó versenyt, amelyet az Európai Sporthét jegyében rendeztek meg a Szalki-szigeten. A DKSE szervezésében és a Dunaújvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló esemény százakat ösztönzött arra, hogy sportcipőt húzzanak és tegyenek az egészségükért.

Feol.hu

A nap nemcsak a mozgásról, hanem a sport közösségépítő erejéről is szólt. A 9 órakor kezdődő megnyitón Barta Endre, Dunaújváros alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket – nem is akárhogyan: sportosan, futva érkezett a helyszínre. Mint mondta, a városban valóban esély van arra, hogy a versenysport és a tömegsport találkozzon, hiszen mindkettő a közösség erősítését szolgálja. Hozzátette: a jövőben induló FitCity Dunaújváros program is ezt a célt viszi tovább, a mozgás, az egészséges életmód és a sport jegyében − számolt be az eseményről a duol.hu.

Fotó: Horváth László / Dunaújvárosi Hírlap

A közös bemelegítést Dóczi Zsuzsi vezette, majd elrajtoltak a futók: a pálya nemcsak a kitartást, hanem az ügyességet is próbára tette. A különböző távokon (1,5, 3 és 4,5 kilométer) indulók szekrényugrásokon, gumiabroncs-pályákon és álcahálók alatt haladva küzdötték le az akadályokat, a célban pedig mindenkit jutalom várt.

A Mozd’Újváros nem csupán futóverseny volt – a helyszínen a DKSE több szakosztálya is bemutatkozott. A látogatók megismerkedhettek a kajak-kenu, birkózó, torna, röplabda és úszó sportágakkal, sőt, több helyen ki is próbálhatták őket.

A futók mellett a szurkolók és az érdeklődők sem maradtak mozgás nélkül: Délczeg Zsófi pörgős zumbabemutatója gondoskodott a jó hangulatról, a gyerekek és felnőttek pedig számos kísérőprogramon kapcsolódhattak be a sportos forgatagba.

A Mozd’Újváros rendezvény bebizonyította, hogy a mozgás valóban közösséget teremt – a sport ezúttal is tömegeket mozgatott meg, és sokak számára adott lendületet ahhoz, hogy az egészséges életmód a mindennapjaik részévé váljon.

További képek és videó a IDE kattintva tekinthető meg.

