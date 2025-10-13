Lerántotta a leplet a Bon-Bon frontembere, így tartják a legjobb formában magukat – videóval

Hűvös őszi est, mégsem fázott senki. Nem csoda, hiszen két legendás zenekar, az R-Go és a Bon-Bon fűtötte fel a hangulatot. A nézőtéren fiatal és idős együtt bulizott, ez is mutatta, mindkét együttes kortalan és örökéletű. A Hatoslottó Szerencse Koncertek sorozata számtalan felejthetetlen pillanatot okozott ezzel a székesfehérváriaknak is, a koncert után pedig Szikora Róberttel és a gidáival, valamint Szolnoki Péterl és Török Tamással is beszélgettünk.

Fergeteges hangulatot varázsolt a Bon-Bon Székesfehérváron

Fotó: Nagy Norbert

A Bon-Bon sztárjai így tartják fitten magukat

Évtizedes múlttal rendelkezik már Szolnoki Péter és Török Tamás barátsága, akik úgy vélik, életük legnagyobb szerencséje, hogy egymásra találtak és megalapították a Bon-Bont. Gyorsan át is térünk arra, hogyan lehet az, hogy ekkora energiával tolnak le egy koncertet, mi kell ahhoz, hogy ennyi idő után is ilyen hangulatot tudjanak teremteni.

Nincs mese, heti háromszor járunk edzeni, hogy egy másfél-két órás koncertet lenyomjunk

– fogalmaz Szolnoki Péter, majd Török Tamás gyorsan hozzáteszi, azért a bulik is elmaradoztak az elmúlt időszakban, a kezdetekben volt jópár igazán kellemes estéjük.

Kortalan, örök, fiatalnak és idősnek is szól

Az interjú közben megjegyeztük a két alapítónak, a nézőtéren egy huszonéves lány bulizott mellettünk, de voltak már a nyugdíjas éveiben járók is a nézőtéren, akárcsak unokák is. Szolnoki Péter és Török Tamás arcára is kiült a mosoly a kijelentésünk után.

Fantasztikus érzés ezt látni, hogy közösen buliznak a slágerekre

– véleményezték a zenészek a jelenséget.