1 órája

Lerántotta a leplet a Bon-Bon frontembere, így tartják a legjobb formában magukat – videóval

Címkék#hatoslottó szerencse#Bon-Bon#Szolnoki Péter#Török Tamás

A Hatoslottó Szerencse Koncertek sorozata október 11-én, szombaton Székesfehérvárra látogatott. A Lengedák alcím alatt futó est sztárvendége volt a Bon-Bon együttes is, amelynek két alapítójával, Szolnoki Péterrel és Török Tamással beszélgettünk.

Szabó Róbert
Lerántotta a leplet a Bon-Bon frontembere, így tartják a legjobb formában magukat – videóval

Török Tamás és Szolnoki Péter

Fotó: Németh Krisztián

Hűvös őszi est, mégsem fázott senki. Nem csoda, hiszen két legendás zenekar, az R-Go és a Bon-Bon fűtötte fel a hangulatot. A nézőtéren fiatal és idős együtt bulizott, ez is mutatta, mindkét együttes kortalan és örökéletű. A Hatoslottó Szerencse Koncertek sorozata számtalan felejthetetlen pillanatot okozott ezzel a székesfehérváriaknak is, a koncert után pedig Szikora Róberttel és a gidáival, valamint Szolnoki Péterl és Török Tamással is beszélgettünk.

Bon-Bon
Fergeteges hangulatot varázsolt a Bon-Bon Székesfehérváron
Fotó: Nagy Norbert

A Bon-Bon sztárjai így tartják fitten magukat

Évtizedes múlttal rendelkezik már Szolnoki Péter és Török Tamás barátsága, akik úgy vélik, életük legnagyobb szerencséje, hogy egymásra találtak és megalapították a Bon-Bont. Gyorsan át is térünk arra, hogyan lehet az, hogy ekkora energiával tolnak le egy koncertet, mi kell ahhoz, hogy ennyi idő után is ilyen hangulatot tudjanak teremteni.

Nincs mese, heti háromszor járunk edzeni, hogy egy másfél-két órás koncertet lenyomjunk

– fogalmaz Szolnoki Péter, majd Török Tamás gyorsan hozzáteszi, azért a bulik is elmaradoztak az elmúlt időszakban, a kezdetekben volt jópár igazán kellemes estéjük.

Kortalan, örök, fiatalnak és idősnek is szól

Az interjú közben megjegyeztük a két alapítónak, a nézőtéren egy huszonéves lány bulizott mellettünk, de voltak már a nyugdíjas éveiben járók is a nézőtéren, akárcsak unokák is. Szolnoki Péter és Török Tamás arcára is kiült a mosoly a kijelentésünk után.

Fantasztikus érzés ezt látni, hogy közösen buliznak a slágerekre

– véleményezték a zenészek a jelenséget.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
