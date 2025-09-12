szeptember 12., péntek

Jó reggelt, Fejér vármegye!

1 órája

Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok...

Címkék#jó reggelt, Fejér vármegye#változás#szerelem

Szabó Róbert

Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok... Szól Demjén Ferenc slágere, amely egyre gyakrabban cseng a fülembe. Pár hónappal ezelőtt még nem gondoltam, hogy érezhetek így, minden megdermedt bennem, mint a tél fagyott csendje, de most valami új hajtás tört elő. Miközben múlik az idő, bennem egyre tisztábban rajzolódik ki a vágy: újra van, akihez szívesen fordulok, akinek a jelenléte felolvasztja a szívem lassú jégét. Még titok marad, de bennem már ott a dallam, hogy szeretni tudok – és remélem, egyszer hozzád is eljut, hogy bennem éppoly erősen él a remény, mint ahogy örök körforgásban váltják egymást az évszakok. A mosolyodban aranyszín ragyog, szavaidban halk szellő ringat, és én titokban azt remélem, hogy egyszer te is meghallod bennem ezt a dallamot. Még nem tudod, mennyire benned éled újjá a vágy, de érzem, hogy bennem a szerelem lassan, biztosan új tavaszt fakaszt. És talán, ha majd eljön a pillanat, amikor szemedbe nézhetek, kimondhatom végre mindazt, amit most csak a dal suttog helyettem: hogy veled minden évszak szebb, és hogy benned új értelmet nyer az idő múlása.

 

