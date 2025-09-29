szeptember 29., hétfő

A kis kápolna ünnepe

32 perce

Hálaadás a jó termésért Szent Mihály napján

Címkék#litánia#kápolna#Szendrei Mihály

Szeptember utolsó vasárnapján, Szent Mihály nap előestéjén, az isztimériek hagyományosan a Szőlőhegyi kis kápolnában adtak hálát az ezévi termésért. Az idei ünnepre vasárnap délután, gyönyörű  napsütésben került sor.

Palocsai Jenő

Az alkalmat Szendrei Mihály diakónus vezette, akit névnapján személyesen is felköszöntött Szumzer László, az isztiméri katolikus közösség világi elnöke.

A kis kápolnában kértek áldást az ezévi termésre Szendrei Mihály diakónus vezetésével A fotót   tagja készítette
Fotó: Borbély Bálint / Forrás: Isztimér ÖTE

– A litánia és az ünnephez illő gondolatok mindannyiunk figyelmét a hálaadás fontosságára irányították. A rendezvény már hagyományosnak mondható, hiszen 2019-ben, a Köztársaság út elején található kis kápolna felújítása utáni megáldását követően indult el az a szokás, hogy minden évben, Szent Mihály napján, összegyűlnek azok, akik egy rövid időre megállva, a majd 130 éves fa szobrokkal ékesített, virágokkal feldíszített Jézus Szíve kápolnában litániát és imát mondanak. A lelki program az Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vendégváró asztala mellett, a Tűzoltószertárban, közös agapén és estébe nyúló baráti beszélgetéssel zárult – adta hírül Gömbösné Rostaházi Judit az egyesület tagja.
 

 

 

