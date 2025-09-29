32 perce
Hálaadás a jó termésért Szent Mihály napján
Szeptember utolsó vasárnapján, Szent Mihály nap előestéjén, az isztimériek hagyományosan a Szőlőhegyi kis kápolnában adtak hálát az ezévi termésért. Az idei ünnepre vasárnap délután, gyönyörű napsütésben került sor.
Az alkalmat Szendrei Mihály diakónus vezette, akit névnapján személyesen is felköszöntött Szumzer László, az isztiméri katolikus közösség világi elnöke.
– A litánia és az ünnephez illő gondolatok mindannyiunk figyelmét a hálaadás fontosságára irányították. A rendezvény már hagyományosnak mondható, hiszen 2019-ben, a Köztársaság út elején található kis kápolna felújítása utáni megáldását követően indult el az a szokás, hogy minden évben, Szent Mihály napján, összegyűlnek azok, akik egy rövid időre megállva, a majd 130 éves fa szobrokkal ékesített, virágokkal feldíszített Jézus Szíve kápolnában litániát és imát mondanak. A lelki program az Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vendégváró asztala mellett, a Tűzoltószertárban, közös agapén és estébe nyúló baráti beszélgetéssel zárult – adta hírül Gömbösné Rostaházi Judit az egyesület tagja.
