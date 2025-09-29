Hálaadás a jó termésért Szent Mihály napján

Az alkalmat Szendrei Mihály diakónus vezette, akit névnapján személyesen is felköszöntött Szumzer László, az isztiméri katolikus közösség világi elnöke.

A kis kápolnában kértek áldást az ezévi termésre Szendrei Mihály diakónus vezetésével A fotót tagja készítette

Fotó: Borbély Bálint / Forrás: Isztimér ÖTE

– A litánia és az ünnephez illő gondolatok mindannyiunk figyelmét a hálaadás fontosságára irányították. A rendezvény már hagyományosnak mondható, hiszen 2019-ben, a Köztársaság út elején található kis kápolna felújítása utáni megáldását követően indult el az a szokás, hogy minden évben, Szent Mihály napján, összegyűlnek azok, akik egy rövid időre megállva, a majd 130 éves fa szobrokkal ékesített, virágokkal feldíszített Jézus Szíve kápolnában litániát és imát mondanak. A lelki program az Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vendégváró asztala mellett, a Tűzoltószertárban, közös agapén és estébe nyúló baráti beszélgetéssel zárult – adta hírül Gömbösné Rostaházi Judit az egyesület tagja.

