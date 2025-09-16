33 perce
Mutatjuk a legnépszerűbb neveket Székesfehérváron
Megvizsgáltuk az első negyedév gólyahíreit. Az adatokból kiderült, a Székesfehérváron született babák közül ezeket a neveket kapták a legtöbben.
Gólyahír
Minden héten beszámolunk a Székesfehérváron született babákról. Az adatokhoz most hozzányúltunk és megvizsgáltuk, hogy adott negyedévben melyek voltak a legnépszerűbb nevek a gólyahír alapján.
Határozott győzelem a Székesfehérváron született babák között
Első körben a január 1-től március 31-ig született kisgyermekeket vizsgáltuk. Ebben az időszakban összesen 490 gyermek született, közülük pedig a legtöbben az Anna nevet kapták. A második helyen ezúttal a Janka név végzett, míg a harmadik helyre az Olívia fért oda. A fiúknál az Ádámok a legnépszerűbbek, az összesített listán a negyedik helyre fértek oda, majd a Leventék, és a Botondok következnek.