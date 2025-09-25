szeptember 25., csütörtök

Őszi ízorgia

2 órája

Így készül a tökéletes sütőtökkrémleves – mindössze 30 perc alatt

Címkék#Sütőtökkrémleves#tökmagolaj#kruton#olívaolaj#hagyma

Az ősz egyik legnagyobb ajándéka a sütőtök, amelyből igazán szívet-gyomrot melengető és selymes ételek készülhetnek. A sütőtökkrémleves talán a legnépszerűbb mind közül: egyszerre édeskés, fűszeres és krémesen lágy, pont, amire egy hűvös estén vágyunk.

Feol.hu

A sütőtökkrémleves pedig nemcsak finom, hanem egyszerűen elkészíthető is, és a variációs lehetőségek száma szinte végtelen. Kínálhatjuk pirított tökmaggal, cseppnyi tökmagolajjal vagy akár ropogós krutonnal – minden formában igazi őszi kedvenc lesz az asztalon. 

A sütőtökkrémleves az ősz egyik nagy kedvence
Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld
Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A sütőtök pozitív hatásai

A legfontosabb jótékony tulajdonságai:

  1. Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban
  • Nagy mennyiségű A-vitamint (béta-karotint) tartalmaz, amely a látás, a bőr és az immunrendszer egészségéhez elengedhetetlen.
  • C-vitamint és E-vitamint is tartalmaz, amelyek antioxidáns hatásúak.
  • Kálium, magnézium és vas is megtalálható benne, amely a szív- és érrendszer, valamint az idegrendszer működését támogatja.

2. Antioxidánsokban gazdag

  • Ezek lassíthatják az öregedést és csökkenthetik bizonyos betegségek kockázatát.

3. Segíti az emésztést

  • Rosttartalma miatt serkenti a bélmozgást és elősegíti a normális emésztést.
  • Segíthet a székrekedés megelőzésében.

4. Alacsony kalóriatartalmú, diétás

  • Magas víztartalma és alacsony kalóriatartalma miatt ideális fogyókúrázóknak.
  • Jóllakottság-érzést biztosít anélkül, hogy túl sok kalóriát vinnél be.

5. Támogatja az immunrendszert

  • A benne található vitaminok és antioxidánsok erősítik a szervezet védekezőképességét, különösen a hidegebb hónapokban.

6. Jótékony a szív- és érrendszerre

  • A magas káliumtartalom segíthet a vérnyomás szabályozásában.
  • Rosttartalma csökkentheti a koleszterinszintet.

6. Szépítő hatása van

  • A benne lévő A- és C-vitamin hozzájárul a bőr egészségéhez, feszességéhez és ragyogásához.

Egy tuti sütőtökkrémleves-recept

Társoldalunk, a Kemma "legfinomabb sütőtökkrémleves-receptjét" ide kattintva érhetik el, mi ezúttal egy másik változatot mutatunk.

Sütőtökkrémleves (4 adag)
Hozzávalók:

  • 1 közepes sütőtök (kb. 1–1,2 kg)
  • 1 közepes vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 közepes répa (édesíti a levest)
  • 2 közepes burgonya (selymes állagot ad)
  • 1 evőkanál vaj + 1 evőkanál olívaolaj
  • 1,2 l zöldségalaplé (vagy víz + bio leveskocka)
  • 100 ml tejszín (vagy kókusztejszín, ha vegán változatot szeretnél)
  • só, frissen őrölt bors
  • ½ teáskanál őrölt szerecsendió
  • ½ teáskanál őrölt gyömbér (opcionális, pikáns ízhez)

A tálaláshoz:

  • pirított tökmag
  • tökmagolaj
  • esetleg krutonnal vagy egy kis reszelt parmezánnal

 

Elkészítés:

  1. Előkészítés
    A sütőtököt meghámozzuk, kimagozzuk, felkockázzuk. A hagymát, répát, burgonyát felaprítjuk.
  2. Az alap pirítása
    Egy nagy lábasban felhevítjük a vajat és az olívaolajat, üvegesre pirítjuk a hagymát, majd hozzáadjuk a fokhagymát.
  3. Zöldségek hozzáadása
    Mehet bele a sütőtök, répa, burgonya, pár percig pirítjuk, hogy karamellizálódjon az ízük.
  4. Főzés
    Felöntjük az alaplével, sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük. Kb. 25–30 perc alatt puhára főzzük a zöldségeket.
  5. Krémesítés
    Botmixerrel teljesen simára turmixoljuk, majd hozzáöntjük a tejszínt. Ha kell, még egy kis vízzel/alaplével beállítjuk a sűrűséget.
  6. Tálalás
    Forrón tálaljuk, tetejére pirított tökmag, pár csepp tökmagolaj és esetleg kruton kerül.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
