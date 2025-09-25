2 órája
Így készül a tökéletes sütőtökkrémleves – mindössze 30 perc alatt
Az ősz egyik legnagyobb ajándéka a sütőtök, amelyből igazán szívet-gyomrot melengető és selymes ételek készülhetnek. A sütőtökkrémleves talán a legnépszerűbb mind közül: egyszerre édeskés, fűszeres és krémesen lágy, pont, amire egy hűvös estén vágyunk.
A sütőtökkrémleves pedig nemcsak finom, hanem egyszerűen elkészíthető is, és a variációs lehetőségek száma szinte végtelen. Kínálhatjuk pirított tökmaggal, cseppnyi tökmagolajjal vagy akár ropogós krutonnal – minden formában igazi őszi kedvenc lesz az asztalon.
A sütőtök pozitív hatásai
A legfontosabb jótékony tulajdonságai:
- Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban
- Nagy mennyiségű A-vitamint (béta-karotint) tartalmaz, amely a látás, a bőr és az immunrendszer egészségéhez elengedhetetlen.
- C-vitamint és E-vitamint is tartalmaz, amelyek antioxidáns hatásúak.
- Kálium, magnézium és vas is megtalálható benne, amely a szív- és érrendszer, valamint az idegrendszer működését támogatja.
2. Antioxidánsokban gazdag
- Ezek lassíthatják az öregedést és csökkenthetik bizonyos betegségek kockázatát.
3. Segíti az emésztést
- Rosttartalma miatt serkenti a bélmozgást és elősegíti a normális emésztést.
- Segíthet a székrekedés megelőzésében.
4. Alacsony kalóriatartalmú, diétás
- Magas víztartalma és alacsony kalóriatartalma miatt ideális fogyókúrázóknak.
- Jóllakottság-érzést biztosít anélkül, hogy túl sok kalóriát vinnél be.
5. Támogatja az immunrendszert
- A benne található vitaminok és antioxidánsok erősítik a szervezet védekezőképességét, különösen a hidegebb hónapokban.
6. Jótékony a szív- és érrendszerre
- A magas káliumtartalom segíthet a vérnyomás szabályozásában.
- Rosttartalma csökkentheti a koleszterinszintet.
6. Szépítő hatása van
- A benne lévő A- és C-vitamin hozzájárul a bőr egészségéhez, feszességéhez és ragyogásához.
Egy tuti sütőtökkrémleves-recept
Társoldalunk, a Kemma "legfinomabb sütőtökkrémleves-receptjét" ide kattintva érhetik el, mi ezúttal egy másik változatot mutatunk.
Sütőtökkrémleves (4 adag)
Hozzávalók:
- 1 közepes sütőtök (kb. 1–1,2 kg)
- 1 közepes vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 közepes répa (édesíti a levest)
- 2 közepes burgonya (selymes állagot ad)
- 1 evőkanál vaj + 1 evőkanál olívaolaj
- 1,2 l zöldségalaplé (vagy víz + bio leveskocka)
- 100 ml tejszín (vagy kókusztejszín, ha vegán változatot szeretnél)
- só, frissen őrölt bors
- ½ teáskanál őrölt szerecsendió
- ½ teáskanál őrölt gyömbér (opcionális, pikáns ízhez)
A tálaláshoz:
- pirított tökmag
- tökmagolaj
- esetleg krutonnal vagy egy kis reszelt parmezánnal
Elkészítés:
- Előkészítés
A sütőtököt meghámozzuk, kimagozzuk, felkockázzuk. A hagymát, répát, burgonyát felaprítjuk.
- Az alap pirítása
Egy nagy lábasban felhevítjük a vajat és az olívaolajat, üvegesre pirítjuk a hagymát, majd hozzáadjuk a fokhagymát.
- Zöldségek hozzáadása
Mehet bele a sütőtök, répa, burgonya, pár percig pirítjuk, hogy karamellizálódjon az ízük.
- Főzés
Felöntjük az alaplével, sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük. Kb. 25–30 perc alatt puhára főzzük a zöldségeket.
- Krémesítés
Botmixerrel teljesen simára turmixoljuk, majd hozzáöntjük a tejszínt. Ha kell, még egy kis vízzel/alaplével beállítjuk a sűrűséget.
- Tálalás
Forrón tálaljuk, tetejére pirított tökmag, pár csepp tökmagolaj és esetleg kruton kerül.