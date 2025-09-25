Így készül a tökéletes sütőtökkrémleves – mindössze 30 perc alatt

A sütőtökkrémleves pedig nemcsak finom, hanem egyszerűen elkészíthető is, és a variációs lehetőségek száma szinte végtelen. Kínálhatjuk pirított tökmaggal, cseppnyi tökmagolajjal vagy akár ropogós krutonnal – minden formában igazi őszi kedvenc lesz az asztalon.

A sütőtökkrémleves az ősz egyik nagy kedvence

A sütőtök pozitív hatásai

A legfontosabb jótékony tulajdonságai:

Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban

Nagy mennyiségű A-vitamint (béta-karotint) tartalmaz, amely a látás, a bőr és az immunrendszer egészségéhez elengedhetetlen.

C-vitamint és E-vitamint is tartalmaz, amelyek antioxidáns hatásúak.

Kálium, magnézium és vas is megtalálható benne, amely a szív- és érrendszer, valamint az idegrendszer működését támogatja.

2. Antioxidánsokban gazdag

Ezek lassíthatják az öregedést és csökkenthetik bizonyos betegségek kockázatát.

3. Segíti az emésztést

Rosttartalma miatt serkenti a bélmozgást és elősegíti a normális emésztést.

Segíthet a székrekedés megelőzésében.

4. Alacsony kalóriatartalmú, diétás

Magas víztartalma és alacsony kalóriatartalma miatt ideális fogyókúrázóknak.

Jóllakottság-érzést biztosít anélkül, hogy túl sok kalóriát vinnél be.

5. Támogatja az immunrendszert

A benne található vitaminok és antioxidánsok erősítik a szervezet védekezőképességét, különösen a hidegebb hónapokban.

6. Jótékony a szív- és érrendszerre

A magas káliumtartalom segíthet a vérnyomás szabályozásában.

Rosttartalma csökkentheti a koleszterinszintet.

6. Szépítő hatása van

A benne lévő A- és C-vitamin hozzájárul a bőr egészségéhez, feszességéhez és ragyogásához.

Egy tuti sütőtökkrémleves-recept

Társoldalunk, a Kemma "legfinomabb sütőtökkrémleves-receptjét" ide kattintva érhetik el, mi ezúttal egy másik változatot mutatunk.

Sütőtökkrémleves (4 adag)

Hozzávalók:

1 közepes sütőtök (kb. 1–1,2 kg)

1 közepes vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 közepes répa (édesíti a levest)

2 közepes burgonya (selymes állagot ad)

1 evőkanál vaj + 1 evőkanál olívaolaj

1,2 l zöldségalaplé (vagy víz + bio leveskocka)

100 ml tejszín (vagy kókusztejszín, ha vegán változatot szeretnél)

só, frissen őrölt bors

½ teáskanál őrölt szerecsendió

½ teáskanál őrölt gyömbér (opcionális, pikáns ízhez)

A tálaláshoz:

pirított tökmag

tökmagolaj

esetleg krutonnal vagy egy kis reszelt parmezánnal

Elkészítés: