Megérkezett a jövő

48 perce

Látnod kell, hogy elhidd: itt már automatából jön a forró pizza

Címkék#pizzaautomata#gép#pizza

Egy forradalmi újdonságra figyelhettek fel a járókelők: hamarosan működésbe lép egy automata, amely meleg, frissen sült pizzát kínál bárkinek, bármikor. A pizzaautomata a nap 24 órájában üzemel majd, így akkor is hozzá lehet jutni egy ropogós szelethez, ha valakire éppen hajnalban tör rá az éhség.

Feol.hu

A gép működése rendkívül egyszerű: a pizzaautomata választott pizzát három perc alatt elkészíti, és az már fogyasztható is. Nagy hátránya, hogy Magyarországon belül újonnan Fejértől egy kicsit messzebb, Vas vármegyében, azon belül is Szombathelyen található meg. Mint társlapunk, a VAOL írja, a városban azonban két helyen is ilyen automatákra lettek figyelmesek az emberek. 

Pizzaautomata már nem csak külföldön található meg
Fotó: bbernard / Forrás:  Shutterstock

A pizzaautomata kínálata

A kínálatban négyféle íz közül lehet majd választani. A klasszikus margherita 2990 forintba kerül, a szalámis változat 3090 forint, míg a csípős szalámis Diavola és a sonkás-gombás Capricciosa egyaránt 3190 forintért lesz elérhető. A pizzaautomata így nemcsak a "gyorséttermi kínálatot" bővíti, de megoldást nyújt az éjszakai nassolásra vágyóknak is. 

A jövő ételautomatája tehát már itt van: három perc alatt forró, illatos pizzát kaphatunk, futár és rendelés nélkül.

 

