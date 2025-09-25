Látnod kell, hogy elhidd: itt már automatából jön a forró pizza

A gép működése rendkívül egyszerű: a pizzaautomata választott pizzát három perc alatt elkészíti, és az már fogyasztható is. Nagy hátránya, hogy Magyarországon belül újonnan Fejértől egy kicsit messzebb, Vas vármegyében, azon belül is Szombathelyen található meg. Mint társlapunk, a VAOL írja, a városban azonban két helyen is ilyen automatákra lettek figyelmesek az emberek.

Pizzaautomata már nem csak külföldön található meg

Fotó: bbernard / Forrás: Shutterstock

A pizzaautomata kínálata

A kínálatban négyféle íz közül lehet majd választani. A klasszikus margherita 2990 forintba kerül, a szalámis változat 3090 forint, míg a csípős szalámis Diavola és a sonkás-gombás Capricciosa egyaránt 3190 forintért lesz elérhető. A pizzaautomata így nemcsak a "gyorséttermi kínálatot" bővíti, de megoldást nyújt az éjszakai nassolásra vágyóknak is.

A jövő ételautomatája tehát már itt van: három perc alatt forró, illatos pizzát kaphatunk, futár és rendelés nélkül.