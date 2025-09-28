szeptember 28., vasárnap

Viszlát nyár, szervusz ősz

6 órája

Családi napot tartottak zenével és gyermekprogramokkal (galéria)

Az Öreghegy csúcsán, a Háromágú, vagyis a Millenniumi Emlékmű oldalában tartottak családi napot szeptember 28-án délután. Az esemény valamennyi programjának középpontjában a családok, egészen pontosan a gyerekek álltak, akik játszhattak, alkothattak és zenét is hallgathattak.

Feol.hu

Nagy örömmel és lelkesedéssel várta mindenki a nyárbúcsúztató családi pikniket az Öreghegyen augusztus 30-án, ám akkor az esős időjárás miatt el kellett halasztani a programot. Az új időpont szeptember 28. lett, amit az égiek is támogattak, így akkor tartották a Viszlát nyár, szervusz ősz programot.

öreghegy
Családi napot tartottak zenével és gyermekprogramokkal Öreghegyen
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Először a Palinta duó tartott interaktív koncertet a gyerekeknek, akiket bevontak a műsorba, sőt még ajándékot is osztogattak. Közben felállították a Némó halakat rejtő ugrálóvárat is a füves területen, hogy legyen program az örökmozgóknak is. Ízletes pogácsát, ékszereket és kiváló mézeket is árusítottak a kirakodóvásárban, míg a felállított sátrak védelmében arcfestés, táncbemutató, csillámtetoválás és kézműves foglalkozás várta a családokat.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Második alkalommal rendezzük meg ezt a programot a Püspökkertvárosban. Örülünk annak hogy immár Öreghegyen ezen részén is van családi program, és bár az első időpontot elmosta az eső, és most is lóg az eső lába, de ettől függetlenül nagyon reméljük, hogy sokan ki tudnak majd jönni, részt venni a színes programokban – mondta az esemény házigazdája, Róth Péter alpolgármester.

(Galéria a képre kattintva!)

Családi napot tartottak zenével és gyermekprogramokkal

Fotók: Fehér Gábor /FMH

Az egész délutános programsorozat könnyűzenei koncerttel zárult a Püspökkertvárosi Óvoda előtti füves terület környékén.

 

