Múltidéző képek adják vissza a szőlőszüretelés hangulatát (galéria)

Már az első képről lehet tudni, hogy ez csak múltidéző lehet, hiszen a jelenkor hölgyei, asszonyai nem hordanak kendőt a fejükön, mint régebben, sem hátul kötve mint a menyecskék, sem elől megcsomózva, mint az idősebb asszonyok. Akkoriban viszont nem volt olyan, aki ne védte volna így a munkával járó szennyeződésektől a fejét, ezért még a férfiak is fejfedőben, és nem ritkán melles kötényben dolgoztak.

Múltidéző képek adják vissza a szőlőszüretelés hangulatát

Forrás: Feol archívum

Zöld gondolat és fehér szőlő

A hatvanas években dolgozók a karbonlábnyom fogalmának ismerete nélkül is tudták, mi az a fenntarthatóság. A termést beleszedték a nagy becsben tartott, zománcozott fém vödrökbe, amiknek fémből és fából volt a füle. A szüretelő kádak is fából voltak, éppúgy, mint az üresen is nagyon nehéz, kötél vagy bőrszíjjal ellátott puttonyok. Ezeket a kádárok készítették, egyaránt tűzben edzve a fából készült dongákat és a fémből hajlított abroncsokat. Szinte semmi nem volt műanyagból, így természetesen a hordók sem, amiket érdemes volt a Móri borvidék településein csapra verni, mert mindenhol megcsurrant a hegy aranya, vagy dőlt mint a ló dereka a nagyobb pincészetekben, így a Tsz-eknél és az Állami Gazdaságoknál, ahol akár 5 ezer literes fahordókból, vagy annál is nagyobb űrtartalmú betonágakból lehetett móri Ezerjót kóstolni.

Forrás: Feol archívum

Öltönyös vezetők és nóta

Ahogy napjaink gyártócsarnokaiban, úgy a hatvanas éves szőlőültetvényeiben is ott vannak az öltönyös urak, akik csak pár fotó erejéig jelennek meg a termelésben, majd visszahúzódnak az irányítás helyszínére. A hatvanas években, ha végre elment a sorok közül a Tsz elnök vagy más, csupán látogatóba érkezett fontos, öltönyös ember, a fotómasinák kattogását felváltotta a nóta, ami akkor sem csendesedett, amikor a lányok és asszonyok mezítelen lábbal taposták a már leszedett szőlőt.