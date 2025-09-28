szeptember 28., vasárnap

A hegy aranyának ünnepe

1 órája

Múltidéző képek adják vissza a szőlőszüretelés hangulatát (galéria)

Címkék#hangulat#szüret#lány#szőlőültetvény

Manapság egyre több helyen zakatolnak a szőlőkben gépek, melyek lesodorják és rázzák a kocsányról a szemeket, ám valaha a szüret kizárólag kézi munka volt. A múltidéző képei a hatvanas évek szüreteit és hangulatát adják vissza, azt a korszakot, amikor még nagyon fárasztó munka, de mégis valódi ünnep volt a szüret.

Palocsai Jenő
Múltidéző képek adják vissza a szőlőszüretelés hangulatát (galéria)

Forrás: Feol archívum

Már az első képről lehet tudni, hogy ez csak múltidéző lehet, hiszen a jelenkor hölgyei, asszonyai nem hordanak kendőt a fejükön, mint régebben, sem hátul kötve mint a menyecskék, sem elől megcsomózva, mint az idősebb asszonyok. Akkoriban viszont nem volt olyan, aki ne védte volna így a munkával járó szennyeződésektől a fejét, ezért még a férfiak is fejfedőben, és nem ritkán melles kötényben dolgoztak.

múltidéző
Múltidéző képek adják vissza a szőlőszüretelés hangulatát
Forrás: Feol archívum

Zöld gondolat és fehér szőlő

A hatvanas években dolgozók a karbonlábnyom fogalmának ismerete nélkül is tudták, mi az a fenntarthatóság. A termést beleszedték a nagy becsben tartott, zománcozott fém vödrökbe, amiknek fémből és fából volt a füle. A szüretelő kádak is fából voltak, éppúgy, mint az üresen is nagyon nehéz, kötél vagy bőrszíjjal ellátott puttonyok. Ezeket a kádárok készítették, egyaránt tűzben edzve a fából készült dongákat és a fémből hajlított abroncsokat. Szinte semmi nem volt műanyagból, így természetesen a hordók sem, amiket érdemes volt a Móri borvidék településein csapra verni, mert mindenhol megcsurrant a hegy aranya, vagy dőlt mint a ló dereka a nagyobb pincészetekben, így a Tsz-eknél és az Állami Gazdaságoknál, ahol akár 5 ezer literes fahordókból, vagy annál is nagyobb űrtartalmú betonágakból lehetett móri Ezerjót kóstolni.

Forrás: Feol archívum

Öltönyös vezetők és nóta

Ahogy napjaink gyártócsarnokaiban, úgy a hatvanas éves szőlőültetvényeiben is ott vannak az öltönyös urak, akik csak pár fotó erejéig jelennek meg a termelésben, majd visszahúzódnak az irányítás helyszínére. A hatvanas években, ha végre elment a sorok közül a Tsz elnök vagy más, csupán látogatóba érkezett fontos, öltönyös ember, a fotómasinák kattogását felváltotta a nóta, ami akkor sem csendesedett, amikor a lányok és asszonyok mezítelen lábbal taposták a már leszedett szőlőt.

Múltidéző képek adják vissza a szőlőszüretelés hangulatát

Fotók: Feol Archívum

A múltidéző emlékeztet

Manapság szinte minden gépesítve van. A nótát és a munkazajt felváltotta a szüretelőkombájnok és a szüretelőkocsik zaja, a napokon át tartó préselést pedig a villámgyors vákuumprések. A fahordók helyén acéltartályok sorakoznak, melyek dupla falú változatai akár a szabad ég alatt is lehetnek, így a pince hűvösét a digitálisan vezérelt hűtő-fűtő rendszer váltotta fel. Azonban azért egy-egy ilyen múltidéző fotósorozat emlékeztet minket arra, hogyan is csinálták ezt valaha a régi öregek, mert még jól jöhet egyszer ez a tudás.

 

