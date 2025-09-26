Mihály napi vásár, fáról hulló valutával (videó)

Ügyességi feladatok, kézműves foglalkozás, tánc és más sok más dolog várta szeptember 26-án a Csókakői Mesevár Óvoda gyermekeit. A sok tevékenység sok gesztenyét szült és kellett is, mert a kosárkákkal felszerelkezett apróságok csak úgy mehettek a vásárba, ha van náluk elegendő fáról hulló fizetőeszköz, vagyis fényesen csillogó vadgesztenye.

A Mihály-napi vásáron vadgesztenye volt a valuta

Fotó: PJD

A hagyományok megmaradnak

– Ez egy hagyományőrző óvoda és én belecseppentem ebbe az egészbe, ugyanis salgótarjáni vagyok, eddig egy másik óvodában dolgoztam, és bár ezzel a hagyománnyal is tisztában vagyok, de eleddig ez nem volt az életem szerves része. Nyilván minden hagyományt tovább viszünk, így a Mihály-napi vásárt is, ami az állatok betereléséről, az évszakváltozásról, az időjárás változásáról szól. Csókakő egy összetartó közösség, és szeretném, hogy ha ennek a közösségi életnek, a tevékenységeknek és a rendezvényeknek az óvoda is részese, üde színfoltja lenne. Jelentősen megújult az óvodában a csapat és emiatt sok új dologgal is szeretnénk színesíteni a Mesevár életét, de természetesen a hagyományok megtartása mellett – fogalmazott az intézmény új vezetője, Szabó Zsuzsanna, aki arról is beszélt, hogy tematikus heteket tartanak az oviban, így például nemrég gyógynövényes hét volt, melynek során az udvaron termesztett citromfűvet leszedték és szárították a gyerekek, hogy frissítő italok készülhessenek belőle.

Félpénzzel is elmentek a vásárba, és csirkét is vettek 3.20-ért

Fotó: PJD

Mihály-napi forgatag és morzsolás

Az óvoda udvara a Mihály-napi vásár idejére nem csak gyerekekkel telt meg, hanem szülőkkel is, akik jelen lehettek az ünnepen. Maga a program egy zenés bevásárlással kezdődött, körtánccal folytatódott, majd több csoportra osztották a gyerekeket és kezdődtek a foglalkozások. Volt labdaterelés, lengőteke, kukoricamorzsolás, polónyomdázás, és az ügyesebbek készítettek bárányokat is vattapamacsokból. A vidám és hangos Mihály-napi ünnep egészen délig tartott, amikor aztán eljött az ovisok számára az ebéd és az alvás ideje.