szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

20°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar helyesírás

1 órája

Kvíz: A legtöbben elrontják – te tudod, hogyan kell helyesen írni?

Címkék#helyesírási kvíz#kvíz#magyar nyelv#játék

A magyar helyesírás tele van olyan szavakkal, amelyek elsőre egyértelműnek tűnnek – aztán mégis elbizonytalanodunk. J vagy ly? Egybe vagy külön? Rövid vagy hosszú magánhangzó? A kiejtés nem mindig segít, az emlékezet pedig könnyen megtréfál.

Most kiderül, mennyire vagy képben a magyar helyesírás egyik legnagyobb csapdájával: tudod-e, hogy „j” vagy „ly” betűvel írjuk helyesen a szót? Olyan gyakori példákat gyűjtöttünk össze, amelyek még a legtapasztaltabb nyelvhasználókat is képesek megtréfálni. A kvíz játékos módon mutat rá, mennyire megbízható a helyesírásod.

kvíz
Egy egyszerű kvíz is segíthet felfrissíteni a szabályokat
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A kvíz végén minden kiderül!

A következő kvíz szórakoztató formában teszi próbára a helyesírási tudásod.

1.
A zöldségeket nelylon vagy nejlon zacskóba szoktuk csomagolni?
2.
Szerinted a hajó süllyed vagy süjjed?
3.
A karvaly vagy a karvaj köröz sebesen a mező fölött zsákmány után kutatva?
4.
A katonai konvoly vagy konvoj haladt lassan végig a hegyi úton?
5.
Tavaly vagy tavaj volt 2024?
6.
A ruhája mályva vagy májva színben pompázott?
7.
A macska egy gömbölyű vagy gömböjű párnán szundikált?
8.
A lalyhár vagy a lajhár nyúlt lassan a faág után a lombkoronában?
9.
Ez egy helyesírási vagy hejesírási kvíz?
10.
Egy kedves mosoly vagy mosoj mond többet sokszor, mint a szavak?
11.
A hagyományőrző viselet fontos része a bőr tarsoly vagy tarsoj volt?

Ha tovább játszanál, itt további izgalmas fejtörőket találsz!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu