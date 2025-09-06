1 órája
Kvíz: A legtöbben elrontják – te tudod, hogyan kell helyesen írni?
A magyar helyesírás tele van olyan szavakkal, amelyek elsőre egyértelműnek tűnnek – aztán mégis elbizonytalanodunk. J vagy ly? Egybe vagy külön? Rövid vagy hosszú magánhangzó? A kiejtés nem mindig segít, az emlékezet pedig könnyen megtréfál.
Most kiderül, mennyire vagy képben a magyar helyesírás egyik legnagyobb csapdájával: tudod-e, hogy „j” vagy „ly” betűvel írjuk helyesen a szót? Olyan gyakori példákat gyűjtöttünk össze, amelyek még a legtapasztaltabb nyelvhasználókat is képesek megtréfálni. A kvíz játékos módon mutat rá, mennyire megbízható a helyesírásod.
A kvíz végén minden kiderül!
A következő kvíz szórakoztató formában teszi próbára a helyesírási tudásod.
