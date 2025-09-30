Jó reggelt, Fejér vármegye

Ábrándozó vagyok, aki könnyen ringatja magát a képzelet hullámain, s talán épp ezért koppan akkorát, amikor a valóság hideg kövein landol. A szívem túl hamar hisz a szellő érintésében, a mosoly ígéretében, és talán ezért tűnhet úgy, hogy mindig rám jár a rúd, ha a szerelem illata leng körül. Mégis, minden bukás után újra felemelem a fejem, mert az érzés maga – ez a szelíd, mégis mindent felkavaró áramlat – többet ér minden sebemnél. Olyan ez, mint amikor a színész, aki százszor gyakorolt a sötétben, végre a fénybe lép, és a közönség vastapsában oldódik fel minden kétely. Hiszem, hogy egyszer én is eljutok oda, ahol nem csak én mondom: „szeretlek” – hanem Te is, és a világ is megtelik fénnyel.