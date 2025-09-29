Jó reggelt, Fejér vármegye!

A labdarúgás szerelmeseként rengeteg mérkőzést nézek meg hétről-hétre, ezek között szerepelnek NB I-es, NB II-es mérkőzések, valamint a Premier League is szívszerelmemnek számít. A különböző bajnokságok eltérő színvonallal és tempóval zajlanak. Természetesen az utánpótlás bajnokságok minősége össze sem hasonlítható ezekkel, mégis van egy szépsége ezeknek, különösen akkor, amikor az ember egy hozzátartozója is a zöld gyepen rúgja a bőrt. Ilyenkor minden érzékszervem a meccsre hangodólik, jó látni a fiatalok küzdelmét, mindenki szeme előtt egy jövőbeni felnőtt pályafutás reménye lebeg, amiért meg kell harcolni. Sok a hiba, de az akarattal nincs porbléma, számomra ez ösztönző, ha valamit el szeretnénk érni, azért foggal körömmel küzdeni kell.