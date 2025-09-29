Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Gólyahír

Születések Székesfehérváron szeptember 22. és szeptember 28. között.

szeptember 22.

Erdélyi Lénárd – Erdélyi-Kurucz Gréta és Erdélyi Zoltán gyermeke

Szakács Barnabás – Szakács Klaudia Beatrix és Szakács András gyermeke

Horváth Hédi – Horváthné Kasi Vanessza Mária és Horváth Mirkó gyermeke

Horváth Zoja Róza – Horváth-Pál Tímea és Horváth Viktor gyermeke

Danka Julianna – Dankáné Dr.Keszte Szilvia és Danka Roland gyermeke

Kohl Aletta – Kohl Anett Anna és Kohl Viktor gyermeke

Soós István Bercel – Horváth Eszter és Soós Gyula András gyermeke

Kozma Márk – Kozma-Nagy Melinda és Kozma Tamás gyermeke

Kolozsi Adél – Kolozsiné Dr.Princz Dorina és Kolozsi Attila gyermeke

Bubálik Hunor Adolf – Bubálik Viktória gyermeke

szeptember 23.

Kalló Kamilla – Kallóné Kósa Rebeka és Kalló Szabolcs gyermeke

Nagy Bianka Tamara – Nagy Katalin és Nagy Sándor gyermeke

Németh Zejnep – Németh Dzsenifer és Dravecz Ádám gyermeke

Mód Viktor Antal – Mód-Hoffman Dóra Viktória és Mód Benjámin gyermeke

Tunyogi Botond Dániel – Tunyogi-Kiss Kitti Teodóra és Tunyogi Bence gyermeke

László Nátán Ferenc – Caddel Denissa Jane és László Ferenc gyermeke

Hazai Dominik – Hazai-Dollinger Beáta és Hazai Zsolt Dominik gyermeke

Ignác Tivadar – Ignác Gergelyné Bali Izabella és Ignác Gergely gyermeke

szeptember 24.

Králl Adél Alíz – Krállné Tóth Enikő Júlia és Králl Dávid gyermeke

Váradi István – Boronyai Dzsenifer és Váradi István gyermeke

Cseh Bianka – Cseh Sándorné és Cseh Sándor gyermeke

Vas Tamás Gergő – Vasné Albrecht Henrietta és Vas György gyermeke

Horváth Luca – Polák Alexandra és Horváth Szilárd gyermeke

Oláh Sarolta – Oláh Kitti és Oláh Attila gyermeke

szeptember 25.

Csáforda Kevin – Galanisz Liána és Csáforda Kevin gyermeke

Koczó Botond László – Koczóné Vass Szilvia Elizabett és Koczó László György gyermeke

Barta Virág Evelin – Fonódi Vivien Lilla és Barta Róbert Roland gyermeke

Bognár Letícia Léna – Bognár Melánia és Bognár Róbert gyermeke