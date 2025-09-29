szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten Hozott Titeket!

1 órája

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Címkék#Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház#születés#gólyahír#baba

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Feol.hu

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

gólyahír
Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron szeptember 22. és szeptember 28. között.

szeptember 22.

Erdélyi Lénárd – Erdélyi-Kurucz Gréta és Erdélyi Zoltán gyermeke
Szakács Barnabás – Szakács Klaudia Beatrix és Szakács András gyermeke
Horváth Hédi – Horváthné Kasi Vanessza Mária és Horváth Mirkó gyermeke
Horváth Zoja Róza – Horváth-Pál Tímea és Horváth Viktor gyermeke
Danka Julianna – Dankáné Dr.Keszte Szilvia és Danka Roland gyermeke
Kohl Aletta – Kohl Anett Anna és Kohl Viktor gyermeke
Soós István Bercel – Horváth Eszter és Soós Gyula András gyermeke
Kozma Márk – Kozma-Nagy Melinda és Kozma Tamás gyermeke
Kolozsi Adél – Kolozsiné Dr.Princz Dorina és Kolozsi Attila gyermeke
Bubálik Hunor Adolf – Bubálik Viktória gyermeke

szeptember 23.

Kalló Kamilla – Kallóné Kósa Rebeka és Kalló Szabolcs gyermeke
Nagy Bianka Tamara – Nagy Katalin és Nagy Sándor gyermeke
Németh Zejnep – Németh Dzsenifer és Dravecz Ádám gyermeke
Mód Viktor Antal – Mód-Hoffman Dóra Viktória és Mód Benjámin gyermeke
Tunyogi Botond Dániel – Tunyogi-Kiss Kitti Teodóra és Tunyogi Bence gyermeke
László Nátán Ferenc – Caddel Denissa Jane és László Ferenc gyermeke
Hazai Dominik – Hazai-Dollinger Beáta és Hazai Zsolt Dominik gyermeke
Ignác Tivadar – Ignác Gergelyné Bali Izabella és Ignác Gergely gyermeke

szeptember 24.

Králl Adél Alíz – Krállné Tóth Enikő Júlia és Králl Dávid gyermeke
Váradi István – Boronyai Dzsenifer és Váradi István gyermeke
Cseh Bianka – Cseh Sándorné és Cseh Sándor gyermeke
Vas Tamás Gergő – Vasné Albrecht Henrietta és Vas György gyermeke
Horváth Luca – Polák Alexandra és Horváth Szilárd gyermeke
Oláh Sarolta – Oláh Kitti és Oláh Attila gyermeke

szeptember 25. 

Csáforda Kevin – Galanisz Liána és Csáforda Kevin gyermeke
Koczó Botond László – Koczóné Vass Szilvia Elizabett és Koczó László György gyermeke
Barta Virág Evelin – Fonódi Vivien Lilla és Barta Róbert Roland gyermeke
Bognár Letícia Léna – Bognár Melánia és Bognár Róbert gyermeke

szeptember 26.

Dóka Henrietta – Dóka-Farkas Nikolett és Dóka Balázs gyermeke
Sallai Lorina Ajsa – Fehér Vivien és Sallai Attila gyermeke
Sztojka Brúnó Matteó – Sztojka Katalin és Oláh Albert Zsolt gyermeke

szeptember 27.

Kőszegi Krisztián – Kőszegi-Nagy Zsanett és Kőszegi Krisztián gyermeke
Budai Csenge – Budainé Sziliznicsenkó Alexandra és Budai Csaba gyermeke
Dulai Réka – Enyedi Ágnes és Dulai Zoltán gyermeke

szeptember 28.

Fornai Kira – Fornainé Kelemen Fruzsina és Fornai Tamás gyermeke
Szabó-Fejes Lilla Flóra – Fejes Boglárka Lilla és Szabó Géza György gyermeke

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu