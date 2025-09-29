1 órája
Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.
Gólyahír
Születések Székesfehérváron szeptember 22. és szeptember 28. között.
szeptember 22.
Erdélyi Lénárd – Erdélyi-Kurucz Gréta és Erdélyi Zoltán gyermeke
Szakács Barnabás – Szakács Klaudia Beatrix és Szakács András gyermeke
Horváth Hédi – Horváthné Kasi Vanessza Mária és Horváth Mirkó gyermeke
Horváth Zoja Róza – Horváth-Pál Tímea és Horváth Viktor gyermeke
Danka Julianna – Dankáné Dr.Keszte Szilvia és Danka Roland gyermeke
Kohl Aletta – Kohl Anett Anna és Kohl Viktor gyermeke
Soós István Bercel – Horváth Eszter és Soós Gyula András gyermeke
Kozma Márk – Kozma-Nagy Melinda és Kozma Tamás gyermeke
Kolozsi Adél – Kolozsiné Dr.Princz Dorina és Kolozsi Attila gyermeke
Bubálik Hunor Adolf – Bubálik Viktória gyermeke
szeptember 23.
Kalló Kamilla – Kallóné Kósa Rebeka és Kalló Szabolcs gyermeke
Nagy Bianka Tamara – Nagy Katalin és Nagy Sándor gyermeke
Németh Zejnep – Németh Dzsenifer és Dravecz Ádám gyermeke
Mód Viktor Antal – Mód-Hoffman Dóra Viktória és Mód Benjámin gyermeke
Tunyogi Botond Dániel – Tunyogi-Kiss Kitti Teodóra és Tunyogi Bence gyermeke
László Nátán Ferenc – Caddel Denissa Jane és László Ferenc gyermeke
Hazai Dominik – Hazai-Dollinger Beáta és Hazai Zsolt Dominik gyermeke
Ignác Tivadar – Ignác Gergelyné Bali Izabella és Ignác Gergely gyermeke
szeptember 24.
Králl Adél Alíz – Krállné Tóth Enikő Júlia és Králl Dávid gyermeke
Váradi István – Boronyai Dzsenifer és Váradi István gyermeke
Cseh Bianka – Cseh Sándorné és Cseh Sándor gyermeke
Vas Tamás Gergő – Vasné Albrecht Henrietta és Vas György gyermeke
Horváth Luca – Polák Alexandra és Horváth Szilárd gyermeke
Oláh Sarolta – Oláh Kitti és Oláh Attila gyermeke
szeptember 25.
Csáforda Kevin – Galanisz Liána és Csáforda Kevin gyermeke
Koczó Botond László – Koczóné Vass Szilvia Elizabett és Koczó László György gyermeke
Barta Virág Evelin – Fonódi Vivien Lilla és Barta Róbert Roland gyermeke
Bognár Letícia Léna – Bognár Melánia és Bognár Róbert gyermeke
szeptember 26.
Dóka Henrietta – Dóka-Farkas Nikolett és Dóka Balázs gyermeke
Sallai Lorina Ajsa – Fehér Vivien és Sallai Attila gyermeke
Sztojka Brúnó Matteó – Sztojka Katalin és Oláh Albert Zsolt gyermeke
szeptember 27.
Kőszegi Krisztián – Kőszegi-Nagy Zsanett és Kőszegi Krisztián gyermeke
Budai Csenge – Budainé Sziliznicsenkó Alexandra és Budai Csaba gyermeke
Dulai Réka – Enyedi Ágnes és Dulai Zoltán gyermeke
szeptember 28.
Fornai Kira – Fornainé Kelemen Fruzsina és Fornai Tamás gyermeke
Szabó-Fejes Lilla Flóra – Fejes Boglárka Lilla és Szabó Géza György gyermeke