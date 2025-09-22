Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Születések Székesfehérváron szeptember 15. és szeptember 21. között:

szeptember 15.

Berkes Liza – Berkes-Bús Jennifer és Berkes Ádám gyermeke

Iván Lia – Iván-Somogyi Adrienn és Iván Krisztián István gyermeke

Cselényi Borka – Pál Emilia és Cselényi Bence gyermeke

Husz Namira – Husz Nóra és Husz Dávid gyermeke

Hanus Laura Tímea – Hanusné Buzár Tímea Gabriella és Hanus László Ferenc gyermeke

Sztojka Kolen Adrián – Forgács Evelin és Sztojka Adrián gyermeke

P.Tóth Eloiz Dóra – P.Tóth Alexandra gyermeke

szeptember 16.

Farkas Ájlá – Farkas Amanda és Zentai Lajos gyermeke

Brunner Borbála – Brunner Balázsné és Brunner Balázs gyermeke

Peng Luca – Práger Nóra és Peng Gábor gyermeke

Bartos Johanna Laura – Bartos Annamária és Lőrincz Sándor gyermeke

Pertl Zoé – Pertlné Ekker Eleonóra és Perkl Zoltán gyermeke

szeptember 17.

Antal István – Antal Dóra gyermeke

Lakatos Máriusz Nazim – Rafael Diána és Lakatos Máriusz gyermeke

Nagy Sarolta – Nagy-Pethő Anna és Nagy Jozef gyermeke

Angeli Zita Lilla – Angeli-Haas Lilla Szilvia és Angeli Zsolt gyermeke

Sági Teodor – Tibor Sági Dorina és Sági Ádám gyermeke

Fülöp Zénó – Teodor Fülöp Judit Eszter és Fülöp Viktor gyermeke

szeptember 18.

Angyal Gergely – Angyal-Libis Zsuzsanna és Angyal Dávid gyermeke

Füri Blanka Málna – Füri Flóra és Füri Milán gyermeke

Benke Barna Dominik – Benke Amanda és Benke Barna gyermeke

Suba Noémi – Suba Eszter és Suba Péter gyermeke

Burai Zsombor Alex – Biró Alexandra Mercédesz és Burai Dávid Ottó gyermeke

Mákos Emma – Mákos Nóra Kata és Mákos Dávid gyermeke

szeptember 19.

Zsohár Bende – Zsohár-Heigerl Fanni és Zsohár Ádám gyermeke

Lamoli Blanka Amira – Lamoli Kinga Mária és Zólyomi Márk József gyermeke

Taray Blanka Bella – Tarayné Kulcsár Bianka és Taray Zoltán Péter gyermeke

Farkas Ticián Milán – Mihalics Evelin Veronika és Farkas Milán gyermeke

Piller Natália Szonja – Glázer Bernadett Piller és László Richárd gyermeke

Dreska Zoé – Dreska Amanda Gitta és Dreska Dániel gyermeke

Kovács Doroti Lili – Kovács Laura és Kovács Laura gyermeke

Tóth Nesztor Levente – Tóth-Szaplonczay Makrina és Tóth Levente gyermeke

Kiss Kornél – Kiss-Gács Alexandra és Kiss Norbert gyermeke