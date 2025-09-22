szeptember 22., hétfő

Isten Hozott Titeket!

2 órája

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Feol.hu

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Születések Székesfehérváron szeptember 15. és szeptember 21. között:

szeptember 15.

Berkes Liza – Berkes-Bús Jennifer és Berkes Ádám gyermeke
Iván Lia – Iván-Somogyi Adrienn és Iván Krisztián István gyermeke
Cselényi Borka – Pál Emilia és Cselényi Bence gyermeke
Husz Namira – Husz Nóra és Husz Dávid gyermeke
Hanus Laura Tímea – Hanusné Buzár Tímea Gabriella és Hanus László Ferenc gyermeke
Sztojka Kolen Adrián – Forgács Evelin és Sztojka Adrián gyermeke
P.Tóth Eloiz Dóra – P.Tóth Alexandra gyermeke

szeptember 16.

Farkas Ájlá – Farkas Amanda és Zentai Lajos gyermeke
Brunner Borbála – Brunner Balázsné és Brunner Balázs gyermeke
Peng Luca – Práger Nóra és Peng Gábor gyermeke
Bartos Johanna Laura – Bartos Annamária és Lőrincz Sándor gyermeke
Pertl Zoé – Pertlné Ekker Eleonóra és Perkl Zoltán gyermeke

szeptember 17.

Antal István – Antal Dóra gyermeke
Lakatos Máriusz Nazim – Rafael Diána és Lakatos Máriusz gyermeke
Nagy Sarolta – Nagy-Pethő Anna és Nagy Jozef gyermeke
Angeli Zita Lilla – Angeli-Haas Lilla Szilvia és Angeli Zsolt gyermeke
Sági Teodor – Tibor Sági Dorina és Sági Ádám gyermeke
Fülöp Zénó – Teodor Fülöp Judit Eszter és Fülöp Viktor gyermeke

szeptember 18.

Angyal Gergely – Angyal-Libis Zsuzsanna és Angyal Dávid gyermeke
Füri Blanka Málna – Füri Flóra és Füri Milán gyermeke
Benke Barna Dominik – Benke Amanda és Benke Barna gyermeke
Suba Noémi – Suba Eszter és Suba Péter gyermeke
Burai Zsombor Alex – Biró Alexandra Mercédesz és Burai Dávid Ottó gyermeke
Mákos Emma – Mákos Nóra Kata és Mákos Dávid gyermeke

szeptember 19.

Zsohár Bende – Zsohár-Heigerl Fanni és Zsohár Ádám gyermeke
Lamoli Blanka Amira – Lamoli Kinga Mária és Zólyomi Márk József gyermeke
Taray Blanka Bella – Tarayné Kulcsár Bianka és Taray Zoltán Péter gyermeke
Farkas Ticián Milán – Mihalics Evelin Veronika és Farkas Milán gyermeke
Piller Natália Szonja – Glázer Bernadett Piller és László Richárd gyermeke
Dreska Zoé – Dreska Amanda Gitta  és Dreska Dániel gyermeke
Kovács Doroti Lili – Kovács Laura és Kovács Laura gyermeke
Tóth Nesztor Levente – Tóth-Szaplonczay Makrina és Tóth Levente gyermeke
Kiss Kornél – Kiss-Gács Alexandra és Kiss Norbert gyermeke

szeptember 20.

Csicsely Gergő Kriston – Boglárka Ágnes és Csicsely Attila gyermeke
Rados Zalán – Rados-Teichtinger Mecédesz és Rados Gergő gyermeke
Opra Marcell – Opráné Baricza Beatrix és Opra Zsolt gyermeke
Simon Levente Krisztián – Simon Viktória és Simon Krisztián gyermeke
Kovács Izabella – Kovács-Ferenczi Dalma és Kovács Attila gyermeke

szeptember 21.

Buzás Hella – Buzásné Varga Bettina és Buzás Gábor gyermeke
Farkas Matteó Ármin – Lajter Viktória és Farkas József Tibor gyermeke
Kacz Maja Kincső – Kacz Anna Zsófia és Kacz Krisztián gyermeke
Holczheim Helga Boglárka – Holczheim-Dömötör Daniéla Barbara és Holczheim Gergő gyermeke
Babirák-Ulman Mira – Ulman Tímea és Babirák Gábor gyermeke
Horváth Soma – Horváth-Baki Ágnes és Horváth Márk gyermeke

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
