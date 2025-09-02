Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

Gólyahír

Születések Székesfehérváron augusztus 25. és augusztus 31. között:

augusztus 25.

Kurkó Marcell György és Kurkó Hunor György – Kurkó-Horváth Krisztina és Kurkó György gyermeke

Németh Kamilla Zejnep – Klima Szintia és Németh Imre Mátyás gyermeke

Seres Lia – Mariano-Seres Jenny Gaile Villacrue és Seres Gábor gyermeke

augusztus 26.

Radványi Dániel – Pataki Eszter és Radványi Dávid gyermeke

Petróczki Soma – Petróczki-Szabó Barbara és Petróczki Tamás gyermeke

Andrásy Norella – Andrásy-Bátor Ágnes és Andrásy Richárd gyermeke

Incze Botond Fülöp – Incze Rita Flóra és Incze Sándor gyermeke

Poroszlai Léna – Poroszlainé Bázsa Viktória Éva és Poroszlai Gergő gyermeke

augusztus 27.

Cséri Mara Edina – Csériné Veres Edina és Cséri Tibor gyermeke

Balogh Konor Zsombor – Stollmayer Vivien Ilona és Balogh Dániel gyermeke

Zelei Orsolya – Zelei-Göcző Viktória és Zelei Martin János gyermeke

Krár Leila – Krárné Vincze Viktória Erzsébet és Krár Csaba gyermeke

Gonda Nolen Milán – Gonda Melinda gyermeke

augusztus 28.

Hargas Csanád – Hargas Henrietta és Hargas Tamás gyermeke

Németh Soma – Németh-Rideg Eszter és Németh Bálint gyermeke

Schmieder Benedek – Schmiederné Szabó-Bakos Fatime A. és Schmieder István gyermeke

Fazakas Luca – Fazakas Mária és Fazakas István Hunor gyermeke

Gyurána Kármen – Gyurána-Maráczi Dóra és Gyurána Gábor gyermeke

augusztus 29.

Havasi Ábel Benedek – Havasi-Nagy Virág és Havasi Ákos Dávid gyermeke

Pörgye Nolen – Pörgye Mónika Ivett és Pörgye Norbert gyermeke

Pusztai Betta – Pusztai Beáta és Pusztai Krisztián gyermeke

Pálinkás Viktor – Pálinkásné Valkai Andrea és Pálinkás Ádám gyermeke

Stoffer Erik Zsolt – Stofferné Vizler Ibolya és Stoffer Ferenc gyermeke

Pósa Konrád – Pósa-Monostori Nóra és Pósa Tamás gyermeke

Takács Zente Ruben – Takácsné Hermann Ajsa és Takács Balázs gyermeke

augusztus 30.

Heigl Levente Sándor – Heigl Mónika Julianna és Molnár Levente gyermeke

Dombi Arnold – Dombi-Szászvári Hella és Dombi Zoltán gyermeke

Árgyellán Dominik – Árgyellánné Zólyomi Edit és Árgyellán István Sándor gyermeke