Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.
Születések Székesfehérváron augusztus 25. és augusztus 31. között:
augusztus 25.
Kuncz Soma
Kurkó Marcell György és Kurkó Hunor György – Kurkó-Horváth Krisztina és Kurkó György gyermeke
Németh Kamilla Zejnep – Klima Szintia és Németh Imre Mátyás gyermeke
Seres Lia – Mariano-Seres Jenny Gaile Villacrue és Seres Gábor gyermeke
augusztus 26.
Radványi Dániel – Pataki Eszter és Radványi Dávid gyermeke
Bálint Sára
Petróczki Soma – Petróczki-Szabó Barbara és Petróczki Tamás gyermeke
Andrásy Norella – Andrásy-Bátor Ágnes és Andrásy Richárd gyermeke
Incze Botond Fülöp – Incze Rita Flóra és Incze Sándor gyermeke
Poroszlai Léna – Poroszlainé Bázsa Viktória Éva és Poroszlai Gergő gyermeke
augusztus 27.
Cséri Mara Edina – Csériné Veres Edina és Cséri Tibor gyermeke
Balogh Konor Zsombor – Stollmayer Vivien Ilona és Balogh Dániel gyermeke
Zelei Orsolya – Zelei-Göcző Viktória és Zelei Martin János gyermeke
Krár Leila – Krárné Vincze Viktória Erzsébet és Krár Csaba gyermeke
Gonda Nolen Milán – Gonda Melinda gyermeke
augusztus 28.
Hargas Csanád – Hargas Henrietta és Hargas Tamás gyermeke
Németh Soma – Németh-Rideg Eszter és Németh Bálint gyermeke
Schmieder Benedek – Schmiederné Szabó-Bakos Fatime A. és Schmieder István gyermeke
Fazakas Luca – Fazakas Mária és Fazakas István Hunor gyermeke
Gyurána Kármen – Gyurána-Maráczi Dóra és Gyurána Gábor gyermeke
augusztus 29.
Havasi Ábel Benedek – Havasi-Nagy Virág és Havasi Ákos Dávid gyermeke
Pörgye Nolen – Pörgye Mónika Ivett és Pörgye Norbert gyermeke
Pusztai Betta – Pusztai Beáta és Pusztai Krisztián gyermeke
Pálinkás Viktor – Pálinkásné Valkai Andrea és Pálinkás Ádám gyermeke
Stoffer Erik Zsolt – Stofferné Vizler Ibolya és Stoffer Ferenc gyermeke
Pósa Konrád – Pósa-Monostori Nóra és Pósa Tamás gyermeke
Takács Zente Ruben – Takácsné Hermann Ajsa és Takács Balázs gyermeke
augusztus 30.
Heigl Levente Sándor – Heigl Mónika Julianna és Molnár Levente gyermeke
Dombi Arnold – Dombi-Szászvári Hella és Dombi Zoltán gyermeke
Árgyellán Dominik – Árgyellánné Zólyomi Edit és Árgyellán István Sándor gyermeke
augusztus 31.
Stadler Zoltán – Stadlerné Rába Dóra és Stadler Gábor gyermeke
Trencsényi Benjamin – Trencsényiné Magyar Barbara és Trencsényi Dávid gyermeke
Kaszap Boglárka – Kaszap-Udvardi Dóra és Kaszap Zsolt gyermeke
Horváth Brájen Norbert – Horváth Anita gyermeke