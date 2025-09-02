szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten Hozott Titeket!

2 órája

Gólyahír: velük gyarapodott Fejér vármegye az elmúlt napokban

Címkék#Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház#születés#baba

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Gólyahír.

Szabó Róbert

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a feol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival, ezért ismét jelentkezik gólyahír rovatunk.

gólyahír
Gólyahír

Gólyahír

Születések Székesfehérváron augusztus 25. és augusztus 31. között:

augusztus 25.

Kuncz Soma
Kurkó Marcell György és Kurkó Hunor György – Kurkó-Horváth Krisztina és Kurkó György gyermeke
Németh Kamilla Zejnep – Klima Szintia és Németh Imre Mátyás gyermeke
Seres Lia – Mariano-Seres Jenny Gaile Villacrue és Seres Gábor gyermeke

augusztus 26.

Radványi Dániel – Pataki Eszter és Radványi Dávid gyermeke
Bálint Sára
Petróczki Soma – Petróczki-Szabó Barbara és Petróczki Tamás gyermeke
Andrásy Norella – Andrásy-Bátor Ágnes és Andrásy Richárd gyermeke
Incze Botond Fülöp – Incze Rita Flóra és Incze Sándor gyermeke
Poroszlai Léna – Poroszlainé Bázsa Viktória Éva és Poroszlai Gergő gyermeke

augusztus 27.

Cséri Mara Edina – Csériné Veres Edina és Cséri Tibor gyermeke
Balogh Konor Zsombor – Stollmayer Vivien Ilona és Balogh Dániel gyermeke
Zelei Orsolya – Zelei-Göcző Viktória és Zelei Martin János gyermeke
Krár Leila – Krárné Vincze Viktória Erzsébet és Krár Csaba gyermeke
Gonda Nolen Milán – Gonda Melinda gyermeke

augusztus 28.

Hargas Csanád – Hargas Henrietta és Hargas Tamás gyermeke
Németh Soma – Németh-Rideg Eszter és Németh Bálint gyermeke
Schmieder Benedek – Schmiederné Szabó-Bakos Fatime A. és Schmieder István gyermeke
Fazakas Luca – Fazakas Mária és Fazakas István Hunor gyermeke
Gyurána Kármen – Gyurána-Maráczi Dóra és Gyurána Gábor gyermeke

augusztus 29.

Havasi Ábel Benedek – Havasi-Nagy Virág és Havasi Ákos Dávid gyermeke
Pörgye Nolen – Pörgye Mónika Ivett és Pörgye Norbert gyermeke
Pusztai Betta – Pusztai Beáta és Pusztai Krisztián gyermeke
Pálinkás Viktor – Pálinkásné Valkai Andrea és Pálinkás Ádám gyermeke
Stoffer Erik Zsolt – Stofferné Vizler Ibolya és Stoffer Ferenc gyermeke
Pósa Konrád – Pósa-Monostori Nóra és Pósa Tamás gyermeke
Takács Zente Ruben – Takácsné Hermann Ajsa és Takács Balázs gyermeke

augusztus 30.

Heigl Levente Sándor – Heigl Mónika Julianna és Molnár Levente gyermeke
Dombi Arnold – Dombi-Szászvári Hella és Dombi Zoltán gyermeke
Árgyellán Dominik – Árgyellánné Zólyomi Edit és Árgyellán István Sándor gyermeke

augusztus 31.

Stadler Zoltán – Stadlerné Rába Dóra és Stadler Gábor gyermeke
Trencsényi Benjamin – Trencsényiné Magyar Barbara és Trencsényi Dávid gyermeke
Kaszap Boglárka – Kaszap-Udvardi Dóra és Kaszap Zsolt gyermeke
Horváth Brájen Norbert – Horváth Anita gyermeke

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu